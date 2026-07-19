Тутун АҚШгача етиб борди: Трамп Канада тутуни учун қўшимча тарифлар билан таҳдид қилди
Канададаги ўрмон ёнғинлари ортидан ҳосил бўлган тутун АҚШ ҳудудига тарқалаётгани Вашингтон ва Оттава ўртасида баҳсга сабаб бўлди. АҚШ президенти Дональд Трамп Канада ҳукуматини ўрмонларни етарлича назорат қилмаётганликда танқид қилди.
Трамп Truth Social саҳифасида бу вазиятни “қабул қилиб бўлмайдиган” ҳолат деб атади. Унинг айтишича, Канаданинг ёнғинлар билан боғлиқ муаммони ҳал қилишдаги сустлиги АҚШга экологик зарар билан бирга иқтисодий йўқотишлар ҳам келтирмоқда.
АҚШ раҳбари Канада бош вазири Марк Карни билан боғланиб, вазият бўйича қандай чоралар кўрилаётганини сўрашини билдирди. Трамп, шунингдек, тутун ва ҳаво ифлосланиши туфайли юзага келаётган харажатлар Канада маҳсулотларига қўлланиладиган тарифларга қўшилиши мумкинлигини айтди.
Канада томони бу танқидларга жавобан, 2020 йилдан бери ўрмонларни ҳимоя қилиш ва ёнғинларнинг олдини олиш учун 12 млрд Канада доллари сарфланганини маълум қилди. Расмийлар АҚШ билан бу йўналишда узоқ йиллардан буён ҳамкорлик қилинаётганини ҳам таъкидлади.
Айни пайтда энг йирик ёнғинлар Онтарио вилоятининг шимоли-ғарбий қисмида давом этмоқда. Улар юз минглаб гектар майдонга зарар етказган, минглаб одамлар эвакуация қилинган.
Иқлим ўзгариши фонида ўрмон ёнғинлари хавфи ортиб бораётгани айтилмоқда. Бу муаммо фақат Канада эмас, АҚШ учун ҳам долзарб бўлиб қолмоқда.
…