ЖЧ-2026 ФИФА тарихидаги энг даромадли турнирга айланди

·34·Спорт
ЖЧ-2026 ФИФА тарихидаги энг даромадли турнирга айланди

2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) тарихидаги энг даромадли мусобақага айланди. Бу ҳақда The Guardian нашри хабар берди.

Нашр маълумотларига кўра, мундиал ФИФА ғазнасига қарийб 15 миллиард АҚШ доллари олиб келган. Бу кўрсаткич ташкилотнинг дастлабки прогнозларидан анча юқори бўлди. Аввалроқ ФИФА турнирдан тахминан 11 миллиард доллар даромад олишни режалаштирган эди.

Қайд этилишича, рекорд даромадга эришишда энг катта улушни ўйин чипталари савдоси ва уларнинг расмий платформалар орқали қайта сотилиши таъминлаган. ФИФА ҳар бир қайта сотув битимида харидор ва сотувчидан алоҳида 15 фоиздан комиссия олгани умумий тушумнинг сезиларли даражада ошишига хизмат қилган.

Бундан ташқари, ВИП пакетлар, меҳмонхона ва эксклюзив хизматларни ўз ичига олган меҳмондўстлик дастурларидан тушган даромад ҳам ФИФА молиявий натижаларига катта ҳисса қўшган. Мутахассислар фикрича, томошабинлар сонининг рекорд даражага етгани ва мундиалга бўлган улкан қизиқиш турнирнинг тарихдаги энг муваффақиятли тижорий лойиҳалардан бирига айланишига сабаб бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Бугун, 16:22Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?Бугун, 16:04Тухель танқидларга жавоб берди: «Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»Тухель танқидларга жавоб берди: «Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»Бугун, 16:03Лионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикдиЛионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикдиБугун, 15:15Лисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтдиЛисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтдиБугун, 15:06 Дидие Дешам Зинедин Зиданга йўл очди: «Энди оддий мухлисман» Дидие Дешам Зинедин Зиданга йўл очди: «Энди оддий мухлисман»Бугун, 15:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди