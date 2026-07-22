Умар Боркан танлаган аёл ким? Ясмин ҳақида қизиқ фактлар...
Бир вақтлар «дунёдаги энг келишган араб» сифатида машҳур бўлган Умар Боркан ал-Галанинг шахсий ҳаёти ҳам унинг ташқи кўриниши каби кўп муҳокама қилинган. Миллионлаб мухлислар эътиборидаги модель қалбини мода дизайнери Ясмин Овейда забт этган.
Айрим интернет фойдаланувчилари Ясминни Умарга «мос эмас» деб баҳолаган бўлса-да, у нафақат ўзига хос гўзалликка эга, балки мода соҳасида ўз ўрнини топган ишбилармон аёл ҳамдир.
Умар Боркан қандай машҳур бўлган?
Умар Боркан ал-Гала Ироқда туғилиб, Дубайда улғайган. У мактабни тамомлагач, меҳмонхона бошқаруви йўналишида таҳсил олган ва бир вақтнинг ўзида моделлик фаолияти билан ҳам шуғулланган.
У 2013 йилда бутун дунёга танилди. Ўша пайтда интернет ва хорижий нашрларда Умарнинг Саудия Арабистонидаги тадбирдан «ҳаддан ташқари келишгани» сабаб чиқариб юборилгани ҳақида хабарлар тарқалганди.
Ушбу воқеанинг расмий тафсилотлари турлича талқин қилинса-да, айнан шу ҳикоя Умарни халқаро даражада машҳур қилди. У интервьюларга таклиф этилди, мода журналларида кўринди ва мухлислар томонидан «дунёдаги энг келишган араб» деб атала бошланди.
Унинг қалбини забт этган Ясмин ким?
Умар машҳурликка эришганидан кейин Ясмин Овейда билан муносабат бошлаган. Ясмин АҚШнинг Пенсилвания штатида туғилган бўлиб, болалигидан мода ва кийим дизайнига қизиққан.
У ўз орзусини амалга ошириш учун Париждаги мода таълим муассасасида кийим дизайни бўйича таҳсил олган. Кейинчалик у Шарқона услуб ва замонавий дизайнни уйғунлаштирган либослар яратиш билан шуғуллана бошлади.
Ясмин Умар билан муносабати туфайли кенг оммага танилган бўлса-да, у мустақил ижодий фаолиятга ва шахсий бизнесига эга.
Турмуш ва оилавий ҳаёт
Умар ва Ясмин 2015 йилда турмуш қуришга қарор қилди. Орадан бир йил ўтиб, улар ўғил фарзандли бўлди.
Жуфтликнинг ижтимоий тармоқларда тарқалган суратлари кўплаб мухлисларда қизиқиш уйғотарди. Бироқ Ясминнинг ташқи кўриниши айрим интернет фойдаланувчилари томонидан асоссиз танқидларга ҳам учради.
Кўпчилик Умар ўзининг машҳурлиги ва ташқи кўриниши сабаб «бошқача аёлни танлаши керак эди», деган фикрларни билдирган. Аммо бундай баҳолар Ясминнинг шахсияти, истеъдоди ва жуфтлик ўртасидаги муносабатларни ҳисобга олмасди.
Ажралиш хабаридан кейин нима бўлди?
2018 йилда Умар ва Ясминнинг ажрашгани ҳақида хабарлар пайдо бўлди. Улар муносабатларининг бузилиши сабабларини оммага батафсил тушунтирмаган.
Шу боис ижтимоий тармоқларда турли тахминлар тарқалди. Айрим мухлислар хабардан афсусланган бўлса, бошқалар Умарнинг яна бўйдоқ бўлганидан хурсандлигини яширмаган.
Кейинчалик жуфтлик муносабатларини тиклагани ҳақида ҳам маълумотлар тарқалди. Улар маълум вақт Ванкуверда яшаб, сўнг Дубайга кўчиб ўтгани айтилган.
Ясмин фақат машҳур моделнинг рафиқаси эмас
Ясмин Овейда ташқи кўриниши муҳокама қилинадиган оммавий шахс бўлиш билан чекланиб қолмаган. У дизайнер ва тадбиркор сифатида ўз брендини ривожлантирган.
У яратадиган либосларда Шарқ анъаналари ва замонавий мода элементлари бирлаштирилади. Шу жиҳатдан Ясмин ўзининг алоҳида аудиторияси ва мижозларига эга бўлган ижодкор аёл ҳисобланади.
Умар эса моделлик ва ижтимоий тармоқлардаги фаолиятини давом эттирмоқда. Унинг қалин соқоли ва ўзига хос услуби ҳануз унинг асосий имиж белгиларидан бири бўлиб қолмоқда.
Умар ва Ясминнинг ҳикояси ташқи кўринишга асосланган интернет баҳолари инсонлар ўртасидаги ҳақиқий муносабатларни тўлиқ ифодалай олмаслигини яна бир бор кўрсатади.
…