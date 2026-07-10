Lexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқда
Япония премиум автомобил бренди Lexus ўзининг энг машҳур ва афсонавий модели — ЛФА суперкарининг электр версиясини тақдим этишга тайёрланмоқда. Компания муҳандислари янги электромобил нафақат тезкор бўлишини, балки ҳайдовчига худди классик V10 двигателли автомобил каби ҳиссиётлар беришини мақсад қилган. Бу ҳақда Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида намойиш этилган прототип асосида Autocar нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги Lexus ЛФА прототипи Toyota компаниясининг V8 двигателли ГР GT пойга автомобили билан бир хил алюминий платформада қурилган. Бироқ, унинг дизайни анча вазминроқ ва бадиий кўринишга эга. Концепт дизайнери Шого Касаматсу берган маълумотга кўра, янги моделнинг ташқи кўриниши оригинал ЛФАнинг камтарин, аммо функционал эстетикасидан илҳомланган.
Технологик инқилоб: Қаттиқ танали аккумуляторларLexus ЛФА нафақат дизайни, балки техник имкониятлари билан ҳам саноатда бурилиш ясаши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, бу модел бренднинг қаттиқ танали батареялар (солид-стате баттериес) билан жиҳозланган илк серияли автомобили бўлади. Бундай аккумуляторлар ҳозирги суюқ электролитли батареяларга қараганда анча юқори энергия зичлигига эга ва тезроқ қувватланади.
Lexus лойиҳаси менежери Юкиҳиро Юкита ҳозирги кунда премиум сегментдаги харидорларнинг электромобилларга бўлган ишончи пастлигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, кўпчилик ҳайдовчилар электр двигателларни "сохта" деб ҳисоблайди, чунки улар ички ёнув двигатели товушига сунъий равишда тақлид қилади. Lexus эса бу ёндашувдан воз кечиб, ҳайдовчига ҳақиқий механик алоқани ҳис қилдиришни кўзламоқда.
Lexus муҳандисларининг асосий вазифаси — шунчаки двигател овозини динамиклар орқали чиқариш эмас, балки автомобилнинг динамикаси ва бошқарувини шундай созлашки, ҳайдовчи ўзини худди бензинли суперкар бошқараётгандек ҳис қилсин. Бу борада компания махсус дастурий таъминот ва трансмиссия симуляцияси устида ишламоқда.
Янги авлод ЛФА моделининг якуний дизайни деярли тайёр ва у ҳозирги Lexus моделларидан тубдан фарқ қилиши мумкин. Компания ушбу моделни келаси йили расман бозорга чиқаришни режалаштирган. Бу қадам Lexus брендининг тўлиқ электр транспорт воситаларига ўтиш стратегиясида муҳим бурилиш нуқтаси бўлади.
Ушбу суперкар нафақат технологик кўргазма, балки электромобиллар ҳам ҳаяжонли ва "жонли" бўлиши мумкинлигини исботловчи намуна бўлиши кутилмоқда. Агар Lexus ўз мақсадига эришса, бу бутун суперкарлар саноати учун янги стандартларни белгилаб беради.
…