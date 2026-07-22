Гипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқди

·0·Техно
Гипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқди

АҚШнинг Стратолаунч компанияси ўзининг кўп марта фойдаланиладиган Талон-А гипертовушли аппарати синовларида муҳим ютуққа эришганини эълон қилди. Мазкур учувчисиз аппарат ҳозирга қадар ўндан ортиқ муваффақиятли парвозларни амалга ошириб, гипертовушли технологияларни мунтазам ва арзон синовдан ўтказиш тизимини яратишга бир қадам яқинлашди. Ушбу лойиҳа нафақат ҳарбий, балки фуқаролик авиацияси келажаги учун ҳам пойдевор бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Талон-А — бу ҳаводан старт олувчи, тўлиқ автоном ва кўп марта ишлатиладиган учиш аппаратидир. У махсус ташувчи самолётдан ажралиб чиққач, ўз двигателлари ёрдамида 5 Max (соатига тахминан 6170 километр) дан юқори тезликка эришади. Белгиланган синов дастурини бажарганидан сўнг, аппарат мустақил равишда оддий учиш-қўниш йўлагига қайтиб қўнади. Бу эса уни техник кўрикдан ўтказиб, қисқа вақт ичида қайта парвозга тайёрлаш имконини беради.

Арзон ва самарали синов платформаси

ixbt.com маълумотига кўра, битта Талон-А аппарати аллақачон бир неча бор ҳавога кўтарилиб, қайта тикланиш ва такрорий фойдаланиш имкониятини амалда исботлади. Бундай ёндашув анъанавий бир марталик гипертовушли ракеталар ва аппаратларга қараганда синовлар таннархини кескин камайтиришга хизмат қилади. Муҳандислар парвозлар давомида аэродинамика, куч қурилмасининг ишлаши, иссиқликдан ҳимоя қилиш самарадорлиги ва бошқарув тизимлари ҳақида қимматли маълумотларни тўплашмоқда.

Олинган маълумотлар янги авлод гипертовушли двигателлари, чидамли материаллар ва датчикларни ишлаб чиқишни сезиларли даражада тезлаштиради. Ҳозирда дастур ихтиёрида иккита ташувчи самолёт ва иккита Талон-А аппарати мавжуд. Гигант икки фузеляжли Рок самолётидан ташқари, компания қайта жиҳозланган Boeing 747-400 Спирит оф Можаве платформасидан ҳам фойдаланмоқда.

Ҳарбий ва тижорий истиқболлар

Мазкур синовлар АҚШ Мудофаа вазирлиги буюртмасига биноан МАЧ-TB (Мульти-Сервисе Адвансед Капабилитй Hypeрсоникс Тест Бед) дастури доирасида амалга оширилмоқда. Ушбу дастурнинг асосий мақсади гипертовушли технологияларни ривожлантиришни жадаллаштириш ва бу борадаги тадқиқотларни кундалик амалиётга айлантиришдир. Стратолаунч келажакда парвозлар частотасини ошириш ва ўз паркини кенгайтиришни режалаштирган.

Гипертовушли тезликда ҳаракатланиш технологияси нафақат стратегик қуролланиш пойгасида, балки глобал логистика ва йўловчи ташиш соҳасида ҳам инқилоб ясаши мумкин. Талон-А каби лойиҳалар муваффақияти дунёнинг исталган нуқтасига бир неча соат ичида етиб бориш имконини берувчи ҳаво кемаларини яратиш йўлидаги муҳим техник тўсиқларни бартараф этишга ёрдам беради.

СтратолаунчТалон-АГипертовушТехнологияАвиация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилдиАлгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилдиБугун, 23:29Кўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олдиКўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олдиБугун, 23:28Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 ммSamsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 ммБугун, 22:56Monday.com сунъий интеллектга эътибор қаратиш учун юзлаб ходимларни ишдан бўшатмоқдаMonday.com сунъий интеллектга эътибор қаратиш учун юзлаб ходимларни ишдан бўшатмоқдаБугун, 22:50Google iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаGoogle iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаБугун, 22:30Tesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара оладиTesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара оладиБугун, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда