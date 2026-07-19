Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?
Нью-Йорк мери Зоҳран Мамдани Исроил Бош вазири Бинямин Нетаняху шаҳарга ташриф буюрган тақдирда, уни ҳибсга олиш имконияти қонуний жиҳатдан қай даражада мумкинлигини ўрганаётганини маълум қилди. Бу ҳақда у The New York Times нашрига берган интервюсида сўз очди.
Мамдани янги қонунлар қабул қилишни режалаштирмаётганини, барча қарорлар амалдаги ҳуқуқий меъёрлар асосида қабул қилинишини таъкидлади. Унинг айтишича, бу масала юзасидан шаҳар ҳуқуқий департаменти билан маслаҳатлашувлар давом этмоқда.
Мернинг қайд этишича, бундай эҳтимол фақат Нетаняху БМТ Бош Ассамблеяси йиғилишида қатнашиш учун Нью-Йоркка келган тақдирдагина юзага келиши мумкин. У бу борада Халқаро жиноий суд томонидан Исроил Бош вазирига нисбатан илгари сурилган айбловларни ҳам эслатиб ўтди.
Эслатиб ўтамиз, Мамдани сайловолди кампанияси вақтида, агар мер этиб сайланса Нетаняху Нью-Йоркка келган тақдирда уни ҳибсга олиш бўйича зарур чораларни кўришини маълум қилган.
…