Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?

·58·Спорт
Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду юз берган интизомий можаролар ва 30 кунлик дисквалификацияга қарамай, Португалия миллий терма жамоасининг ноябр ойидаги йиғини учун тузилган кенгайтирилган рўйхатига киритилди.
  • О Жого нашрининг хабар беришича, 41 ёшли ҳужумчи федерация томонидан 255 евро миқдорида жаримага тортилган бўлишига қарамасдан, мураббийлар штаби уни Дания ва Уелсга қарши ўйинлар учун таркибга жалб этган.

Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби ҳужумчиси ва жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналду ноябрь ойида бўлиб ўтадиган УЕФА Миллатлар Лигаси баҳсларида яна Португалия миллий терма жамоаси либосида майдонга тушиши мумкин. Бу ҳақда Португалиянинг нуфузли O Jogo нашри расмий манбаларга таяниб хабар берди.

Хабарга кўра, 41 ёшли тажрибали тўпурар яқинда юз берган интизомий можаролар ва федерация жазосига қарамасдан, миллий терма жамоанинг ноябрь ойидаги йиғини учун тузилган кенгайтирилган рўйхатидан ўрин олган.

Дисквалификация, жарима ва мураббийга қўйилган шартлар

Юлдузли футболчининг терма жамоа атрофидаги сўнгги можароли воқеалари мухлислар ўртасида катта баҳсларга сабаб бўлган эди:

  • 30 кунлик чеклов ва рамзий жарима: Португалия футбол федерацияси ҳужумчининг терма жамоа қароргоҳини муддатидан аввал ўзбошимчалик билан тарк этгани сабаб уни 30 кунга дисквалификация қилган ва 255 евро миқдорида молиявий жаримага тортган эди;

  • Дания ва Норвегия ўйинларидаги норозилик: Роналду Данияга қарши ўйин арафасида жамоа ихтиёридан чиқиб кетган, Норвегия билан кечган баҳсда эса майдонга туширилмагани ортидан миллий терма жамоа бош мураббийига бир қанча қатъий шартлар қўйганини очиқ билдирганди;

  • Кенгайтирилган қайднома: Барча келишмовчиликларга қарамай, мураббийлар штаби уни, шунингдек, Саму Кошта ва «Челси» вингери Жоау Феликсни ҳам дастлабки кенгайтирилган таркибга жалб этмоқда.

Португалияни кутаётган ноябрь ойидаги муҳим синовлар

Миллатлар Лигасидаги ҳал қилувчи паллада португалияликларни иккита муҳим беллашув кутиб турибди:

  • 14 ноябрь — Данияга қарши сафар: Гуруҳ пешқадамлиги ва плей-офф йўлланмаси учун принципиал рақиб саналмиш Дания миллий жамоасига қарши кечадиган муҳим баҳс;

  • 17 ноябрь — Уэльс билан учрашув: Ноябрь ойидаги иккинчи тур доирасида Португалия терма жамоаси Уэльс вакилларини қабул қилади;

  • Мухлислар нигоҳи Роналдуда: Агар 41 ёшли юлдуз якуний қайдномага кирса, унинг миллий терма жамоа сардори сифатида асосий таркибга қайтиши мухлисларнинг диққат марказида бўлади.

Роналду ва Португалия терма жамоаси ҳолати

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Футболчи

Криштиану Роналду («Ан-Наср»)

Ёши

41 ёшда

Охирги ҳолат

Кенгайтирилган таркибга киритилди (манба: O Jogo)

Аввалги жазо

Федерация томонидан 30 кунлик дисквалификация ва 255 евро жарима

Қайдномадаги шериклари

Жоау Феликс, Саму Кошта ва бошқалар

Бўлажак ўйинлар

14 ноябрь (Данияга қарши), 17 ноябрь (Уэльсга қарши)

Криштиану РоналдуПортугалия миллий терма жамоасиУЕФА Миллатлар ЛигасиАн-Наср
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...11 октябр 21:21Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиRecord шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқлади5 октябр 11:55ПФФ раҳбари Педру Проэнса Криштиану Роналду бўйича якуний нуқтани қўйдиПФФ раҳбари Педру Проэнса Криштиану Роналду бўйича якуний нуқтани қўйди11 октябр 09:02Энди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот бердиЭнди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот берди10 октябр 14:37Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирдиРоналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди8 октябр 23:41Миллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмадиМиллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмади8 октябр 18:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди