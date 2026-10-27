Херсонда ўт очиш тўхтатилди: Олешки қамалидаги 2 минг аҳоли қандай эвакуация қилинади?

·85·Дунё
Херсонда ўт очиш тўхтатилди: Олешки қамалидаги 2 минг аҳоли қандай эвакуация қилинади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россия назоратидаги Олешки шаҳрида 2026 йил 27 октябрдан бошлаб қамал шароитида қолган 2 мингга яқин тинч аҳолини эвакуация қилиш учун вақтинча ўт очишни тўхтатиш режими жорий этилди.
  • АҚШ маъмурияти ва Мелания Трамп воситачилигида эришилган ушбу келишувга кўра, 29 октябрдан гуманитар миссия бошланиб, аҳолига Украина ёки Россия ҳудудларига ўтиш имконияти яратилади.

Россия қўшинлари назорати остида қолаётган Херсон вилоятининг Олешки шаҳри атрофида 2026 йил 27 октябрдан бошлаб вақтинча ўт очишни тўхтатиш режими кучга кирди. Украина Қуролли кучлари Бош штаби ҳамда Россия Мудофаа вазирлиги томонидан расман тасдиқланган мазкур келишув оғир қамал шароитида қолган тинч аҳолига шошилинч гуманитар ёрдам етказиш ва уларни хавфсиз эвакуация қилишга тайёргарлик кўришни назарда тутади.

Ўт очиш Киев вақти билан соат 03:00, Москва вақти билан эса 04:00 дан эътиборан тўхтатилди.

АҚШ таклифи ва Мелания Трамп воситачилиги

Ушбу ноёб инсонпарварлик келишувига эришишда расмий Вашингтон ва АҚШнинг биринчи хоними муҳим роль ўйнади:

  • Саналарни белгилаш: Украина президенти Володимир Зеленский ўт очишни тўхтатиш (27 октябрь) ва гуманитар миссияни бошлаш (29 октябрь) муддатларини АҚШ томони таклиф қилганини маълум қилди;

  • Мелания Трампнинг дипломатик кўмаги: Сулҳга эришиш ва жараёнларни мувофиқлаштиришда АҚШнинг биринчи хоними Мелания Трамп ва унинг жамоаси фаол воситачилик қилди, бу ҳақда Оқ уй ҳам махсус баёнот берди;

  • Вазифалар тақсимоти: Сулҳ қоидаларига кўра, Россия томони белгиланган йўналишларни миналардан тозалаши, Украина эса шаҳар аҳолисини хавфсиз қабул қилиб олиш чораларини кўриши белгиланган.

Уйма-уй ўрганиш ва эвакуация механизми

Оғир шароитдаги аҳоли учун ёрдам кўрсатиш ва кўчириш жараёни қуйидаги тартибда амалга оширилади:

  • Биргаликдаги фуқаролик гуруҳлари: Мелания Трампнинг маълум қилишича, Украина ва Россиянинг фуқаролик вакиллари Олешкидаги хонадонларга биргаликда кириб, аҳолининг реал эҳтиёжларини аниқлайди;

  • Танлов эркинлиги: Шаҳарни тарк этишни хоҳловчиларга ўз хоҳишларига кўра Украина назоратидаги ҳудудларга ёки Россия томон йўл олиш имконияти ҳамда транспорт кўмаги яратиб берилади;

  • Халқаро мониторинг: Жараёнларнинг шаффоф кечиши ва қайд этилишини таъминлаш мақсадида гуруҳларга АҚШ мустақил медиа ташкилотлари вакиллари ҳамроҳлик қилади.

Фалокатлар марказидаги 2 минг аҳоли фожиаси

Днипронинг чап соҳилида, озод қилинган Херсон шаҳридан атиги 9 километр нарида жойлашган Олешки узоқ вақтдан бери қамал ва табиий офатлар гирдобида қолиб келмоқда:

  • Аҳоли сони кескин камайган: Урушга қадар 24 минг аҳоли истиқомат қилган шаҳарда бугунги кунда тахминан 1700–2000 киши, жумладан, бир неча ўн нафар ёш бола оғир шароитда кун кечирмоқда;

  • Сув тошқини ва инфратузилма ҳалокати: 2023 йил июнида Каховка ГЭСининг портлатилиши натижасида Олешки деярли бутунлай сув остида қолган, бу эса ичимлик суви, электр ва уй-жой таъминотини издан чиқарган;

  • Дронлар орқали таъминот ва мина тўсиқлари: Шаҳар атрофи тўлиқ миналаштирилгани боис тинч аҳоли чиқиб кета олмаган, Украина томони эса сўнгги ойларда дори ва озиқ-овқатни оғир дронлар воситасида ташлаб келаётган эди.

Олешки гуманитар операцияси рақамларда

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Ҳудуд

Олешки шаҳри (Херсон вилояти, Днипронинг чап соҳили)

Ўт очишни тўхтатиш санаси

2026 йил 27 октябрь (соат 03:00/04:00 дан)

Гуманитар миссия бошланиши

2026 йил 29 октябрь

Асосий воситачи

АҚШ маъмурияти ва Мелания Трамп жамоаси

Қамалдаги аҳоли сони

1 700 – 2 000 нафар атрофида (болалар ҳам бор)

Херсон шаҳригача масофа

9 километр (ҳудуд тўлиқ миналаштирилган)

Мониторинг

Мустақил Америка ОАВ ходимлари назоратида

ОлешкиХерсон вилоятиМелания Трампгуманитар операция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Калифорнияда ёнғинлар кучайди: 150 мингдан ортиқ абонент электрсиз қолди (видео)Калифорнияда ёнғинлар кучайди: 150 мингдан ортиқ абонент электрсиз қолди (видео)16 октябр 22:54“Улар жуда ёмон ҳолатда ютқазмоқда”: Трамп Эрон таклиф қилган тинчлик битимини рад этди“Улар жуда ёмон ҳолатда ютқазмоқда”: Трамп Эрон таклиф қилган тинчлик битимини рад этди27 сентябр 11:09Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!10 сентябр 08:32Украинага навбатдаги ёпирилма зарбалар: Одессада одамлар ҳалок бўлдиУкраинага навбатдаги ёпирилма зарбалар: Одессада одамлар ҳалок бўлди21 июл 13:52Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?25 август 17:57«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди10 август 08:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда