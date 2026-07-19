ЖЧ-2026. Франция - Англия 4:6 (киритилган голларни томоша қилинг)

·52·Спорт
ЖЧ-2026. Франция - Англия 4:6 (киритилган голларни томоша қилинг)

Жаҳон чемпионатининг учинчи ўрин учун кечган баҳсида Англия терма жамоаси Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақанинг бронза медалларини қўлга киритди.

Деклан Райс 3-дақиқада ҳисобни очган бўлса, 18-дақиқада Эзри Конса устунликни 2 та тўпга оширди. 37-дақиқада Букайо Сака учинчи голни урди, биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда эса ўзининг дублини расмийлаштирди.

Иккинчи бўлим бошида Килиан Мбаппе ва Бредли Барколя ҳисобни 2:4 кўринишига келтирди. 66-дақиқада Мбаппе яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, орадаги фарқни битта голга туширди.

Бироқ 87-дақиқада Сака пеналтидан унумли фойдаланиб, ҳет-трик қайд этди. Франция Усмон Дембеле орқали яна битта гол урган бўлса-да, 90+8-дақиқада Жуд Беллингҳэм инглизларнинг 6-голини уриб баҳсга якуний нуқтани қўйди.

ЖЧ-2026. 3-ўрин
Франция - Англия 4:6
Голлар: Райс 3 (0:1), Конса 18 (0:2), Сака 37 (0:3), Сака 45+1 (0:4), Мбаппе 48 (1:4), Барколя 54 (2:4), Мбаппе 66 (3:4), Сака 87, пен. (3:5), Дембеле 90+6 (4:5), Беллингҳэм 90+8 (4:6).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?Бугун, 16:04Тухель танқидларга жавоб берди: «Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»Тухель танқидларга жавоб берди: «Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»Бугун, 16:03ЖЧ-2026 ФИФА тарихидаги энг даромадли турнирга айландиЖЧ-2026 ФИФА тарихидаги энг даромадли турнирга айландиБугун, 15:50Лионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикдиЛионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикдиБугун, 15:15Лисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтдиЛисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтдиБугун, 15:06 Дидие Дешам Зинедин Зиданга йўл очди: «Энди оддий мухлисман» Дидие Дешам Зинедин Зиданга йўл очди: «Энди оддий мухлисман»Бугун, 15:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди