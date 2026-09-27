BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин

·3·Авто
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • BYD компанияси, агар бозор талаби бўлса, Денза электромобилларининг бир қувватланишда босиб ўтадиган масофасини 1200-1300 километргача ошириш имкониятига эга.
  • Янги Денза Z9S модели 1100 километр масофани босиб ўтади ва унинг нархи 255 800 юандан бошланади.
  • Компания иккинчи авлод Бладе аккумуляторларини жорий этмоқда, улар тез қувватланиш ва юқори энергия зичлигини таъминлайди.

Хитойнинг машҳур автомобилсозлик гиганти BYD ўзининг премиал бренди бўлган Денза электромобиллари учун аккумулятор технологияларини яна-да ривожлантиришга тайёрлигини маълум қилди. Компания раҳбарияти агар бозор ва харидорлар томонидан талаб туғилса, транспорт воситаларининг бир қувватланишда босиб ўтадиган масофасини 1200–1300 километргача ошириш имкониятига эга эканини таъкидлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, бундай баёнот Денза бренди бош менежери Ли Хуй томонидан янги Денза Z9S модели бозорга чиқарилганидан сўнг эълон қилинди. Мазкур автомобил харидорларга кенг имкониятларни тақдим этиши билан бирга, замонавий технологик ечимларни ўзида мужассам этган.

Янги модел ва унинг имкониятлари

Денза Z9S савдога 23-сентябрь куни чиқарилган бўлиб, унинг бошланғич нархи 255 800 юанни ташкил қилади. Ўз навбатида, тезкор қувватлаш тизимини қўллаб-қувватлайдиган флагман тўлиқ электр версиясининг нархи 275 800 юанга баҳоланган.

Мазкур флагман версиянинг хитойлик ишлаб чиқарувчилар фойдаланадиган КLTC сикли бўйича эълон қилинган юриш захираси 1100 километрни ташкил этади. Бу эса замонавий электромобиллар бозорида юқори кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

Техник чегаралар ва бозор талаби

Ли Хуйнинг таъкидлашича, ҳозирги 1100 километрлик масофа мавжуд платформанинг охирги техник чегараси эмас. Корхона мутахассислари босиб ўтиладиган масофани янада узайтириш учун етарли салоҳиятга эга, бироқ бу кўрсаткични фақатгина реклама мақсадларида сунъий равишда ошириш режалаштирилмаган.

Компания вакилининг сўзларига кўра, келгусида 1200 ёки 1300 километрлик версияларни ишлаб чиқариш масаласи фақатгина фойдаланувчиларнинг реал эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда ҳал қилинади. «Агар харидорларга 1200 ёки 1300 километр талаб этилса, бу бизни ҳам қониқтиради», — дея қўшимча қилди Ли Хуй.

Иккинчи авлод Бладе аккумуляторлари

Ҳозирги кунда BYD ўзининг барча электромобиллари ва гибрид моделларини иккинчи авлодга мансуб Бладе тортиш аккумуляторларига босқичма-босқич ўтказмоқда. Янги авлод батареялари нафақат сиғим ва энергия зичлигини оширади, балки ўта тез қувват олиш имкониятини ҳам таъминлайди.

Хусусан, ушбу турдаги батареяларни атиги 9 дақиқ ичида 98 фоизгача қувватлантириш мумкин. Юқори буюртмалар оқими фонида BYD жорий йилда мазкур аккумуляторларни ишлаб чиқариш ҳажмини изчил ошириб бормоқда.

BYDДензаЭлектромобилБладе аккумуляториАвтомобил бозори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчиBYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчи18 август 11:54BYD ўзининг янги Денза D9 люкс минивенига буюртмалар қабул қилишни бошладиBYD ўзининг янги Денза D9 люкс минивенига буюртмалар қабул қилишни бошлади5 август 16:27Geely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқдаGeely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқда3 сентябр 13:24BYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эгаBYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эга11 июл 13:22BYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиBYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилди9 июл 15:56Денза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкариДенза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкари5 июл 06:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди