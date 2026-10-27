Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду юз берган интизомий можаролар ва 30 кунлик дисквалификацияга қарамай, Португалия миллий терма жамоасининг ноябр ойидаги йиғини учун тузилган кенгайтирилган рўйхатига киритилди.
- О Жого нашрининг хабар беришича, 41 ёшли ҳужумчи федерация томонидан 255 евро миқдорида жаримага тортилган бўлишига қарамасдан, мураббийлар штаби уни Дания ва Уелсга қарши ўйинлар учун таркибга жалб этган.
Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби ҳужумчиси ва жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналду ноябрь ойида бўлиб ўтадиган УЕФА Миллатлар Лигаси баҳсларида яна Португалия миллий терма жамоаси либосида майдонга тушиши мумкин. Бу ҳақда Португалиянинг нуфузли O Jogo нашри расмий манбаларга таяниб хабар берди.
Хабарга кўра, 41 ёшли тажрибали тўпурар яқинда юз берган интизомий можаролар ва федерация жазосига қарамасдан, миллий терма жамоанинг ноябрь ойидаги йиғини учун тузилган кенгайтирилган рўйхатидан ўрин олган.
Дисквалификация, жарима ва мураббийга қўйилган шартлар
Юлдузли футболчининг терма жамоа атрофидаги сўнгги можароли воқеалари мухлислар ўртасида катта баҳсларга сабаб бўлган эди:
30 кунлик чеклов ва рамзий жарима: Португалия футбол федерацияси ҳужумчининг терма жамоа қароргоҳини муддатидан аввал ўзбошимчалик билан тарк этгани сабаб уни 30 кунга дисквалификация қилган ва 255 евро миқдорида молиявий жаримага тортган эди;
Дания ва Норвегия ўйинларидаги норозилик: Роналду Данияга қарши ўйин арафасида жамоа ихтиёридан чиқиб кетган, Норвегия билан кечган баҳсда эса майдонга туширилмагани ортидан миллий терма жамоа бош мураббийига бир қанча қатъий шартлар қўйганини очиқ билдирганди;
Кенгайтирилган қайднома: Барча келишмовчиликларга қарамай, мураббийлар штаби уни, шунингдек, Саму Кошта ва «Челси» вингери Жоау Феликсни ҳам дастлабки кенгайтирилган таркибга жалб этмоқда.
Португалияни кутаётган ноябрь ойидаги муҳим синовлар
Миллатлар Лигасидаги ҳал қилувчи паллада португалияликларни иккита муҳим беллашув кутиб турибди:
14 ноябрь — Данияга қарши сафар: Гуруҳ пешқадамлиги ва плей-офф йўлланмаси учун принципиал рақиб саналмиш Дания миллий жамоасига қарши кечадиган муҳим баҳс;
17 ноябрь — Уэльс билан учрашув: Ноябрь ойидаги иккинчи тур доирасида Португалия терма жамоаси Уэльс вакилларини қабул қилади;
Мухлислар нигоҳи Роналдуда: Агар 41 ёшли юлдуз якуний қайдномага кирса, унинг миллий терма жамоа сардори сифатида асосий таркибга қайтиши мухлисларнинг диққат марказида бўлади.
Роналду ва Португалия терма жамоаси ҳолати
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Футболчи
Криштиану Роналду («Ан-Наср»)
Ёши
41 ёшда
Охирги ҳолат
Кенгайтирилган таркибга киритилди (манба: O Jogo)
Аввалги жазо
Федерация томонидан 30 кунлик дисквалификация ва 255 евро жарима
Қайдномадаги шериклари
Жоау Феликс, Саму Кошта ва бошқалар
Бўлажак ўйинлар
14 ноябрь (Данияга қарши), 17 ноябрь (Уэльсга қарши)
Изоҳлар 0
…