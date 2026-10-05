BFE яширган ҳисобот ва Science нашри хулосаси: Электромобилга ўтиш қачон ўзини оқлайди?

·9·Авто
BFE яширган ҳисобот ва Science нашри хулосаси: Электромобилга ўтиш қачон ўзини оқлайди?

Бензин ва дизель ёнилғисида юрадиган соз автомобилларни муддатидан олдин янги электромобилларга алмаштириш ҳақиқатан ҳам иқлимга фойда келтирадими ёки йўқми, деган масалада кенг қамровли илмий таҳлиллар натижалари эълон қилинди. Швейцария Федерал энергетика бошқармаси (BFE) буюртма қилган ва дастлаб жамоатчиликка эълон қилиниши тўхтатиб қўйилган 34 саҳифали ҳисобот ошкор этилиб, кўплаб баҳсларга сабаб бўлди.

Republik нашри ва WAV тадқиқотчилар гуруҳи ахборот олиш тўғрисидаги қонун орқали қўлга киритган ички ёзишмалардан маълум бўлишича, масъул ходимлар соз автомобилларни муддатидан аввал алмаштириш тавсияси аҳолининг молиявий имкониятларига тўғри келмаслиги ва жамоатчиликнинг жиддий эътирозига сабаб бўлишидан хавотирланишган. Ҳозирда ушбу расмий ҳужжат тўлиқ очиқланган бўлиб, ундаги хулосалар электромобилларнинг атроф-муҳитга реал таъсирини рақамларда кўрсатиб беради.

Тўлиқ ҳаёт даври таҳлили: Швейцария автопаркининг 90 фоизи

Тадқиқотни амалга оширган INFRAS компанияси автомобилнинг бутун ҳаёт даврини — ишлаб чиқариш, ёнилғи ва электр энергиясини олиш, кундалик фойдаланиш ҳамда келажакдаги утилизация жараёнларида ажралиб чиқадиган чиқиндиларни бир бутун сифатида ҳисоблаб чиқди:

  • 90 фоизлик кўрсаткич нимани англатади? Муаллифларнинг баҳолашича, Швейцария автопаркидаги ички ёнув двигателли машиналарнинг тахминан 90 фоизини шу тоифадаги янги электромобилга алмаштириш иқлим учун фойдали бўлади. Бу чиқиндилар 90 фоизга қисқаради дегани эмас, балки алмаштириш ижобий натижа берадиган автомобиллар салмоғини билдиради;

  • Эски машина қаерга кетади? Асосий натижалар эски автомобиль тўлиқ утилизация қилиниши сценарийсига асосланган. Агар сотилган машина иккиламчи бозорда бошқа ҳайдовчи қўлида ҳаракатланишда давом этса ёки йўллардаги умумий машиналар сонини шунчаки оширса, глобал миқёсда чиқиндилар қанчалик қисқаришини аниқ моделлаштириш имконсиз бўлиб қолади;

  • Йиллик масофа мезони: INFRAS мутахассиси Роберто Бьянкетти таъкидлаганидек, автомобилнинг ўртача хизмат муддати 16 йил деб ҳисобланса, йилига тахминан 8 минг километрдан бошлаб электромобилга ўтиш деярли ҳар доим экологик жиҳатдан ўзини оқлайди. Йилига 4–5 минг километрдан кам юрадиган машиналарни эрта алмаштириш эса иқлим учун фойда келтирмайди.

АҚШ тажрибаси: Science журналидаги мустақил таҳлил

Калифорния университети олимлари Эллиотт Кэмпбелл ва Роланд Гейер томонидан нуфузли Science журналида чоп этилган мустақил тадқиқот ҳам мазкур мавзуни кенг қамровда таҳлил қилди. Экспертлар 400 дан ортиқ автомобиль модели хусусиятларини, аккумулятор ҳажмини ва энергия манбаларини солиштириб чиқди:

  • 92 фоиз ҳолатда самарали: Моделлаштирилган сценарийларнинг 92 фоизида бензинли автомобиль ёки оддий гибридни хизмат муддати тугамасдан туриб электромобилга алмаштириш умумий иссиқхона газларини камайтирган;

  • 3 йиллик ҳайдаш муддати: Янги электромобилни ишлаб чиқариш жараёнида атмосферага чиқарилган катта миқдордаги карбонат ангидридни фойдаланиш давридаги тежамкорлик ҳисобига тўлиқ «қоплаб олиш» учун ўртача уч йил атрофида ҳайдаш талаб этилади.

Шошилишга асос борми?

Тадқиқотчиларнинг якдил хулосасига кўра, бу натижалар соз бензинли машиналарни зудлик билан металлоломга топшириш кераклигини англатмайди:

  • Муҳим истиснолар: Машинадан жуда кам фойдаланиш, энергияни кўп сарфлайдиган оғир моделлар ҳамда электр энергияси асосан кўмир ва ифлослантирувчи манбалардан олинадиган ҳудудларда электромобилга ўтиш кутилган экологик натижани бермаслиги мумкин;

  • Иқтисодий омил: Янги автомобиль харид қилиш фуқаролар учун аввало молиявий имконият масаласи бўлиб қолади. Шу сабабли Швейцария ёки АҚШ ҳисоб-китобларини бошқа давлатларга тўғридан-тўғри татбиқ этишда маҳаллий электр тармоғи хусусиятлари ва йўл шароитларини инобатга олиш зарур.

Швейцария Федерал энергетика бошқармасиINFRAS компаниясиэлектромобилавтопарк
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автопарк раҳбарлари ноаниқлик ва тез ўзгарувчан бозорга мослашиши керакАвтопарк раҳбарлари ноаниқлик ва тез ўзгарувчан бозорга мослашиши керак6 август 13:22Электромобиллар учун янги солиқ: Автопарк эгалари катта ҳажмдаги ишга тайёрланмоқдаЭлектромобиллар учун янги солиқ: Автопарк эгалари катта ҳажмдаги ишга тайёрланмоқда14 июл 23:28Электромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқдаЭлектромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқда2 июл 07:56Электромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқдаЭлектромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқда30 июн 18:57Европада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқдаЕвропада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқда18 июн 21:29Li Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиLi Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ берди29 июл 13:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди