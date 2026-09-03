BYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этди
Электр автомобиллар ишлаб чиқариш бўйича жаҳон етакчиларидан бири бўлган BYD компанияси уй хўжаликлари учун мўлжалланган қуёш панеллари ва тегишли ускуналар тўпламини сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур экологик тоза тизимлар дастлаб Бразилиядаги 233 та дилерлик марказлари орқали харидорларга таклиф этила бошланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш бутун дунёда долзарб аҳамият касб этмоқда. BYD томонидан тақдим этилган янги қуёш электр станцияси нафақат компания автомобиллари эгалари, балки исталган бошқа марка машиналарини бошқарувчи фуқаролар учун ҳам очиқ ва фойдаланишга қулай тарзда ишлаб чиқилган.
Ускунанинг техник имкониятлариСтандарт тўплам ҳар бири 600 В қувватга эга бўлган саккизта қуёш панелидан иборат бўлиб, уларнинг умумий қуввати 4,8 кВ ни ташкил қилади. BYD баҳолашларига кўра, ушбу ўрнатма ойига ўртача 600 кВ•соатгача электр энергиясини ишлаб чиқариш имкониятига эга.
Мазқуор станция фақат панелларнинг ўзидан иборат эмас. Тўплам таркибига замонавий инвертор, ўрнатиш учун зарур бўлган маҳкамлагичлар, сифатли кабеллар ва улагичлар ҳам киритилган бўлиб, бу истеъмолчиларга қўшимча қийинчиликлардан халос бўлиш имконини беради.
Сотиш шартлари ва хизматларКомпания истеъмолчилар учун барча жараёнларни қамраб олувчи ягона шартнома тузиш таклифини илгари сурмоқда. Унга кўра, харидор ускунанинг ўзи, унинг профессионал монтажи, электр тармоғига улаш бўйича барча сертификация ишлари ҳамда бир йиллик суғурта полисни ягона шартнома доирасида қўлга киритади.
Маълум қилинишича, қуёш станциясининг асосий қисмлари компаниянинг Бразилиядаги Сан-Паулу штатининг Кампинас шаҳрида жойлашган заводида ишлаб чиқарилади. Бу эса логистика харажатларини қисқартириш ва маҳаллий бозорни барқарор таъминлаш имконини беради.
Бугунги кунда тўлиқ тизимнинг қиймати тахминан 19 000 бразилия реалини ёки 3800 АҚШ долларини ташкил этмоқда. Бошқа марка автомобиллари эгалари учун ҳам қулайлик яратиш мақсадида ушбу ускунани ойига 1,69 фоиздан бошланадиган фоиз ставкаси билан бўлиб тўлаш (рассрочка) шарти билан харид қилиш имконияти яратилган.
…