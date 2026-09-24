BYD Хитой автомагистралларида 2000-сонли ўта тезкор қувватлаш станциясини ишга туширди

·0·Авто
BYD Хитой автомагистралларида 2000-сонли ўта тезкор қувватлаш станциясини ишга туширди

Электр автомобиллар бозорининг етакчиси бўлган BYD компанияси Хитой бўйлаб автомагистралларда ўзининг 2000-сонли тезкор қувватлаш станциясини қуриб битказди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу муҳим объект Янгчжоу шаҳридаги Баоин хизмат кўрсатиш зонасида жойлашган бўлиб, Пекин–Шанксай йўналишидаги ягона қувватлаш тармоғининг бир қисмига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакилларининг баёнотига кўра, мазкур лойиҳа белгиланган йиллик режадагидан ҳам олдинроқ амалга оширилди. BYD қурилиш суръатлари, географик қамров ҳамда автомагистраллардаги станциялар сони бўйича миллий рекордларни янгилашга муваффақ бўлди. Бу эса электромобилларда узоқ масофага сафар қилувчи ҳайдовчилар учун қулай шарт-шароитларни яратишда муҳим қадамдир.

Меҳаватли қувватлаш технологияси

Жорий йилнинг март ойида BYD ўзининг мегаватт синфидаги тезкор қувватлаш технологиясини расман таништирган эди. Ушбу тизимдаги битта қувватлаш блокининг энг юқори қуввати 1500 кВ ни ташкил қилади. Мазкур кўрсаткич ҳозирги вақтда серияли ишлаб чиқарилаётган дунёдаги энг юқори қувватли қурилма эканлиги билан ажралиб туради.

Ушбу технология эвазига иккинчи авлод Бладе аккумуляторини хона ҳароратида атиги 5 дақиқада 10 фоиздан 70 фоизгача, 9 соатда эмас, балки атиги 9 дақиқада эса 97 фоизгача қувватлаб олиш мумкин. Ҳатто -30 даражадаги экстремал совуқ ҳавода ҳам қувватлаш вақти оддий шароитдагига нисбатан атиги 3 дақиқага узаяди, холос.

Тармоқни кенгайтириш режалари

Июль ойида иккинчи авлод Бладе батареяси ҳамда унга мос келувчи қувватлаш технологияси Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлигининг миллий аҳамиятга молик муҳим лойиҳалари рўйхатига киритилди. Бу эса давлат томонидан ҳам мазкур инновацияларга юқори баҳо берилаётганини билдиради.

Ҳозирги кунда BYD тармоғи мамлакат бўйлаб 22 та автомагистрал ва 278 та трассани қамраб олган бўлиб, станциялар орасидаги ўртача масофа 120 километрни ташкил қилади. Шунингдек, мамлакатнинг 341 та шаҳрида 11 586 та тезкор қувватлаш станциялари муваффақиятли фаолият юритмоқда.

Компания бу натижалар билан чекланиб қолмасликни мақсад қилган. Келгусида инфратузилмани янада кенгайтириш кўзда тутилган бўлиб, ишлаб чиқарувчининг режасига кўра, 2026 йил якунига қадар Хитойда бундай станциялар сони нақ 20 000 тага етказилиши лозим.

BYDЭлектромобилҚувватлашСтанциясиХитоЯвтоБладеБаттерй
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилдиBYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилди17 сентябр 17:26Geely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқдаGeely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқда3 сентябр 13:24BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтдиBYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди30 август 14:25BYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатдиBYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатди28 август 12:51Янгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этдиЯнгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этди26 август 12:26BYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчиBYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчи18 август 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди