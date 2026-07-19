Уч мағлубиятнинг оғир баҳоси: Ўзбекистон IV гуруҳга тушди

·0·Спорт
Уч мағлубиятнинг оғир баҳоси: Ўзбекистон IV гуруҳга тушди

Ўзбекистон эркаклар теннис терма жамоасининг Куала-Лумпурдаги Дэвис кубоги мусобақаси омадсиз якунланди. Сингапур устидан қозонилган ғалабадан кейин теннисчиларимиз кетма-кет учта баҳсда мағлуб бўлиб, Осиё/Океания минтақасининг IV гуруҳига тушиб кетди.

Айниқса, Вьетнамга қарши ҳал қилувчи ўтиш баҳсидаги мағлубият терма жамоа учун оғир оқибатга олиб келди.

Мусобақа ғалаба билан бошланганди

Сергей Лебедь ва Дмитрий Томашевич бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси А гуруҳидаги илк учрашувида Сингапурни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.

Сергей Фомин жуфтлик баҳсидаги муваффақиятли ўйини билан жамоага ҳал қилувчи очкони олиб келган ва терма мусобақани умидли натижа билан бошлаганди.

Бироқ кейинги учрашувларда вазият бутунлай ўзгарди.

Икки мағлубият жамоани сўнгги ўринга туширди

Ўзбекистонлик теннисчилар гуруҳдаги иккинчи баҳсда Филиппинга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Ушбу натижа мусобақанинг кутилмаган воқеаларидан бири сифатида баҳоланди.

Сўнгги турда эса Иорданияга қарши баҳс 0:3 ҳисобида якунланди. Натижада Ўзбекистон:

  • Сингапурни 2:1 ҳисобида мағлуб этди;

  • Филиппинга 1:2 ҳисобида ютқазди;

  • Иорданияга 0:3 ҳисобида имкониятни бой берди.

Шу тариқа, терма жамоа А гуруҳида сўнгги ўринни эгаллаб, Осиё/Океания III гуруҳида қолиш учун ўтиш баҳсида қатнашишга мажбур бўлди.

Вьетнам ҳал қилувчи баҳсда устун келди

Ўтиш учрашувида Ўзбекистон B гуруҳида учинчи ўринни эгаллаган Вьетнам термаси билан куч синашди.

Биринчи яккалик баҳсида Амир Милушев Ҳа Мин Дук Вуга мағлуб бўлди. Иккинчи учрашувда ҳам вьетнамлик теннисчи устун келгач, баҳс тақдири муддатидан олдин ҳал бўлди — 0:2.

Жуфтлик ўйини натижага таъсир қилмаслиги сабабли ўтказилмади.

Ўзбекистон 2027 йилда IV гуруҳда қатнашади

Дэвис кубогининг минтақавий босқичларида учрашувлар иккита яккалик ва битта жуфтлик баҳсидан иборат бўлади. Гуруҳ босқичидан кейин эса кўтарилиш ва қуйи дивизионга тушиш учун алоҳида ўтиш ўйинлари ўтказилади.

Вьетнамга қарши мағлубиятдан сўнг Ўзбекистон ва мусобақа мезбони Малайзия 2027 йилги Осиё/Океания IV гуруҳига тушиб кетди. Эрон, Иордания ва Саудия Арабистони эса Жаҳон II гуруҳи плей-оффига йўлланма олди.

Ўзбекистон термаси февраль ойида Жаҳон II гуруҳи плей-оффида Нигерияга 1:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, III гуруҳга тушганди. Энди бир мавсум ичида яна бир поғона пастлаш миллий теннис олдида таркиб, тайёргарлик ва ёшлар захираси бўйича жиддий саволларни пайдо қилди.

Терма жамоа Дэвис кубогининг юқори босқичларига қайтиш учун энди IV гуруҳдан бошлаб йўл босишига тўғри келади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дана Уайт Жон Жонсга эшикни очиқ қолдирди, аммо бир шарт борДана Уайт Жон Жонсга эшикни очиқ қолдирди, аммо бир шарт борБугун, 12:51Арман Царукяннинг ғалабали сериясига нуқта қўйилди: RAF 11да драма...Арман Царукяннинг ғалабали сериясига нуқта қўйилди: RAF 11да драма...Бугун, 12:46Тухель Франциядан кейин огоҳлантирди: фарқ ҳали йўқолмадиТухель Франциядан кейин огоҳлантирди: фарқ ҳали йўқолмадиБугун, 12:41Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)Бугун, 12:37Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»Бугун, 12:22Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Бугун, 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди