Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон ўзаро зарбалар берди

·92·Дунё
Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон ўзаро зарбалар берди

Яқин Шарқ минтақасида геосиёсий вазиятнинг кутилмаганда ниҳоятда кескин тус олиши кузатилди. АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) америкалик ҳарбий хизматчилар Эрон томонидан Кувайт ва Баҳрайн давлатлари йўналиши бўйлаб учирилган ҳаво ҳужуми воситаларини муваффақиятли равишда тўхтатгани тўғрисида расмий маълумот тарқатди.

АҚШ ҳарбий доираларининг берган баёнотига кўра, 3 июнга ўтар кечаси Эрон қуролли кучлари Кувайт ҳудудига қарата иккита баллистик ракета учирган. Мазкур ракеталар кўзланган нишонларга етиб бора олмаган ёки парвоз пайтида ҳавода зарарсизлантирилган. Шу билан бир вақтда, Баҳрайн давлати йўналишида ҳаракатланган яна учта ракета ҳам ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари томонидан уриб туширилгани қайд этилди.

Ўзаро ҳарбий зарбалар ва Эроннинг расмий муносабати

Ракета ҳужумларига жавобан АҚШ қуролли кучлари «ўз-ўзини мудофаа қилиш ҳуқуқи доирасида» Эроннинг стратегик аҳамиятга эга бўлган Кешм оролида жойлашган ҳарбий қўмондонлик пунктига ҳаводан кучли зарба берган.

Ушбу воқеалардан сўнг, Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК) расмий баёнот бериб, ўзларининг ракета ва дронлари (учувчисиз учиш аппаратлари) орқали Америка Қуролли кучларининг минтақадаги базаларидан бирига ҳамда вертолётларига шиддатли ҳужум уюштирганини эълон қилди. Бундан ташқари, АҚШ Ҳарбий-денгиз кучлари Бешинчи оператив флотининг Баҳрайнда жойлашган бош қўмондонлик маркази ҳам нишонга олингани айтилди.

Вазиятнинг сабаби: Эрон ҳарбий раҳбарияти ушбу ҳужумларни АҚШ томонидан аввалроқ Кешм оролидаги ҳарбий алоқа минорасига берилган зарбага нисбатан қонуний "жавоб чораси" эканлигини даъво қилмоқда.

Кувайт аэропортига зарар етди: Жабрланганлар бор

«Reuters» ахборот агентлиги Кувайт давлат расмий агентлигига таянган ҳолда хабар беришича, 3 июнь куни тонгда Эрон қуролли кучлари Кувайтнинг халқаро аэропортига ҳужум уюштирган. Кенг кўламли ушбу зарба натижасида ҳаво бандаргоҳи биносига жиддий моддий зарар етказилган.

Манба номи

Воқеа оқибати

Жорий ҳолат

«Ал-Жазира» телеканали

Ҳужум оқибатида тинч аҳоли ва ходимлар орасида жабрланганлар бор (уларнинг сони ҳозирча расман аниқлаштирилмоқда).

Кувайт халқаро аэропорти хавфсизлик нуқтаи назаридан ўз фаолиятини тўлиқ бир кунга тўхтатишга мажбур бўлди.

Минтақадаги вазият халқаро кузатувчилар ва йирик давлатлар томонидан диққат билан кузатиб борилмоқда. Дунё ва минтақа сиёсатига оид энг муҳим, тезкор ва ишончли хабарларни Замин саҳифаларида кузатиб боринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 07:09Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31“Сен ақлдан озгансан”. Трамп Нетаняхуни кескин ҳақоратладиКеча, 14:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди