Президент 22 ёшли режиссёрни «Келажак бунёдкори» медали билан тақдирлашини айтди (видео)

·47·Маданият
Президент 22 ёшли режиссёрни «Келажак бунёдкори» медали билан тақдирлашини айтди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шавкат Мирзиёев киноижодкорлар билан учрашувда ёш режиссёр Муниса Магаметибрагимовани «Келажак бунёдкори» медали билан тақдирлашини маълум қилди.
  • ВГИК институтига максимал 300 балл билан грант асосида кирган Муниса Магаметибрагимова учрашув давомида кино соҳасидаги гендер стереотиплари ва аёл режиссёрлар учун субсидия ажратиш таклифи ҳақида сўз юритди.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг киноижодкорлар билан учрашувида ёш режиссёр Муниса Магаметибрагимова ҳам сўзга чиқди. У «Келажак бунёдкори» медали билан тақдирланишини давлат раҳбарининг ўзи маълум қилди.

Муниса Магаметибрагимова ВГИК — Бутунроссия давлат кинематография институтига 300 баллдан 300 балл тўплаб, давлат гранти асосида ўқишга кирган. Унинг қисқа метражли фильмлари халқаро майдонда ҳам эътироф этилган. Ҳозирда у таҳсил олиш билан бирга Болалар контентини ривожлантириш марказида фаолият юритади.

Учрашувда ёш режиссёр кино соҳасидаги гендер стереотиплари ҳақида гапирди. Унинг таъкидлашича, ўқишга ҳужжат топширганида режиссёрлик аёллар учун эмас, эркаклар касби экани ҳақида кўп бор эшитган.

«Сиз бу стереотипларни синдирдингиз, ҳурматли Президент. Бугун биз, ёшлар, жумладан қизлар ҳам ўз юртимизда таълим олиб, муносиб ҳаёт қуришимиз мумкин», — деди у.

Муниса, шунингдек, аёл режиссёрлар номидан улар ишлаб чиқарадиган кино лойиҳалари учун субсидия ажратишда алоҳида квота белгилаш таклифини билдирди.

Президент Шавкат Мирзиёев мамлакат тараққиётида илм-фан ва таълимнинг, хусусан, қизлар таълимининг аҳамиятини таъкидлади:

«Агар иқтисодиёт билан бир қаторда илм-фан ва билимни ҳам ривожлантирмасак, орқада қоламиз. Бугун олий таълим муассасаларида таҳсил олаётганларнинг қарийб 60 фоизини қизлар ташкил этади. Диссертация ҳимоя қилганларнинг эса 75 фоизи — аёллар ва қизлар.

Мен бу ҳақда биринчи кунданоқ айтиб келаман: бир оилада илмли қиз бўлса, ўша оиладаги муҳит ўзгаради. У тарбиялаган фарзандлар эса бутун миллатнинг ўзгаришига ҳисса қўшади.

Агар рози бўлсангиз, бугун ишхонага бориб, Муниса қизимни “Келажак бунёдкори” медали билан тақдирлаш тўғрисидаги ҳужжатга имзо қўяман».

Давлат раҳбари ёш режиссёрнинг ташаббусларини эътироф этиб, уни «Келажак бунёдкори» медали билан тақдирлаш тўғрисидаги ҳужжатни имзолашини айтди.

Шавкат МирзиёевМуниса МагаметибрагимоваКелажак бунёдкориВГИК
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Нина Маслова бугун қандай яшамоқда?"Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Нина Маслова бугун қандай яшамоқда?10 август 05:23Эргашев Шохрухбек “Келажак бунёдкори” медали билан тақдирландиЭргашев Шохрухбек “Келажак бунёдкори” медали билан тақдирланди29 май 22:47Каннда ғолиб бўлган ёш киноижодкорлар Президент томонидан мукофотландиКаннда ғолиб бўлган ёш киноижодкорлар Президент томонидан мукофотланди20 май 11:33Шохжаҳон Жўраев мухлисасига саҳнада қўшиқ куйлашга имкон берди (видео)Шохжаҳон Жўраев мухлисасига саҳнада қўшиқ куйлашга имкон берди (видео)Кеча 22:42Шавкат Мирзиёев “Ҳусайн” тарихий фильмининг суратга олиш жараёнини кўздан кечирдиШавкат Мирзиёев “Ҳусайн” тарихий фильмининг суратга олиш жараёнини кўздан кечирдиКеча 22:29Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”Кеча 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир