Францияда ҳайвонот боғига чақмоқ тушди: бир неча киши жароҳатланди

·262·Дунё
Францияда ҳайвонот боғига чақмоқ тушди: бир неча киши жароҳатланди
Жорий йилнинг 14 май куни Франциянинг жануби-шарқидаги Барбен ҳайвонот боғида кучли чақмоқ тушиши оқибатида 13 нафар киши турли даражада тан жароҳати олган. Ушбу нохуш ҳодиса маҳаллий вақт билан тахминан соат 15:00 да, мамлакат жанубида жойлашган Салон-де-Прованс шаҳри яқинидаги очиқ ҳудудда юз берган.

Франция оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, чақмоқ тушганидан сўнг, ҳайвонот боғи ҳудудида ёнғин келиб чиққан. Ҳодиса ҳақида хабар тушиши биланоқ Буш-дю-Рон департаменти қутқарув хизматининг 46 нафар ходими фавқулодда равишда ҳодиса жойига етиб келган. Қутқарувчилар тезкорлик билан 15 кишини хавфли ҳудуддан эвакуация қилган.

Ҳодиса натижасида жароҳатланган 13 нафар шахс шифохонага ётқизилган. Улар орасида вазияти жиддий бўлган Германия фуқароси бўлган бир аёлнинг аҳволи оғир деб баҳоланмоқда. У зудлик билан интенсив терапия бўлимига жойлаштирилган. Бундан ташқари, яна 12 киши, жумладан, тўрт нафар бола тиббий ёрдамга муҳтож бўлиб, улар ҳам шифохонада даволанмоқда.

Ҳайвонот боғи маъмурияти ҳодиса вақтида боғ ҳудудидаги ҳайвонлар ва инфратузилмаларга ҳеч қандай зарар етмаганини маълум қилди. Аммо, эҳтиёт чоралари сифатида боғ вақтиинча ёпилган ва ҳодиса сабаблари ўрганилмоқда.

Франциянинг об-ҳаво хизмати мамлакатнинг бир неча ҳудудларида кучли момақалдироқ хавфи сақланиб қолиши сабабли «сариқ» даражадаги огоҳлантириш эълон қилган. Шу билан бирга, фуқароларга очиқ ҳавода эҳтиёткор бўлиш ва момақалдироқли об-ҳаво вақтида ёпиқ биноларда қолиш тавсия этилган.

Маҳаллий ҳукумат ва қутқарув хизматлари ҳодиса билан боғлиқ вазиятни диққат билан кузатиб, жабрланганларга зарур ёрдам кўрсатмоқда.

Zamin.uz таҳририяти фавқулодда вазиятлар пайтида эҳтиёткорликка амал қилишга чақириб қолади.
ФранцияБарбен ҳайвонот боғиЧақмоқ тушишиЖароҳатланган шахсларҲодиса сабаблариОгоҳлантириш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиАнглияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиБугун, 13:23Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганБугун, 12:52Хитойда робот болакайни тепиб юбордиХитойда робот болакайни тепиб юбордиБугун, 12:36“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олинди“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олиндиБугун, 12:09Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Бугун, 11:40Ҳиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҲиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди