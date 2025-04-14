Хитой Трамп божларига жавобан экспортни тўхтатди
Хитой камёб ер минераллари ва магнитларини экспорт қилишни тўхтатди, деб finance.mail.ru xabar berdi. Бу моддалар автомобилсозлик, аэрокосмик саноат, ярим ўтказгичлар ва ҳарбий корхоналар учун зарур ҳисобланади.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Экспорт тўхтатилиши АҚШ президенти Дональд Трамп томонидан жорий қилинган импорт божларидан кейин юзага келган савдо тортишуви фонида амалга оширилди.
Ҳозирда Хитой ҳукумати янги экспорт назорати тизимини ишлаб чиқмоқда. NYT таъкидлашича, бу тизим келажакда айрим компаниялар, жумладан, АҚШ ҳарбий пудратчилари учун экспортни чеклаши мумкин.
4 апрель куни Хитой 6 турдаги оғир камёб металларни ҳамда магнитлар экспортни лицензиясиз тақиқлаган эди. Бу материалларнинг 90% Хитойда ишлаб чиқарилади.
Газета қайд этишича, камёб магнитлар Хитойнинг умумий экспортида катта улушга эга эмас ва экспорт тўхташи мамлакат иқтисодига жиддий таъсир қилмайди.
Экспорт тўхтатилиши АҚШ президенти Дональд Трамп томонидан жорий қилинган импорт божларидан кейин юзага келган савдо тортишуви фонида амалга оширилди.
Ҳозирда Хитой ҳукумати янги экспорт назорати тизимини ишлаб чиқмоқда. NYT таъкидлашича, бу тизим келажакда айрим компаниялар, жумладан, АҚШ ҳарбий пудратчилари учун экспортни чеклаши мумкин.
4 апрель куни Хитой 6 турдаги оғир камёб металларни ҳамда магнитлар экспортни лицензиясиз тақиқлаган эди. Бу материалларнинг 90% Хитойда ишлаб чиқарилади.
Газета қайд этишича, камёб магнитлар Хитойнинг умумий экспортида катта улушга эга эмас ва экспорт тўхташи мамлакат иқтисодига жиддий таъсир қилмайди.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…