BYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этди

·14·Авто
BYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этди

Электр автомобиллар ишлаб чиқариш бўйича жаҳон етакчиларидан бири бўлган BYD компанияси уй хўжаликлари учун мўлжалланган қуёш панеллари ва тегишли ускуналар тўпламини сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур экологик тоза тизимлар дастлаб Бразилиядаги 233 та дилерлик марказлари орқали харидорларга таклиф этила бошланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш бутун дунёда долзарб аҳамият касб этмоқда. BYD томонидан тақдим этилган янги қуёш электр станцияси нафақат компания автомобиллари эгалари, балки исталган бошқа марка машиналарини бошқарувчи фуқаролар учун ҳам очиқ ва фойдаланишга қулай тарзда ишлаб чиқилган.

Ускунанинг техник имкониятлари

Стандарт тўплам ҳар бири 600 В қувватга эга бўлган саккизта қуёш панелидан иборат бўлиб, уларнинг умумий қуввати 4,8 кВ ни ташкил қилади. BYD баҳолашларига кўра, ушбу ўрнатма ойига ўртача 600 кВ•соатгача электр энергиясини ишлаб чиқариш имкониятига эга.

Мазқуор станция фақат панелларнинг ўзидан иборат эмас. Тўплам таркибига замонавий инвертор, ўрнатиш учун зарур бўлган маҳкамлагичлар, сифатли кабеллар ва улагичлар ҳам киритилган бўлиб, бу истеъмолчиларга қўшимча қийинчиликлардан халос бўлиш имконини беради.

Сотиш шартлари ва хизматлар

Компания истеъмолчилар учун барча жараёнларни қамраб олувчи ягона шартнома тузиш таклифини илгари сурмоқда. Унга кўра, харидор ускунанинг ўзи, унинг профессионал монтажи, электр тармоғига улаш бўйича барча сертификация ишлари ҳамда бир йиллик суғурта полисни ягона шартнома доирасида қўлга киритади.

Маълум қилинишича, қуёш станциясининг асосий қисмлари компаниянинг Бразилиядаги Сан-Паулу штатининг Кампинас шаҳрида жойлашган заводида ишлаб чиқарилади. Бу эса логистика харажатларини қисқартириш ва маҳаллий бозорни барқарор таъминлаш имконини беради.

Бугунги кунда тўлиқ тизимнинг қиймати тахминан 19 000 бразилия реалини ёки 3800 АҚШ долларини ташкил этмоқда. Бошқа марка автомобиллари эгалари учун ҳам қулайлик яратиш мақсадида ушбу ускунани ойига 1,69 фоиздан бошланадиган фоиз ставкаси билан бўлиб тўлаш (рассрочка) шарти билан харид қилиш имконияти яратилган.

BYDҚуёш панеллариЯқин ШарқЭлектр энергиясиТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?7 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?Бугун, 09:37Kia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширдиKia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширдиБугун, 07:29Тарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчиТарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчиКеча, 20:26Митсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этдиМитсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этдиКеча, 12:26Ҳайдовчилар диққатига: 1 сентябрдан ЙҲҚ бузганлик учун жарималар миқдори ошдиҲайдовчилар диққатига: 1 сентябрдан ЙҲҚ бузганлик учун жарималар миқдори ошди01.09, 20:56Kia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этадиKia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этади01.09, 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади