Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?

·41·Дунё
Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?

Нью-Йорк мери Зоҳран Мамдани Исроил Бош вазири Бинямин Нетаняху шаҳарга ташриф буюрган тақдирда, уни ҳибсга олиш имконияти қонуний жиҳатдан қай даражада мумкинлигини ўрганаётганини маълум қилди. Бу ҳақда у The New York Times нашрига берган интервюсида сўз очди.

Мамдани янги қонунлар қабул қилишни режалаштирмаётганини, барча қарорлар амалдаги ҳуқуқий меъёрлар асосида қабул қилинишини таъкидлади. Унинг айтишича, бу масала юзасидан шаҳар ҳуқуқий департаменти билан маслаҳатлашувлар давом этмоқда.

Мернинг қайд этишича, бундай эҳтимол фақат Нетаняху БМТ Бош Ассамблеяси йиғилишида қатнашиш учун Нью-Йоркка келган тақдирдагина юзага келиши мумкин. У бу борада Халқаро жиноий суд томонидан Исроил Бош вазирига нисбатан илгари сурилган айбловларни ҳам эслатиб ўтди.

Эслатиб ўтамиз, Мамдани сайловолди кампанияси вақтида, агар мер этиб сайланса Нетаняху Нью-Йоркка келган тақдирда уни ҳибсга олиш бўйича зарур чораларни кўришини маълум қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинган“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинганБугун, 16:12Ака-ука Тейтлар АҚШда яна ҳибсга олиндиАка-ука Тейтлар АҚШда яна ҳибсга олиндиБугун, 16:04Эквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқдаЭквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқдаБугун, 16:01Туркияда 3-қаватдан қулаган ўзбекистонлик аёл Ватанга қайтарилди Туркияда 3-қаватдан қулаган ўзбекистонлик аёл Ватанга қайтарилди Бугун, 14:41Миллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаМиллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаБугун, 13:24Ламин Ямал финал олдидан Нью-Йоркда севгилиси билан кўриниш бердиЛамин Ямал финал олдидан Нью-Йоркда севгилиси билан кўриниш бердиБугун, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?