BYD Хитой автомагистралларида 2000-сонли ўта тезкор қувватлаш станциясини ишга туширди
Электр автомобиллар бозорининг етакчиси бўлган BYD компанияси Хитой бўйлаб автомагистралларда ўзининг 2000-сонли тезкор қувватлаш станциясини қуриб битказди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу муҳим объект Янгчжоу шаҳридаги Баоин хизмат кўрсатиш зонасида жойлашган бўлиб, Пекин–Шанксай йўналишидаги ягона қувватлаш тармоғининг бир қисмига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакилларининг баёнотига кўра, мазкур лойиҳа белгиланган йиллик режадагидан ҳам олдинроқ амалга оширилди. BYD қурилиш суръатлари, географик қамров ҳамда автомагистраллардаги станциялар сони бўйича миллий рекордларни янгилашга муваффақ бўлди. Бу эса электромобилларда узоқ масофага сафар қилувчи ҳайдовчилар учун қулай шарт-шароитларни яратишда муҳим қадамдир.
Меҳаватли қувватлаш технологиясиЖорий йилнинг март ойида BYD ўзининг мегаватт синфидаги тезкор қувватлаш технологиясини расман таништирган эди. Ушбу тизимдаги битта қувватлаш блокининг энг юқори қуввати 1500 кВ ни ташкил қилади. Мазкур кўрсаткич ҳозирги вақтда серияли ишлаб чиқарилаётган дунёдаги энг юқори қувватли қурилма эканлиги билан ажралиб туради.
Ушбу технология эвазига иккинчи авлод Бладе аккумуляторини хона ҳароратида атиги 5 дақиқада 10 фоиздан 70 фоизгача, 9 соатда эмас, балки атиги 9 дақиқада эса 97 фоизгача қувватлаб олиш мумкин. Ҳатто -30 даражадаги экстремал совуқ ҳавода ҳам қувватлаш вақти оддий шароитдагига нисбатан атиги 3 дақиқага узаяди, холос.
Тармоқни кенгайтириш режалариИюль ойида иккинчи авлод Бладе батареяси ҳамда унга мос келувчи қувватлаш технологияси Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлигининг миллий аҳамиятга молик муҳим лойиҳалари рўйхатига киритилди. Бу эса давлат томонидан ҳам мазкур инновацияларга юқори баҳо берилаётганини билдиради.
Ҳозирги кунда BYD тармоғи мамлакат бўйлаб 22 та автомагистрал ва 278 та трассани қамраб олган бўлиб, станциялар орасидаги ўртача масофа 120 километрни ташкил қилади. Шунингдек, мамлакатнинг 341 та шаҳрида 11 586 та тезкор қувватлаш станциялари муваффақиятли фаолият юритмоқда.
Компания бу натижалар билан чекланиб қолмасликни мақсад қилган. Келгусида инфратузилмани янада кенгайтириш кўзда тутилган бўлиб, ишлаб чиқарувчининг режасига кўра, 2026 йил якунига қадар Хитойда бундай станциялар сони нақ 20 000 тага етказилиши лозим.
Изоҳлар 0
…