Жавоҳир ва Бибисора Англия–Франция баҳсида (видео)

·48·Жамият
Жавоҳир ва Бибисора Англия–Франция баҳсида (видео)

Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров ҳамда қозоғистонлик машҳур шахматчи Бибисора Асаубаева 2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг учинчи ўрин учун ўтган ФранцияАнглия учрашувини стадиондан томоша қилди. Бу ҳақда Бибисора ўзининг Instagram саҳифаси орқали маълум қилди.

Шахматчи ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Жавоҳир Синдоров билан тушган бир нечта суратларни ҳам улашди. Маълум бўлишича, улар учрашувни АҚШнинг Флорида штати, Маями-Гарденс шаҳридаги “Маями” стадионида бевосита кузатган.

Қизиқарли ва голларга бой кечган баҳсда Томас Тухел бошчилигидаги Англия терма жамоаси Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этиб, Жаҳон чемпионатининг бронза медалларига сазовор бўлди.

Жавоҳир СиндаровБибисара АсаубаеваФранцияАнглияТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиядан Ўзбекистонга юборилган шоколадлар орасига яширилган наркотик чегарада фош этилдиРоссиядан Ўзбекистонга юборилган шоколадлар орасига яширилган наркотик чегарада фош этилдиБугун, 14:45Тошкентда жазирама сабаб ижтимоий тармоқларда светофорлар ҳам эриб кетаётгани акс этган кадрлар тарқалдиТошкентда жазирама сабаб ижтимоий тармоқларда светофорлар ҳам эриб кетаётгани акс этган кадрлар тарқалдиБугун, 13:08Фарғонада фуқарони видеога олиб, пул талаб қилганлар қўлга олиндиФарғонада фуқарони видеога олиб, пул талаб қилганлар қўлга олиндиКеча, 21:52Бўлиб тўлаш рекламаси ўзгаради: яширин тўловлар очиқланадиБўлиб тўлаш рекламаси ўзгаради: яширин тўловлар очиқланадиКеча, 18:05«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилди«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилдиКеча, 15:35Беҳзод Асроров Тоби Форсайт ўлимига оид ишда гаров билан озод қилиндиБеҳзод Асроров Тоби Форсайт ўлимига оид ишда гаров билан озод қилиндиКеча, 14:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда