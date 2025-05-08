Тарихда илк маротаба қотиллик қурбони судда сунъий интеллект ёрдамида гапирди

·782·Дунё
Тарихда илк маротаба қотиллик қурбони судда сунъий интеллект ёрдамида гапирди
АҚШ тарихида биринчи марта сунъий интеллект (СИ) ўлган шахсга ўз қотилига ҳукм ўқилиши чоғида судда «сўзлаш» имконини берди. Аризонада 2021 йилда йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида юзага келган жанжалда отиб ўлдирилган Кристофер Пелки оиласи унинг номидан видеомурожаат яратиш учун сунъий интеллектдан фойдаланди.

Ташаббус Кристофернинг синглиси Стейси Уэлс томонидан илгари сурилди, у эри ва дугонаси (иккаласи ҳам сунъий интеллект бўйича мутахассис) билан биргаликда видеони тайёрлади.

Мурожаатда Пелки ​​ўз қотили Габриэл Хоркаситасни кечирганини маълум қилди.

«Мени отиб ўлдирган Габриэл Хоркаситас бу қилмишидан чуқур афсусда, балки бошқа ҳаётда биз дўст бўлишимиз мумкин эди. Мен кечиримли бўлишга ва кечиримли Худога ишонаман. Ҳар доим ишонганман ва ҳозир ҳам ишонаман», деди Пелки сунъий интеллект ёрдамида.

Таъкидланишича, судья Тодд Ланг видеодан таъсирланиб, Хоркаситасни қотиллик учун 10,5 йил қамоқ жазосига ҳукм қилди, бу эса прокуратура талаб қилган 9,5 йилдан кўпроқ эди.

Аризона Олий суди бош судьяси Энн Скотт Тиммер СИ «адлия тизимида катта самарадорликни яратиш ва юридик маълумотга эга бўлмаганларга ўз ишини яхшироқ ифодалашда» ёрдам бериш учун салоҳиятга эга эканлигини таъкидлади.

Бироқ, СИ нотўғри ишлатилса, адолатга тўсқинлик қилиши ёки ҳатто ўзгартириши ҳам мумкинлигини айтди.

«Энг яхши ёндашув - мувозанатли ёндашув. Шу муносабат билан суд сунъий интеллектдан фойдаланишни ўрганиш ва ундан қандай яхши фойдаланиш бўйича тавсиялар бериш учун сунъий интеллект қўмитасини тузди... Сунъий интеллектдан фойдаланадиганлар, жумладан судлар ҳам қарорларнинг тўғрилиги учун жавобгардир», деди у.

Фото: Видеодан кадр
Сунъий ИнтеллектКристофер ПелкиСудда СўзлашАдлия ТизимиҚотиллик ЖазосиСтейси Уэлс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23АҚШ ва Эроннинг ядровий дастур бўйича музокаралари қайта тикланадими?Бугун, 19:04Ҳиндистонда Месси шарафига ўрнатилган улкан ҳайкал нега олиб ташланди?Кеча, 17:21Россия Арманистондан яна бир қатор маҳсулотлар импортини тақиқладиКеча, 16:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради