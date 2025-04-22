Доллар таназзулда: Трампнинг Пауэллга босими АҚШ валютасини қийматсизлантиряптими?

·2.5K·Дунё
Доллар таназзулда: Трампнинг Пауэллга босими АҚШ валютасини қийматсизлантиряптими?
Қисқача

21 апрел куни АҚШ доллари курси кескин пасайиб, ДХЙ индекси 97,92 пунктгача тушди ва 2022 йил март ойидан буён энг паст даражага етди. Доналд Трамп Федерал захира тизими раҳбари Жером Пауеллни кескин танқид қилиб, фоиз ставкаларини шошилинч пасайтиришга чақирди. Бозор мутахассислари доллар заифлашувини Федерал захира сиёсатидаги ноаниқлик, президент ва марказий банк ўртасидаги келишмовчиликлар ҳамда инвесторлар ишончининг сусайиши билан боғламоқда.

АҚШда иқтисодий вазият яна глобал сармоядорларнинг диққат марказида. 21 апрель куни АҚШ доллари курси кескин пасайди — DXY индекси 97,92 пунктгача тушиб, сўнгги уч йилдаги энг паст даражага етди. Бу ҳақда CNBC нашри ёзмоқда.

Трампнинг шов-шувли чиқиши валюталар бозорига таъсир қилди

АҚШ президенти Доналд Трамп бу ҳолатга сабабчи бўлди, дейиш мумкин. У Федерал захира тизими раҳбари Жером Пауэллни қатъий танқид қилиб, уни “жуда кеч ҳаракат қилувчи одам” ва “йирик муваффақиятсиз шахс” деб атади. Шу билан бирга, президент Пауэллни шошилинч равишда фоиз ставкаларини пасайтиришга чақирди.

“Кўпчилик олдиндан ставкалар пасайишини истаяпти. Энергия ва товарлар нархи тушяпти — инфляция деярли йўқ. Агар бунинг ўзида ҳам чора кўрилмаса, иқтисодиёт сустлашади”, — деди Трамп.

Унинг таъкидлашича, Европа марказий банки фоиз ставкаларини етти марта пасайтирган, АҚШ эса ҳануз кечикаётгани сўзларига қўшимча қилинди.

DXY нима? Ва нега пасайиши муҳим?

DXY индекси — АҚШ долларининг евро, фунт, иена, франк, крона ва Канада доллари каби асосий валюталарга нисбатан қийматини кўрсатувчи мезон. 97,92 — 2022 йил март ойидан буён энг паст даража.

Бозор мутахассисларининг фикрича, бу жараён Федерал захира сиёсатидаги ноаниқлик, президент ва марказий банк ўртасидаги келишмовчиликлар ва инвесторлар ишончининг сусайиши билан боғлиқ.

Олтин ва бошпана активларига талпиниш

АҚШдаги иқтисодий сиёсат борасидаги беқарорлик фонида сармоядорлар “бошпана активлари” — хусусан, олтинга талабни оширмоқда. Шу куни тарихда илк бор бир унция олтин нархи 3400 доллардан ошди.

Evercore ISI инвестиция компанияси вице-президенти Кришна Гуха шундай дейди:

“Бозор аниқ сигнал бермоқда. Президент ҳатто ФРС раҳбарини ўзгартиришга уриниш мумкинлигини билдиряпти. Бу ишончсизликни кучайтирмоқда. Қизиғи шундаки, бу вазиятда доллар арзонлашмоқда, аммо узоқ муддатли АҚШ облигацияларининг даромадлилиги ортиб бормоқда. Бу — сармоядорлар капитални АҚШдан чиқараётганидан дарак беради.”

Пауэлл истеъфога чиқариладими?

Трамп бундан бир неча кун аввал ҳам Пауэллни танқид қилиб, ўз лавозимини тарк этиши керак, деган эди.

Piper Sandler банки мутахассиси Энди Лаперриэр эса шундай дейди:

“Трампнинг бож масаласидаги сўзларига эътибор бермаган инвесторлар хато қилган. Ҳудди шундай, унинг иқтисодий сиёсатига доир бошқа баёнотларини ҳам менсимаслик — хато бўлади.”

Сиз нима деб ўйлайсиз — долларнинг тушиши ва Пауэллга бўлган босим АҚШ иқтисодиёти учун қай даражада хавфли? Президентнинг тажовузкор чиқишлари бозорга қай даражада таъсир қилади?
Иқтисодий ВазиятДоллар КурсиТрампнинг ЧиқишиПауэллнинг ТанқидиБошпана АктивлариОлтин Нархи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Полициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиПолициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиБугун, 17:19«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...Бугун, 17:15Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Бугун, 17:06АҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиАҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиБугун, 14:45JD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиJD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиБугун, 13:10Гренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиГренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди