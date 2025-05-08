Adidas, Volkswagen ва бошқа йирик компаниялар нацизмни қўллаб-қувватлаганини тан олди

·1.3K·Дунё
Adidas, Volkswagen ва бошқа йирик компаниялар нацизмни қўллаб-қувватлаганини тан олди
Германиянинг йирик саноат ва тижорат флагманлари — жумладан Adidas, Volkswagen, BMW, Bosch ва Bayer каби 49 та компания — тарихда илк марта жамоавий равишда 1930 йиллардаги миллий-социалистик режимни қўллаб-қувватлаганлик учун жавобгарликни ўз бўйинларига олди.

Бу тарихий баёнот Иккинчи жаҳон уруши якунланганининг 80 йиллиги муносабати билан Frankfurter Allgemeine Zeitung нашри орқали эълон қилинди ва глобал жамоатчиликда катта шов-шувга сабаб бўлди.

Тарих олдидаги жавобгарлик

Ҳужжатда таъкидланишича, агар ўша пайтда йирик бизнес ва молия доиралари Адолф Ҳитлер ҳамда унинг партиясига очиқ ёки яширин кўмак бермаганида, 1933 йилда унинг ҳокимиятга келиш эҳтимоли паст бўлар эди. Баёнот муаллифлари нацизм даврида содир этилган инсонийликка қарши жиноятлар хотирасини асраш ва унутмаслик вазифаси фақат тарихчилар ёки давлат зиммасида эмас, балки бизнес ва корпоратив жамият зиммасида ҳам эканини қайд этишди.

«Сукут ва юз ўгириш» — ҳамжаҳатлик учун дарс

Ҳужжатда қуйидаги жумла алоҳида урғу билан қайд этилган:

"1933 йил ва ундан кейинги даврда кўпчилик сукут сақлади ва воқеалардан юз ўгирди. Бу эса бизга масъулият юклаши аниқ — ўтмиш, бугун ва эртанги кун учун."

Бу сўзлар нафақат компаниялар учун, балки ҳар қандай жамият учун ҳам ўтмиш хатоларидан сабоқ чиқариш зарурлигини ёдга солмоқда.

Баёнотни имзолаган йирик брендлар

Ҳужжатни қуйидаги дунёга машҳур компаниялар имзолаган:
- Adidas
- Volkswagen
- BMW
- Bayer
- BASF
- Bosch
- Evonik
- Siemens
- Lufthansa
- Deutsche Bahn
- Rheinmetall ва бошқалар

Ушбу компаниялардан баъзилари нацизм даврида фаол тарзда ҳарбий буюртмаларни бажариш, концлагерлардаги мажбурий меҳнатдан фойдаланиш ва Гитлер ҳукумати билан ҳамкорлик қилишда иштирок этганини тарихчилар илгари ҳам ёритган эди.

Нега бу баёнот муҳим?

Аналитиклар фикрича, бу каби жамоавий баёнот тарихий адолатнинг тикланиши, корпоратив шаффофлик ва этикага қадам ташлашда муҳим аҳамият касб этади. Бу — замонавий бизнес дунёсида фақат молиявий фойда эмас, балки инсонийлик, масъулият ва ахлоқий позиция ҳам устувор эканини яна бир бор исботлайди.

Zamin.uz таҳририяти ушбу баёнотни бизнес ва тарих ўртасидаги масъулиятли алоқанинг муҳим намунаси сифатида баҳолайди. Ҳақиқатни тан олиш ва хулоса чиқариш — инсоният тараққиётининг узвий қисми бўлиб қолмоқда.
Германия КомпанийлариНацизм Қўллаб-қувватлашТарихий БаёнотЖамоавий ЖавобгарликИнсонийликка Қарши ЖиноятларКорпоратив Шаффофлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23АҚШ ва Эроннинг ядровий дастур бўйича музокаралари қайта тикланадими?Бугун, 19:04Ҳиндистонда Месси шарафига ўрнатилган улкан ҳайкал нега олиб ташланди?Кеча, 17:21Россия Арманистондан яна бир қатор маҳсулотлар импортини тақиқладиКеча, 16:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради