Жавоҳир ва Бибисора Англия–Франция баҳсида (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров ҳамда қозоғистонлик машҳур шахматчи Бибисора Асаубаева 2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг учинчи ўрин учун ўтган Франция – Англия учрашувини стадиондан томоша қилди. Бу ҳақда Бибисора ўзининг Instagram саҳифаси орқали маълум қилди.
Шахматчи ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Жавоҳир Синдоров билан тушган бир нечта суратларни ҳам улашди. Маълум бўлишича, улар учрашувни АҚШнинг Флорида штати, Маями-Гарденс шаҳридаги “Маями” стадионида бевосита кузатган.
Қизиқарли ва голларга бой кечган баҳсда Томас Тухел бошчилигидаги Англия терма жамоаси Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этиб, Жаҳон чемпионатининг бронза медалларига сазовор бўлди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…