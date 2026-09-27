BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- BYD компанияси, агар бозор талаби бўлса, Денза электромобилларининг бир қувватланишда босиб ўтадиган масофасини 1200-1300 километргача ошириш имкониятига эга.
- Янги Денза Z9S модели 1100 километр масофани босиб ўтади ва унинг нархи 255 800 юандан бошланади.
- Компания иккинчи авлод Бладе аккумуляторларини жорий этмоқда, улар тез қувватланиш ва юқори энергия зичлигини таъминлайди.
Хитойнинг машҳур автомобилсозлик гиганти BYD ўзининг премиал бренди бўлган Денза электромобиллари учун аккумулятор технологияларини яна-да ривожлантиришга тайёрлигини маълум қилди. Компания раҳбарияти агар бозор ва харидорлар томонидан талаб туғилса, транспорт воситаларининг бир қувватланишда босиб ўтадиган масофасини 1200–1300 километргача ошириш имкониятига эга эканини таъкидлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, бундай баёнот Денза бренди бош менежери Ли Хуй томонидан янги Денза Z9S модели бозорга чиқарилганидан сўнг эълон қилинди. Мазкур автомобил харидорларга кенг имкониятларни тақдим этиши билан бирга, замонавий технологик ечимларни ўзида мужассам этган.
Янги модел ва унинг имкониятлариДенза Z9S савдога 23-сентябрь куни чиқарилган бўлиб, унинг бошланғич нархи 255 800 юанни ташкил қилади. Ўз навбатида, тезкор қувватлаш тизимини қўллаб-қувватлайдиган флагман тўлиқ электр версиясининг нархи 275 800 юанга баҳоланган.
Мазкур флагман версиянинг хитойлик ишлаб чиқарувчилар фойдаланадиган КLTC сикли бўйича эълон қилинган юриш захираси 1100 километрни ташкил этади. Бу эса замонавий электромобиллар бозорида юқори кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.
Техник чегаралар ва бозор талабиЛи Хуйнинг таъкидлашича, ҳозирги 1100 километрлик масофа мавжуд платформанинг охирги техник чегараси эмас. Корхона мутахассислари босиб ўтиладиган масофани янада узайтириш учун етарли салоҳиятга эга, бироқ бу кўрсаткични фақатгина реклама мақсадларида сунъий равишда ошириш режалаштирилмаган.
Компания вакилининг сўзларига кўра, келгусида 1200 ёки 1300 километрлик версияларни ишлаб чиқариш масаласи фақатгина фойдаланувчиларнинг реал эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда ҳал қилинади. «Агар харидорларга 1200 ёки 1300 километр талаб этилса, бу бизни ҳам қониқтиради», — дея қўшимча қилди Ли Хуй.
Иккинчи авлод Бладе аккумуляторлариҲозирги кунда BYD ўзининг барча электромобиллари ва гибрид моделларини иккинчи авлодга мансуб Бладе тортиш аккумуляторларига босқичма-босқич ўтказмоқда. Янги авлод батареялари нафақат сиғим ва энергия зичлигини оширади, балки ўта тез қувват олиш имкониятини ҳам таъминлайди.
Хусусан, ушбу турдаги батареяларни атиги 9 дақиқ ичида 98 фоизгача қувватлантириш мумкин. Юқори буюртмалар оқими фонида BYD жорий йилда мазкур аккумуляторларни ишлаб чиқариш ҳажмини изчил ошириб бормоқда.
Изоҳлар 0
…