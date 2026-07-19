Уч мағлубиятнинг оғир баҳоси: Ўзбекистон IV гуруҳга тушди
Ўзбекистон эркаклар теннис терма жамоасининг Куала-Лумпурдаги Дэвис кубоги мусобақаси омадсиз якунланди. Сингапур устидан қозонилган ғалабадан кейин теннисчиларимиз кетма-кет учта баҳсда мағлуб бўлиб, Осиё/Океания минтақасининг IV гуруҳига тушиб кетди.
Айниқса, Вьетнамга қарши ҳал қилувчи ўтиш баҳсидаги мағлубият терма жамоа учун оғир оқибатга олиб келди.
Мусобақа ғалаба билан бошланганди
Сергей Лебедь ва Дмитрий Томашевич бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси А гуруҳидаги илк учрашувида Сингапурни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
Сергей Фомин жуфтлик баҳсидаги муваффақиятли ўйини билан жамоага ҳал қилувчи очкони олиб келган ва терма мусобақани умидли натижа билан бошлаганди.
Бироқ кейинги учрашувларда вазият бутунлай ўзгарди.
Икки мағлубият жамоани сўнгги ўринга туширди
Ўзбекистонлик теннисчилар гуруҳдаги иккинчи баҳсда Филиппинга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Ушбу натижа мусобақанинг кутилмаган воқеаларидан бири сифатида баҳоланди.
Сўнгги турда эса Иорданияга қарши баҳс 0:3 ҳисобида якунланди. Натижада Ўзбекистон:
Сингапурни 2:1 ҳисобида мағлуб этди;
Филиппинга 1:2 ҳисобида ютқазди;
Иорданияга 0:3 ҳисобида имкониятни бой берди.
Шу тариқа, терма жамоа А гуруҳида сўнгги ўринни эгаллаб, Осиё/Океания III гуруҳида қолиш учун ўтиш баҳсида қатнашишга мажбур бўлди.
Вьетнам ҳал қилувчи баҳсда устун келди
Ўтиш учрашувида Ўзбекистон B гуруҳида учинчи ўринни эгаллаган Вьетнам термаси билан куч синашди.
Биринчи яккалик баҳсида Амир Милушев Ҳа Мин Дук Вуга мағлуб бўлди. Иккинчи учрашувда ҳам вьетнамлик теннисчи устун келгач, баҳс тақдири муддатидан олдин ҳал бўлди — 0:2.
Жуфтлик ўйини натижага таъсир қилмаслиги сабабли ўтказилмади.
Ўзбекистон 2027 йилда IV гуруҳда қатнашади
Дэвис кубогининг минтақавий босқичларида учрашувлар иккита яккалик ва битта жуфтлик баҳсидан иборат бўлади. Гуруҳ босқичидан кейин эса кўтарилиш ва қуйи дивизионга тушиш учун алоҳида ўтиш ўйинлари ўтказилади.
Вьетнамга қарши мағлубиятдан сўнг Ўзбекистон ва мусобақа мезбони Малайзия 2027 йилги Осиё/Океания IV гуруҳига тушиб кетди. Эрон, Иордания ва Саудия Арабистони эса Жаҳон II гуруҳи плей-оффига йўлланма олди.
Ўзбекистон термаси февраль ойида Жаҳон II гуруҳи плей-оффида Нигерияга 1:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, III гуруҳга тушганди. Энди бир мавсум ичида яна бир поғона пастлаш миллий теннис олдида таркиб, тайёргарлик ва ёшлар захираси бўйича жиддий саволларни пайдо қилди.
Терма жамоа Дэвис кубогининг юқори босқичларига қайтиш учун энди IV гуруҳдан бошлаб йўл босишига тўғри келади.
…