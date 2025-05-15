Францияда ҳайвонот боғига чақмоқ тушди: бир неча киши жароҳатланди
Жорий йилнинг 14 май куни Франциянинг жануби-шарқидаги Барбен ҳайвонот боғида кучли чақмоқ тушиши оқибатида 13 нафар киши турли даражада тан жароҳати олган. Ушбу нохуш ҳодиса маҳаллий вақт билан тахминан соат 15:00 да, мамлакат жанубида жойлашган Салон-де-Прованс шаҳри яқинидаги очиқ ҳудудда юз берган.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Франция оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, чақмоқ тушганидан сўнг, ҳайвонот боғи ҳудудида ёнғин келиб чиққан. Ҳодиса ҳақида хабар тушиши биланоқ Буш-дю-Рон департаменти қутқарув хизматининг 46 нафар ходими фавқулодда равишда ҳодиса жойига етиб келган. Қутқарувчилар тезкорлик билан 15 кишини хавфли ҳудуддан эвакуация қилган.
Ҳодиса натижасида жароҳатланган 13 нафар шахс шифохонага ётқизилган. Улар орасида вазияти жиддий бўлган Германия фуқароси бўлган бир аёлнинг аҳволи оғир деб баҳоланмоқда. У зудлик билан интенсив терапия бўлимига жойлаштирилган. Бундан ташқари, яна 12 киши, жумладан, тўрт нафар бола тиббий ёрдамга муҳтож бўлиб, улар ҳам шифохонада даволанмоқда.
Ҳайвонот боғи маъмурияти ҳодиса вақтида боғ ҳудудидаги ҳайвонлар ва инфратузилмаларга ҳеч қандай зарар етмаганини маълум қилди. Аммо, эҳтиёт чоралари сифатида боғ вақтиинча ёпилган ва ҳодиса сабаблари ўрганилмоқда.
Франциянинг об-ҳаво хизмати мамлакатнинг бир неча ҳудудларида кучли момақалдироқ хавфи сақланиб қолиши сабабли «сариқ» даражадаги огоҳлантириш эълон қилган. Шу билан бирга, фуқароларга очиқ ҳавода эҳтиёткор бўлиш ва момақалдироқли об-ҳаво вақтида ёпиқ биноларда қолиш тавсия этилган.
Маҳаллий ҳукумат ва қутқарув хизматлари ҳодиса билан боғлиқ вазиятни диққат билан кузатиб, жабрланганларга зарур ёрдам кўрсатмоқда.
Zamin.uz таҳририяти фавқулодда вазиятлар пайтида эҳтиёткорликка амал қилишга чақириб қолади.
Франция оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, чақмоқ тушганидан сўнг, ҳайвонот боғи ҳудудида ёнғин келиб чиққан. Ҳодиса ҳақида хабар тушиши биланоқ Буш-дю-Рон департаменти қутқарув хизматининг 46 нафар ходими фавқулодда равишда ҳодиса жойига етиб келган. Қутқарувчилар тезкорлик билан 15 кишини хавфли ҳудуддан эвакуация қилган.
Ҳодиса натижасида жароҳатланган 13 нафар шахс шифохонага ётқизилган. Улар орасида вазияти жиддий бўлган Германия фуқароси бўлган бир аёлнинг аҳволи оғир деб баҳоланмоқда. У зудлик билан интенсив терапия бўлимига жойлаштирилган. Бундан ташқари, яна 12 киши, жумладан, тўрт нафар бола тиббий ёрдамга муҳтож бўлиб, улар ҳам шифохонада даволанмоқда.
Ҳайвонот боғи маъмурияти ҳодиса вақтида боғ ҳудудидаги ҳайвонлар ва инфратузилмаларга ҳеч қандай зарар етмаганини маълум қилди. Аммо, эҳтиёт чоралари сифатида боғ вақтиинча ёпилган ва ҳодиса сабаблари ўрганилмоқда.
Франциянинг об-ҳаво хизмати мамлакатнинг бир неча ҳудудларида кучли момақалдироқ хавфи сақланиб қолиши сабабли «сариқ» даражадаги огоҳлантириш эълон қилган. Шу билан бирга, фуқароларга очиқ ҳавода эҳтиёткор бўлиш ва момақалдироқли об-ҳаво вақтида ёпиқ биноларда қолиш тавсия этилган.
Маҳаллий ҳукумат ва қутқарув хизматлари ҳодиса билан боғлиқ вазиятни диққат билан кузатиб, жабрланганларга зарур ёрдам кўрсатмоқда.
Zamin.uz таҳририяти фавқулодда вазиятлар пайтида эҳтиёткорликка амал қилишга чақириб қолади.
…