Хитой Трамп божларига жавобан экспортни тўхтатди

·945·Дунё
Хитой Трамп божларига жавобан экспортни тўхтатди
Хитой камёб ер минераллари ва магнитларини экспорт қилишни тўхтатди, деб finance.mail.ru xabar berdi. Бу моддалар автомобилсозлик, аэрокосмик саноат, ярим ўтказгичлар ва ҳарбий корхоналар учун зарур ҳисобланади.

Экспорт тўхтатилиши АҚШ президенти Дональд Трамп томонидан жорий қилинган импорт божларидан кейин юзага келган савдо тортишуви фонида амалга оширилди.

Ҳозирда Хитой ҳукумати янги экспорт назорати тизимини ишлаб чиқмоқда. NYT таъкидлашича, бу тизим келажакда айрим компаниялар, жумладан, АҚШ ҳарбий пудратчилари учун экспортни чеклаши мумкин.

4 апрель куни Хитой 6 турдаги оғир камёб металларни ҳамда магнитлар экспортни лицензиясиз тақиқлаган эди. Бу материалларнинг 90% Хитойда ишлаб чиқарилади.

Газета қайд этишича, камёб магнитлар Хитойнинг умумий экспортида катта улушга эга эмас ва экспорт тўхташи мамлакат иқтисодига жиддий таъсир қилмайди.
Хитой ЭкспортиДональд ТрампЕр МинераллариСавдо ТортишувиЭкспорт НазоратиКамёб Металлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Учувчилардан бири наркотик таъсирида самолётни бошқаргани аниқландиУчувчилардан бири наркотик таъсирида самолётни бошқаргани аниқландиБугун, 22:12Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)Бугун, 22:07Хитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этдиХитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этдиБугун, 19:55Хитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солдиХитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солдиБугун, 18:47Эрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқландиЭрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқландиБугун, 18:42Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Бугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди