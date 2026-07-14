Polestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлиги

·0·Авто
Polestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлиги

Швециянинг Polestar бренди ўзининг оммабоп Polestar 4 кроссоверининг янада кенгроқ ва амалийроқ СУВ талқинини расман тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Янги модел жорий йилнинг 2-сентябрь куни кенг жамоатчиликка кўрсатилиши режалаштирилган. Ушбу қадам бренднинг глобал бозордаги ўрнини мустаҳкамлаш ва оилавий автомобиллар сегментида рақобатбардошлигини оширишга қаратилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашрининг хабар беришича, янги Polestar 4 СУВ айни пайтда Германиянинг машҳур Нюрбургринг трассасида якуний синовлардан ўтмоқда. Автомобилнинг ташқи кўриниши аввалги купе-кроссовер услубидан воз кечиб, анъанавий йўлтанламас шаклига эга бўлгани кузатилди. Бу эса йўловчилар учун кўпроқ ички макон ва кенгроқ юкхона деганидир.

Техник имкониятлар ва инновациялар

Компания раҳбари Майкл Лоҳсчеллернинг таъкидлашича, янги модел универсал автомобилнинг кенглиги ва СУВнинг кўп қирралилигини ўзида мужассам этади. Энг эътиборли жиҳатлардан бири шундаки, Polestar 4 СУВ ўзининг аввалги версиясидаги баҳсли камера-кўзгулар тизимидан воз кечиб, анъанавий орқа ойнага қайтган. Бу ҳайдовчилар учун кўриниш даражасини яхшилашга хизмат қилади.

Техник хусусиятларига кўра, янги электромобил орқа ва тўлиқ ғилдиракли узатма тизимлари билан таклиф этилади. Энг юқори комплектацияда двигател қуввати 536 от кучига етиши кутилмоқда. Бу эса оғир вазнли кроссоверга спорт автомобилларига хос динамикани таъминлайди.

  • Максимал қувват: 536 от кучи;
  • Юриш масофаси: бир қувватланишда 630 километргача (391 мил);
  • Тезкор қувватланиш: 200 кВ гача (400V архитектура);
  • Ишлаб чиқариш жойи: Пусан, Жанубий Корея.
Polestar 4 СУВ бозорда BMW iX3 ва Mercedes-Benz GLC Электрик каби нуфузли моделлар билан рақобатга киришади. Ўзбекистон бўйлаб электромобиллар оммалашиб бораётган бир пайтда, ушбу модел ўзининг премиум сифати ва узоқ масофага юра олиш қобилияти билан маҳаллий автоишқибозлар эътиборини тортиши табиий.

Янги модел учун буюртмалар сентябрь ойидан бошлаб қабул қилинади. Автомобил Жанубий Кореядаги заводда ишлаб чиқарилиши унинг логистика занжири ва етказиб бериш муддатларига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Polestar бренди ушбу СУВ орқали нафақат дизайн, балки кундалик фойдаланиш учун қулайлик масаласида ҳам янги стандартларни ўрнатмоқчи.

PolestarЭлектромобилСУВАвто ЯнгиликларPolestar 4
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-Benz янги авлод электр C-Class ишлаб чиқаришни бошлади: 39 дюймли экранMercedes-Benz янги авлод электр C-Class ишлаб чиқаришни бошлади: 39 дюймли экранБугун, 12:26АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқдиАҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқдиБугун, 10:17Автомобил савдосида янги давр: Нега йирик брендлар дилерлардан воз кечмоқда?Автомобил савдосида янги давр: Нега йирик брендлар дилерлардан воз кечмоқда?Бугун, 09:23Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?Бугун, 08:25Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этиладиSuzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этиладиБугун, 08:25Genesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлариGenesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлариКеча, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси