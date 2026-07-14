Polestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлиги
Швециянинг Polestar бренди ўзининг оммабоп Polestar 4 кроссоверининг янада кенгроқ ва амалийроқ СУВ талқинини расман тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Янги модел жорий йилнинг 2-сентябрь куни кенг жамоатчиликка кўрсатилиши режалаштирилган. Ушбу қадам бренднинг глобал бозордаги ўрнини мустаҳкамлаш ва оилавий автомобиллар сегментида рақобатбардошлигини оширишга қаратилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашрининг хабар беришича, янги Polestar 4 СУВ айни пайтда Германиянинг машҳур Нюрбургринг трассасида якуний синовлардан ўтмоқда. Автомобилнинг ташқи кўриниши аввалги купе-кроссовер услубидан воз кечиб, анъанавий йўлтанламас шаклига эга бўлгани кузатилди. Бу эса йўловчилар учун кўпроқ ички макон ва кенгроқ юкхона деганидир.
Техник имкониятлар ва инновацияларКомпания раҳбари Майкл Лоҳсчеллернинг таъкидлашича, янги модел универсал автомобилнинг кенглиги ва СУВнинг кўп қирралилигини ўзида мужассам этади. Энг эътиборли жиҳатлардан бири шундаки, Polestar 4 СУВ ўзининг аввалги версиясидаги баҳсли камера-кўзгулар тизимидан воз кечиб, анъанавий орқа ойнага қайтган. Бу ҳайдовчилар учун кўриниш даражасини яхшилашга хизмат қилади.
Техник хусусиятларига кўра, янги электромобил орқа ва тўлиқ ғилдиракли узатма тизимлари билан таклиф этилади. Энг юқори комплектацияда двигател қуввати 536 от кучига етиши кутилмоқда. Бу эса оғир вазнли кроссоверга спорт автомобилларига хос динамикани таъминлайди.
- Максимал қувват: 536 от кучи;
- Юриш масофаси: бир қувватланишда 630 километргача (391 мил);
- Тезкор қувватланиш: 200 кВ гача (400V архитектура);
- Ишлаб чиқариш жойи: Пусан, Жанубий Корея.
Янги модел учун буюртмалар сентябрь ойидан бошлаб қабул қилинади. Автомобил Жанубий Кореядаги заводда ишлаб чиқарилиши унинг логистика занжири ва етказиб бериш муддатларига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Polestar бренди ушбу СУВ орқали нафақат дизайн, балки кундалик фойдаланиш учун қулайлик масаласида ҳам янги стандартларни ўрнатмоқчи.
…