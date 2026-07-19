Тутун АҚШгача етиб борди: Трамп Канада тутуни учун қўшимча тарифлар билан таҳдид қилди

·0·Дунё
Тутун АҚШгача етиб борди: Трамп Канада тутуни учун қўшимча тарифлар билан таҳдид қилди

Канададаги ўрмон ёнғинлари ортидан ҳосил бўлган тутун АҚШ ҳудудига тарқалаётгани Вашингтон ва Оттава ўртасида баҳсга сабаб бўлди. АҚШ президенти Дональд Трамп Канада ҳукуматини ўрмонларни етарлича назорат қилмаётганликда танқид қилди.

Трамп Truth Social саҳифасида бу вазиятни “қабул қилиб бўлмайдиган” ҳолат деб атади. Унинг айтишича, Канаданинг ёнғинлар билан боғлиқ муаммони ҳал қилишдаги сустлиги АҚШга экологик зарар билан бирга иқтисодий йўқотишлар ҳам келтирмоқда.

АҚШ раҳбари Канада бош вазири Марк Карни билан боғланиб, вазият бўйича қандай чоралар кўрилаётганини сўрашини билдирди. Трамп, шунингдек, тутун ва ҳаво ифлосланиши туфайли юзага келаётган харажатлар Канада маҳсулотларига қўлланиладиган тарифларга қўшилиши мумкинлигини айтди.

Канада томони бу танқидларга жавобан, 2020 йилдан бери ўрмонларни ҳимоя қилиш ва ёнғинларнинг олдини олиш учун 12 млрд Канада доллари сарфланганини маълум қилди. Расмийлар АҚШ билан бу йўналишда узоқ йиллардан буён ҳамкорлик қилинаётганини ҳам таъкидлади.

Айни пайтда энг йирик ёнғинлар Онтарио вилоятининг шимоли-ғарбий қисмида давом этмоқда. Улар юз минглаб гектар майдонга зарар етказган, минглаб одамлар эвакуация қилинган.

Иқлим ўзгариши фонида ўрмон ёнғинлари хавфи ортиб бораётгани айтилмоқда. Бу муаммо фақат Канада эмас, АҚШ учун ҳам долзарб бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг Балтимор шаҳрида йўл ўйилиб, автомобиль сув тўлган чуқурга тушиб кетдиАҚШнинг Балтимор шаҳрида йўл ўйилиб, автомобиль сув тўлган чуқурга тушиб кетдиБугун, 12:37Ламин Ямал Испания чемпион бўлса, бир ой соқол олмасликка ваъда бердиЛамин Ямал Испания чемпион бўлса, бир ой соқол олмасликка ваъда бердиБугун, 05:55Польшанинг Плоцк шаҳрида камайиб бораётган тапир боласи биринчи марта оммага кўрсатилдиПольшанинг Плоцк шаҳрида камайиб бораётган тапир боласи биринчи марта оммага кўрсатилдиБугун, 05:51Хитойда йўл полицияси ходими қозоқ тилида гаплашиб, сайёҳни лол қолдирдиХитойда йўл полицияси ходими қозоқ тилида гаплашиб, сайёҳни лол қолдирдиБугун, 05:44Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишдиИкки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишдиБугун, 00:03Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...Кеча, 23:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?