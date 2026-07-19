Дидие Дешам Зинедин Зиданга йўл очди: «Энди оддий мухлисман»

·57·Спорт
Дидие Дешам Зинедин Зиданга йўл очди: «Энди оддий мухлисман»

Франция миллий жамоасида 14 йил давом этган Дидие Дешам даври якунланди. Англияга қарши ЖЧ–2026 бронза баҳсидаги 4:6 ҳисобли мағлубиятдан кейин мутахассис эҳтимолий вориси Зинедин Зидан ҳақида очиқ гапирди.

Дешам улар ўртасида адоват йўқлигини таъкидлаб, Франция терма жамоаси янги мураббий қўл остида ҳам энг юқори даражада қолишига ишонч билдирди.

«Унга нисбатан ҳеч қандай адоватим йўқ»

Дешам Зиданнинг терма жамоага келишига қарши экани ҳақидаги тахминларни рад этди. Собиқ мураббийнинг айтишича, у Франция ва ўзидан кейин иш бошлайдиган мутахассисга фақат муваффақият тилайди.

«Мени унга нисбатан ҳеч қандай адоватим йўқ. Франция миллий жамоаси ва менинг ўринбосарим учун ҳаммаси иложи борича яхши кечишини истайман», — деди Дешам.

У Франция таркибида ҳали ўзининг энг юқори нуқтасига чиқмаган кўплаб иқтидорли футболчилар борлигини алоҳида таъкидлади.

«Зидан билан ишлаш орқали янада ўсадиган ажойиб футболчилар бор. Жамоанинг энг юқори даражада қолиши учун барча шароитлар яратилган».

Зидан ҳали расман тайинланмади

Зинедин Зидан Дешамнинг асосий вориси сифатида кўрилмоқда. Бироқ Франция футбол федерацияси ҳозирча унинг тайинланганини расман эълон қилгани йўқ.

Reuters маълумотига кўра, собиқ «Реал» мураббийи бу лавозим учун табиий ва асосий номзод ҳисобланади. Дешамнинг ўзи ҳам аввалроқ Зиданни «кучли, табиий ва кутилган номзод» деб атаганди.

Шу сабабли Зиданнинг келиши катта эҳтимол сифатида қаралмоқда, аммо расмий эълон чиқмагунича уни Франциянинг янги бош мураббийи деб қатъий айтишга эрта.

Дешам қандай жамоа қолдирмоқда?

Франция ЖЧ–2026ни тўртинчи ўринда якунлаганига қарамай, жамоа таркиби дунёдаги энг кучлилардан бири бўлиб қолмоқда.

Килиан Мбаппе, Майкл Олисе ва янги авлоднинг бошқа вакиллари келгуси йирик турнирларда ҳам асосий совринлар учун курашиш имкониятига эга. Reuters Зиданнинг эҳтимолий асосий вазифаси кўплаб иқтидорли футболчиларни ягона ва мувозанатли жамоага айлантириш бўлишини қайд этган.

Дешам ҳам вориси тайёр таркиб ва катта имкониятларга эга бўлишини яширмади. Аммо Францияда натижага бўлган талаб жуда юқори: янги мураббийдан дарҳол совринлар кутилади.

Францияда 14 йиллик давр якунланди

Дидие Дешам 2012 йилдан бери Франция миллий жамоасини бошқариб келди. Унинг қўл остида «учранглилар» 2018 йилда жаҳон чемпиони бўлди, ЖЧ–2022 финалига чиқди ва 2021 йилги УЕФА Миллатлар лигасида ғалаба қозонди.

Франция футбол федерацияси Англияга қарши учрашув Дешамнинг терма жамоа бошқарувидаги сўнгги ўйини бўлганини тасдиқлади. Расмий статистикага кўра, мутахассис жамоа билан 185 та учрашув ўтказган.

«Энди мен Франция миллий жамоасининг оддий бир мухлиси бўламан», — деди Дешам.

Зидан расман тайинланса, Франция футболида рамзий алмашинув юз беради: 1998 йилги жаҳон чемпионлигини бирга қўлга киритган икки афсонадан бири иккинчисидан эстафетани қабул қилиб олади.

Энди асосий савол — Зидан Дешам қолдирган кучли таркибни яна жаҳон чемпионлигига олиб чиқа оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?Бугун, 16:04Тухель танқидларга жавоб берди: «Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»Тухель танқидларга жавоб берди: «Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»Бугун, 16:03ЖЧ-2026 ФИФА тарихидаги энг даромадли турнирга айландиЖЧ-2026 ФИФА тарихидаги энг даромадли турнирга айландиБугун, 15:50Лионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикдиЛионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикдиБугун, 15:15Лисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтдиЛисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтдиБугун, 15:06ЖЧ-2026. Франция - Англия 4:6 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Франция - Англия 4:6 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 15:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди