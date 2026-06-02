Россия Арманистондан яна бир қатор маҳсулотлар импортини тақиқлади

·107·Дунё
Россия Арманистондан яна бир қатор маҳсулотлар импортини тақиқлади

Россия Федерациясининг ветеринария ва фитосанитария назорати бўйича федерал хизмати — “Росселхознадзор” 2026 йил 3 июндан бошлаб Арманистондан картошка, бақлажон, олма, нок, беҳи ва қуритилган мевалар импортини тақиқлади. Бу ҳақда Meduza хабар берди.

Шунингдек, ушбу маҳсулотларнинг Россия орқали ЕОИИ давлатларига транзити ҳам чекланди. Чекловлар номаълум муддатга жорий қилиниб, маҳсулотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича тегишли механизм ишлаб чиқилгунига қадар амал қилади.

“Росселхознадзор” Арманистонда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари устидан назорат билан боғлиқ муаммолар мавжудлигини таъкидлади.

Арманистон бош вазири Nikol Pashinyan эса экспортчилар ва ишлаб чиқарувчилар давлат томонидан қўллаб-қувватланишини маълум қилди ҳамда уларга янги бозорлар топишда ёрдам берилишини айтди.

Эслатиб ўтамиз, Россия аввал ҳам Арманистондан гуллар, минерал сув, сабзавотлар, кўкатлар, шафтоли, қулупнай ва балиқ импортини тақиқлаган эди. Мазкур қарорлар Арманистоннинг Европа Иттифоқи билан яқинлашуви ва мамлакатдаги парламент сайловлари арафасида қабул қилинмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради