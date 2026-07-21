Электромобиллар кутилганидан чидамлироқ: 100 000 км масофадан сўнг батареялар ҳолати

·37·Авто
Электромобиллар кутилганидан чидамлироқ: 100 000 км масофадан сўнг батареялар ҳолати

Замонавий электромобилларнинг аккумуляторлари кўпчилик ўйлаганидан кўра анча секинроқ эскириши маълум бўлди. Янги тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, ҳатто 100 000 километрдан ортиқ масофа босиб ўтилганда ҳам, энг яхши моделларнинг батареялари ўзининг дастлабки сиғимини 95 фоиздан юқори даражада сақлаб қолмоқда. Бу кўрсаткич электромобилларнинг хизмат қилиш муддати борасидаги хавотирларни сезиларли даражада камайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Австриянинг АВИЛОО компанияси томонидан ишлаб чиқилган диагностика тизими ёрдамида Швецияда 2022-йилдан 2024-йилгача ўтказилган таҳлиллар натижалари ixbt.com нашрида эълон қилинди. Тадқиқот давомида 9 954 та фойдаланилган электромобилнинг аккумулятор ҳолати текшириб чиқилди. Натижалар шуни кўрсатадики, аксарият оммабоп моделлар узоқ муддатли эксплуатациядан кейин ҳам ўз қувватини йўқотмайди.

Рейтинг етакчилари: Жанубий Корея брендлари устунлиги

Тадқиқот натижаларига кўра, аккумуляторнинг чидамлилиги бўйича энг юқори кўрсаткични 64 кВ·соат қувватли батареяга эга Kia э-Ниро модели қайд этди. Ушбу автомобил 100 000 км масофадан сўнг ўртача 97,25 фоиз сиғимни сақлаб қолган. Иккинчи ўринни худди шундай ҳажмдаги аккумулятор билан жиҳозланган Hyundai Kona Электрик (97,18%) эгаллади. Кучли учликни эса 77,4 кВ·соат батареяли Kia EV6 (95,95%) якунлаб берди.

Шунингдек, кучли олтиликдан қуйидаги моделлар ҳам жой олди:

  • Volvo XC40 Речарге (КАТЛ батареяси, 69 кВ·соат) — 94,70%;
  • Polestar 2 (КАТЛ батареяси, 78 кВ·соат) — 94,35%;
  • BMW i3 (120 Аҳ) — 93,77%.

Батарея тури ва ишлаб чиқарувчисининг аҳамияти

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, аккумуляторнинг чидамлилиги нафақат автомобил моделига, балки унда ишлатилган батарея турига ҳам боғлиқ. Бунга Tesla Model 3 мисолида яққол гувоҳ бўлиш мумкин. Ушбу моделнинг КАТЛ компанияси томонидан ишлаб чиқарилган литий-темир-фосфатли (ЛФП) батареяси 100 000 км йўлдан кейин 93,34 фоиз сиғимини сақлаган. ЛГ Чем батареялари ўрнатилган версиялар 91,5 фоиз, Панасоник аккумуляторлари эса модификациясига қараб 88,2 фоиздан 89,8 фоизгача натижа кўрсатган.

Ўзбекистон бозорида ҳам кенг тарқалаётган Volkswagen ИД.4, Volkswagen ИД.3 ҳамда Audi e-tron каби моделлар ҳам юқори чидамлилик рейтингидан жой олган. Масалан, Volkswagen ИД.3 модели энг яхши 20 талик рўйхатида охирги ўринни эгаллаган бўлса-да, унинг аккумулятори 100 000 км масофадан кейин ҳам 91,79 фоиз қувватни сақлаб қолган.

Мутахассисларнинг фикрича, батареяларнинг деградациясига (эскиришига) фойдаланиш шароитлари, иқлим ва қувватлаш режимлари бевосита таъсир кўрсатади. Тезкор қувватлаш станцияларидан доимий фойдаланиш ва ҳаддан ташқари иссиқ иқлим эскиришни тезлаштириши мумкин. Шунга қарамай, умумий манзара ижобий: замонавий тортиш батареялари йиллар давомида ўз самарадорлигини юқори даражада сақлайди, бу эса иккиламчи бозорда электромобилларга бўлган ишончни оширади.

ЭлектромобилБатареяTeslaKiaТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этдиҚирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этдиБугун, 15:57Kia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этдиKia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этдиБугун, 13:59Kia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқдаKia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқдаБугун, 13:57Peugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этадиPeugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этадиБугун, 08:55Англияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қаршиАнглияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қаршиБугун, 08:50Toyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этдиToyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этдиБугун, 06:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан