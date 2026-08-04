Неймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилди
Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар ўзининг клубдаги келажаги борасида кутилмаган баёнот бериб, жорий йил якунида фаолиятига якун ясаши мумкинлигини истисно этмади. Goal.com хабар беришича, 34 ёшли тажрибали футболчи ўзининг қадрдон жамоаси бўлмиш Сантос билан тузилган шартнома муддати тугагач, профессионал футболдан кетиш масаласини жиддий ўйлаб кўради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Неймар яқинда Бразилия терма жамоасидаги фаолиятига расман нуқта қўйган эди. Жаҳон чемпионатидан сўнг у халқаро майдонлардаги ўйинларини тўхтатган бўлиб, эътиборини бутунлай клуб даражасидаги мусобақаларга қаратганди. Бироқ футболчининг Сантос билан амалдаги шартномаси декабрь ойида ўз ниҳоясига етади ва унинг кейинги тақдири ҳозирча сўроқ остида қолмоқда.
Келажак борасидаги иккиланишларБразилиялик юлдуз ўзининг YouTube'даги канали орқали Неймар Жр. институти Аукциони пайтида мухлисларни ўйлантириб қўядиган фикрларни билдирган. У ҳозирча келгуси режалар ҳақида аниқ бир нарса дея олмаслигини, барчаси декабрь ойидаги шартнома якунига боғлиқлигини таъкидлаган. Ҳужумчи Сантос сафида қолиш ёки бошқа жамоага ўтиш ёхуд бутунлай бутсасини михга илиш борасида аниқ қарорга келмаганини тан олган.
"Мен қанча яна ўйнашимни билмайман, ҳозирча тўхташ ҳақида ўйламаяпман, лекин қанча давом этишини ҳам аниқ айтолмайман", — дейди Неймар. Шунингдек, у ўз олдига қўйган асосий вазифа Сантос билан имзоланган битимни охиригача шараф билан бажариш эканини алоҳида таъкидлаган. Футболчининг сўзларига кўра, декабрь ойигача ҳали вақт кўп ва у ҳар бир кунни қадрлаб, вазиятга қараб иш тутмоқда.
Жисмоний ҳолати ва жароҳатлар таъсириНеймарнинг терма жамоадаги фаолиятини эрта якунлашига сўнгги Жаҳон чемпионатидаги омадсизликлар ва жисмоний муаммолар сабаб бўлган эди. Турнир давомида уни безовта қилган мушак жароҳатлари ўйин амалиётига жиддий таъсир кўрсатиб, уни атиги иккита учрашувда майдонга тушишга мажбур қилган. Шунга қарамай, Бразилия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар ҳозирда ўзини жисмоний жиҳатдан яхши ҳис қилаётганини маълум қилди.
"Майдонда ўзимни борган сари яхшироқ ҳис қиляпман ва энг муҳими ҳам шу. Фаолиятимнинг сўнгги босқичида бўлсам ҳам, доимо ривожланишни истайман", — дея қўшимча қилди футболчи. У ўз босиб ўтган йўлидан мамнунлигини билдириб, бугунгача эришган барча ютуқлари учун Худодан миннатдор эканини ва фаолиятидан умуман норозилиги йўқлигини таъкидлаб ўтди.
…