Херсонда ўт очиш тўхтатилди: Олешки қамалидаги 2 минг аҳоли қандай эвакуация қилинади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия назоратидаги Олешки шаҳрида 2026 йил 27 октябрдан бошлаб қамал шароитида қолган 2 мингга яқин тинч аҳолини эвакуация қилиш учун вақтинча ўт очишни тўхтатиш режими жорий этилди.
- АҚШ маъмурияти ва Мелания Трамп воситачилигида эришилган ушбу келишувга кўра, 29 октябрдан гуманитар миссия бошланиб, аҳолига Украина ёки Россия ҳудудларига ўтиш имконияти яратилади.
Россия қўшинлари назорати остида қолаётган Херсон вилоятининг Олешки шаҳри атрофида 2026 йил 27 октябрдан бошлаб вақтинча ўт очишни тўхтатиш режими кучга кирди. Украина Қуролли кучлари Бош штаби ҳамда Россия Мудофаа вазирлиги томонидан расман тасдиқланган мазкур келишув оғир қамал шароитида қолган тинч аҳолига шошилинч гуманитар ёрдам етказиш ва уларни хавфсиз эвакуация қилишга тайёргарлик кўришни назарда тутади.
Ўт очиш Киев вақти билан соат 03:00, Москва вақти билан эса 04:00 дан эътиборан тўхтатилди.
АҚШ таклифи ва Мелания Трамп воситачилиги
Ушбу ноёб инсонпарварлик келишувига эришишда расмий Вашингтон ва АҚШнинг биринчи хоними муҳим роль ўйнади:
Саналарни белгилаш: Украина президенти Володимир Зеленский ўт очишни тўхтатиш (27 октябрь) ва гуманитар миссияни бошлаш (29 октябрь) муддатларини АҚШ томони таклиф қилганини маълум қилди;
Мелания Трампнинг дипломатик кўмаги: Сулҳга эришиш ва жараёнларни мувофиқлаштиришда АҚШнинг биринчи хоними Мелания Трамп ва унинг жамоаси фаол воситачилик қилди, бу ҳақда Оқ уй ҳам махсус баёнот берди;
Вазифалар тақсимоти: Сулҳ қоидаларига кўра, Россия томони белгиланган йўналишларни миналардан тозалаши, Украина эса шаҳар аҳолисини хавфсиз қабул қилиб олиш чораларини кўриши белгиланган.
Уйма-уй ўрганиш ва эвакуация механизми
Оғир шароитдаги аҳоли учун ёрдам кўрсатиш ва кўчириш жараёни қуйидаги тартибда амалга оширилади:
Биргаликдаги фуқаролик гуруҳлари: Мелания Трампнинг маълум қилишича, Украина ва Россиянинг фуқаролик вакиллари Олешкидаги хонадонларга биргаликда кириб, аҳолининг реал эҳтиёжларини аниқлайди;
Танлов эркинлиги: Шаҳарни тарк этишни хоҳловчиларга ўз хоҳишларига кўра Украина назоратидаги ҳудудларга ёки Россия томон йўл олиш имконияти ҳамда транспорт кўмаги яратиб берилади;
Халқаро мониторинг: Жараёнларнинг шаффоф кечиши ва қайд этилишини таъминлаш мақсадида гуруҳларга АҚШ мустақил медиа ташкилотлари вакиллари ҳамроҳлик қилади.
Фалокатлар марказидаги 2 минг аҳоли фожиаси
Днипронинг чап соҳилида, озод қилинган Херсон шаҳридан атиги 9 километр нарида жойлашган Олешки узоқ вақтдан бери қамал ва табиий офатлар гирдобида қолиб келмоқда:
Аҳоли сони кескин камайган: Урушга қадар 24 минг аҳоли истиқомат қилган шаҳарда бугунги кунда тахминан 1700–2000 киши, жумладан, бир неча ўн нафар ёш бола оғир шароитда кун кечирмоқда;
Сув тошқини ва инфратузилма ҳалокати: 2023 йил июнида Каховка ГЭСининг портлатилиши натижасида Олешки деярли бутунлай сув остида қолган, бу эса ичимлик суви, электр ва уй-жой таъминотини издан чиқарган;
Дронлар орқали таъминот ва мина тўсиқлари: Шаҳар атрофи тўлиқ миналаштирилгани боис тинч аҳоли чиқиб кета олмаган, Украина томони эса сўнгги ойларда дори ва озиқ-овқатни оғир дронлар воситасида ташлаб келаётган эди.
Олешки гуманитар операцияси рақамларда
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Ҳудуд
Олешки шаҳри (Херсон вилояти, Днипронинг чап соҳили)
Ўт очишни тўхтатиш санаси
2026 йил 27 октябрь (соат 03:00/04:00 дан)
Гуманитар миссия бошланиши
2026 йил 29 октябрь
Асосий воситачи
АҚШ маъмурияти ва Мелания Трамп жамоаси
Қамалдаги аҳоли сони
1 700 – 2 000 нафар атрофида (болалар ҳам бор)
Херсон шаҳригача масофа
9 километр (ҳудуд тўлиқ миналаштирилган)
Мониторинг
Мустақил Америка ОАВ ходимлари назоратида
Изоҳлар 0
…