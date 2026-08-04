Неймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилди

·0·Спорт
Неймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилди

Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар ўзининг клубдаги келажаги борасида кутилмаган баёнот бериб, жорий йил якунида фаолиятига якун ясаши мумкинлигини истисно этмади. Goal.com хабар беришича, 34 ёшли тажрибали футболчи ўзининг қадрдон жамоаси бўлмиш Сантос билан тузилган шартнома муддати тугагач, профессионал футболдан кетиш масаласини жиддий ўйлаб кўради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Неймар яқинда Бразилия терма жамоасидаги фаолиятига расман нуқта қўйган эди. Жаҳон чемпионатидан сўнг у халқаро майдонлардаги ўйинларини тўхтатган бўлиб, эътиборини бутунлай клуб даражасидаги мусобақаларга қаратганди. Бироқ футболчининг Сантос билан амалдаги шартномаси декабрь ойида ўз ниҳоясига етади ва унинг кейинги тақдири ҳозирча сўроқ остида қолмоқда.

Келажак борасидаги иккиланишлар

Бразилиялик юлдуз ўзининг YouTube'даги канали орқали Неймар Жр. институти Аукциони пайтида мухлисларни ўйлантириб қўядиган фикрларни билдирган. У ҳозирча келгуси режалар ҳақида аниқ бир нарса дея олмаслигини, барчаси декабрь ойидаги шартнома якунига боғлиқлигини таъкидлаган. Ҳужумчи Сантос сафида қолиш ёки бошқа жамоага ўтиш ёхуд бутунлай бутсасини михга илиш борасида аниқ қарорга келмаганини тан олган.

"Мен қанча яна ўйнашимни билмайман, ҳозирча тўхташ ҳақида ўйламаяпман, лекин қанча давом этишини ҳам аниқ айтолмайман", — дейди Неймар. Шунингдек, у ўз олдига қўйган асосий вазифа Сантос билан имзоланган битимни охиригача шараф билан бажариш эканини алоҳида таъкидлаган. Футболчининг сўзларига кўра, декабрь ойигача ҳали вақт кўп ва у ҳар бир кунни қадрлаб, вазиятга қараб иш тутмоқда.

Жисмоний ҳолати ва жароҳатлар таъсири

Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини эрта якунлашига сўнгги Жаҳон чемпионатидаги омадсизликлар ва жисмоний муаммолар сабаб бўлган эди. Турнир давомида уни безовта қилган мушак жароҳатлари ўйин амалиётига жиддий таъсир кўрсатиб, уни атиги иккита учрашувда майдонга тушишга мажбур қилган. Шунга қарамай, Бразилия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар ҳозирда ўзини жисмоний жиҳатдан яхши ҳис қилаётганини маълум қилди.

"Майдонда ўзимни борган сари яхшироқ ҳис қиляпман ва энг муҳими ҳам шу. Фаолиятимнинг сўнгги босқичида бўлсам ҳам, доимо ривожланишни истайман", — дея қўшимча қилди футболчи. У ўз босиб ўтган йўлидан мамнунлигини билдириб, бугунгача эришган барча ютуқлари учун Худодан миннатдор эканини ва фаолиятидан умуман норозилиги йўқлигини таъкидлаб ўтди.

НеймарСантосБразилияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиХанси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 16:18Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бугун, 15:25Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордБугун, 15:20Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиРандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиБугун, 15:15Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 14:52Кристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиКристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда