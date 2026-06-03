Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон ўзаро зарбалар берди
Яқин Шарқ минтақасида геосиёсий вазиятнинг кутилмаганда ниҳоятда кескин тус олиши кузатилди. АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) америкалик ҳарбий хизматчилар Эрон томонидан Кувайт ва Баҳрайн давлатлари йўналиши бўйлаб учирилган ҳаво ҳужуми воситаларини муваффақиятли равишда тўхтатгани тўғрисида расмий маълумот тарқатди.
АҚШ ҳарбий доираларининг берган баёнотига кўра, 3 июнга ўтар кечаси Эрон қуролли кучлари Кувайт ҳудудига қарата иккита баллистик ракета учирган. Мазкур ракеталар кўзланган нишонларга етиб бора олмаган ёки парвоз пайтида ҳавода зарарсизлантирилган. Шу билан бир вақтда, Баҳрайн давлати йўналишида ҳаракатланган яна учта ракета ҳам ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари томонидан уриб туширилгани қайд этилди.
Ўзаро ҳарбий зарбалар ва Эроннинг расмий муносабати
Ракета ҳужумларига жавобан АҚШ қуролли кучлари «ўз-ўзини мудофаа қилиш ҳуқуқи доирасида» Эроннинг стратегик аҳамиятга эга бўлган Кешм оролида жойлашган ҳарбий қўмондонлик пунктига ҳаводан кучли зарба берган.
Ушбу воқеалардан сўнг, Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК) расмий баёнот бериб, ўзларининг ракета ва дронлари (учувчисиз учиш аппаратлари) орқали Америка Қуролли кучларининг минтақадаги базаларидан бирига ҳамда вертолётларига шиддатли ҳужум уюштирганини эълон қилди. Бундан ташқари, АҚШ Ҳарбий-денгиз кучлари Бешинчи оператив флотининг Баҳрайнда жойлашган бош қўмондонлик маркази ҳам нишонга олингани айтилди.
Вазиятнинг сабаби: Эрон ҳарбий раҳбарияти ушбу ҳужумларни АҚШ томонидан аввалроқ Кешм оролидаги ҳарбий алоқа минорасига берилган зарбага нисбатан қонуний "жавоб чораси" эканлигини даъво қилмоқда.
Кувайт аэропортига зарар етди: Жабрланганлар бор
«Reuters» ахборот агентлиги Кувайт давлат расмий агентлигига таянган ҳолда хабар беришича, 3 июнь куни тонгда Эрон қуролли кучлари Кувайтнинг халқаро аэропортига ҳужум уюштирган. Кенг кўламли ушбу зарба натижасида ҳаво бандаргоҳи биносига жиддий моддий зарар етказилган.
Манба номи
Воқеа оқибати
Жорий ҳолат
«Ал-Жазира» телеканали
Ҳужум оқибатида тинч аҳоли ва ходимлар орасида жабрланганлар бор (уларнинг сони ҳозирча расман аниқлаштирилмоқда).
Кувайт халқаро аэропорти хавфсизлик нуқтаи назаридан ўз фаолиятини тўлиқ бир кунга тўхтатишга мажбур бўлди.
Минтақадаги вазият халқаро кузатувчилар ва йирик давлатлар томонидан диққат билан кузатиб борилмоқда. Дунё ва минтақа сиёсатига оид энг муҳим, тезкор ва ишончли хабарларни Замин саҳифаларида кузатиб боринг.
…