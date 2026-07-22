Умар Боркан танлаган аёл ким? Ясмин ҳақида қизиқ фактлар...

·0·Дунё
Умар Боркан танлаган аёл ким? Ясмин ҳақида қизиқ фактлар...

Бир вақтлар «дунёдаги энг келишган араб» сифатида машҳур бўлган Умар Боркан ал-Галанинг шахсий ҳаёти ҳам унинг ташқи кўриниши каби кўп муҳокама қилинган. Миллионлаб мухлислар эътиборидаги модель қалбини мода дизайнери Ясмин Овейда забт этган.

Айрим интернет фойдаланувчилари Ясминни Умарга «мос эмас» деб баҳолаган бўлса-да, у нафақат ўзига хос гўзалликка эга, балки мода соҳасида ўз ўрнини топган ишбилармон аёл ҳамдир.

Умар Боркан қандай машҳур бўлган?

Умар Боркан ал-Гала Ироқда туғилиб, Дубайда улғайган. У мактабни тамомлагач, меҳмонхона бошқаруви йўналишида таҳсил олган ва бир вақтнинг ўзида моделлик фаолияти билан ҳам шуғулланган.

У 2013 йилда бутун дунёга танилди. Ўша пайтда интернет ва хорижий нашрларда Умарнинг Саудия Арабистонидаги тадбирдан «ҳаддан ташқари келишгани» сабаб чиқариб юборилгани ҳақида хабарлар тарқалганди.

Ушбу воқеанинг расмий тафсилотлари турлича талқин қилинса-да, айнан шу ҳикоя Умарни халқаро даражада машҳур қилди. У интервьюларга таклиф этилди, мода журналларида кўринди ва мухлислар томонидан «дунёдаги энг келишган араб» деб атала бошланди.

Унинг қалбини забт этган Ясмин ким?

Умар машҳурликка эришганидан кейин Ясмин Овейда билан муносабат бошлаган. Ясмин АҚШнинг Пенсилвания штатида туғилган бўлиб, болалигидан мода ва кийим дизайнига қизиққан.

У ўз орзусини амалга ошириш учун Париждаги мода таълим муассасасида кийим дизайни бўйича таҳсил олган. Кейинчалик у Шарқона услуб ва замонавий дизайнни уйғунлаштирган либослар яратиш билан шуғуллана бошлади.

Умар Боркан танлаган аёл ким? Ясмин ҳақида қизиқ фактлар...

Ясмин Умар билан муносабати туфайли кенг оммага танилган бўлса-да, у мустақил ижодий фаолиятга ва шахсий бизнесига эга.

Турмуш ва оилавий ҳаёт

Умар ва Ясмин 2015 йилда турмуш қуришга қарор қилди. Орадан бир йил ўтиб, улар ўғил фарзандли бўлди.

Жуфтликнинг ижтимоий тармоқларда тарқалган суратлари кўплаб мухлисларда қизиқиш уйғотарди. Бироқ Ясминнинг ташқи кўриниши айрим интернет фойдаланувчилари томонидан асоссиз танқидларга ҳам учради.

Кўпчилик Умар ўзининг машҳурлиги ва ташқи кўриниши сабаб «бошқача аёлни танлаши керак эди», деган фикрларни билдирган. Аммо бундай баҳолар Ясминнинг шахсияти, истеъдоди ва жуфтлик ўртасидаги муносабатларни ҳисобга олмасди.

Ажралиш хабаридан кейин нима бўлди?

2018 йилда Умар ва Ясминнинг ажрашгани ҳақида хабарлар пайдо бўлди. Улар муносабатларининг бузилиши сабабларини оммага батафсил тушунтирмаган.

Шу боис ижтимоий тармоқларда турли тахминлар тарқалди. Айрим мухлислар хабардан афсусланган бўлса, бошқалар Умарнинг яна бўйдоқ бўлганидан хурсандлигини яширмаган.

Умар Боркан танлаган аёл ким? Ясмин ҳақида қизиқ фактлар...

Кейинчалик жуфтлик муносабатларини тиклагани ҳақида ҳам маълумотлар тарқалди. Улар маълум вақт Ванкуверда яшаб, сўнг Дубайга кўчиб ўтгани айтилган.

Ясмин фақат машҳур моделнинг рафиқаси эмас

Ясмин Овейда ташқи кўриниши муҳокама қилинадиган оммавий шахс бўлиш билан чекланиб қолмаган. У дизайнер ва тадбиркор сифатида ўз брендини ривожлантирган.

У яратадиган либосларда Шарқ анъаналари ва замонавий мода элементлари бирлаштирилади. Шу жиҳатдан Ясмин ўзининг алоҳида аудиторияси ва мижозларига эга бўлган ижодкор аёл ҳисобланади.

Умар эса моделлик ва ижтимоий тармоқлардаги фаолиятини давом эттирмоқда. Унинг қалин соқоли ва ўзига хос услуби ҳануз унинг асосий имиж белгиларидан бири бўлиб қолмоқда.

Умар ва Ясминнинг ҳикояси ташқи кўринишга асосланган интернет баҳолари инсонлар ўртасидаги ҳақиқий муносабатларни тўлиқ ифодалай олмаслигини яна бир бор кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Hartz und herzlich» юлдузи Норберт 63 ёшида вафот этди«Hartz und herzlich» юлдузи Норберт 63 ёшида вафот этдиБугун, 23:03Эрон уруши АҚШга 37,5 млрд долларга тушгани маълум бўлдиЭрон уруши АҚШга 37,5 млрд долларга тушгани маълум бўлдиБугун, 21:41Илк бор дунёдаги энг гўзал сўз танландиИлк бор дунёдаги энг гўзал сўз танландиБугун, 20:12 Лукашенко: "Кўпроқ даромад истаган ўзбекистонликлар Россияда ишлаши мумкин" Лукашенко: "Кўпроқ даромад истаган ўзбекистонликлар Россияда ишлаши мумкин"Бугун, 19:24Украинада бош қўмондон алмашди: фронтда янги даъволар айтилдиУкраинада бош қўмондон алмашди: фронтда янги даъволар айтилдиБугун, 16:58Ёнғиндан қочган икки киши бино ташқарисида ёрдам кутишга мажбур бўлдиЁнғиндан қочган икки киши бино ташқарисида ёрдам кутишга мажбур бўлдиБугун, 16:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди