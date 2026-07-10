Lexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқда

·0·Авто
Lexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқда

Япония премиум автомобил бренди Lexus ўзининг энг машҳур ва афсонавий модели — ЛФА суперкарининг электр версиясини тақдим этишга тайёрланмоқда. Компания муҳандислари янги электромобил нафақат тезкор бўлишини, балки ҳайдовчига худди классик V10 двигателли автомобил каби ҳиссиётлар беришини мақсад қилган. Бу ҳақда Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида намойиш этилган прототип асосида Autocar нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги Lexus ЛФА прототипи Toyota компаниясининг V8 двигателли ГР GT пойга автомобили билан бир хил алюминий платформада қурилган. Бироқ, унинг дизайни анча вазминроқ ва бадиий кўринишга эга. Концепт дизайнери Шого Касаматсу берган маълумотга кўра, янги моделнинг ташқи кўриниши оригинал ЛФАнинг камтарин, аммо функционал эстетикасидан илҳомланган.

Технологик инқилоб: Қаттиқ танали аккумуляторлар

Lexus ЛФА нафақат дизайни, балки техник имкониятлари билан ҳам саноатда бурилиш ясаши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, бу модел бренднинг қаттиқ танали батареялар (солид-стате баттериес) билан жиҳозланган илк серияли автомобили бўлади. Бундай аккумуляторлар ҳозирги суюқ электролитли батареяларга қараганда анча юқори энергия зичлигига эга ва тезроқ қувватланади.

Lexus лойиҳаси менежери Юкиҳиро Юкита ҳозирги кунда премиум сегментдаги харидорларнинг электромобилларга бўлган ишончи пастлигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, кўпчилик ҳайдовчилар электр двигателларни "сохта" деб ҳисоблайди, чунки улар ички ёнув двигатели товушига сунъий равишда тақлид қилади. Lexus эса бу ёндашувдан воз кечиб, ҳайдовчига ҳақиқий механик алоқани ҳис қилдиришни кўзламоқда.

Lexus муҳандисларининг асосий вазифаси — шунчаки двигател овозини динамиклар орқали чиқариш эмас, балки автомобилнинг динамикаси ва бошқарувини шундай созлашки, ҳайдовчи ўзини худди бензинли суперкар бошқараётгандек ҳис қилсин. Бу борада компания махсус дастурий таъминот ва трансмиссия симуляцияси устида ишламоқда.

Янги авлод ЛФА моделининг якуний дизайни деярли тайёр ва у ҳозирги Lexus моделларидан тубдан фарқ қилиши мумкин. Компания ушбу моделни келаси йили расман бозорга чиқаришни режалаштирган. Бу қадам Lexus брендининг тўлиқ электр транспорт воситаларига ўтиш стратегиясида муҳим бурилиш нуқтаси бўлади.

Ушбу суперкар нафақат технологик кўргазма, балки электромобиллар ҳам ҳаяжонли ва "жонли" бўлиши мумкинлигини исботловчи намуна бўлиши кутилмоқда. Агар Lexus ўз мақсадига эришса, бу бутун суперкарлар саноати учун янги стандартларни белгилаб беради.

LexusЛФАЭлектромобилToyotaСуперкар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарувLada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарувБугун, 02:52Mercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклдаMercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклдаКеча, 18:30Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?Кеча, 18:28Mercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобилMercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобилКеча, 17:30Алпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиАлпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиКеча, 16:24BYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиBYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиКеча, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?