Гипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқди
АҚШнинг Стратолаунч компанияси ўзининг кўп марта фойдаланиладиган Талон-А гипертовушли аппарати синовларида муҳим ютуққа эришганини эълон қилди. Мазкур учувчисиз аппарат ҳозирга қадар ўндан ортиқ муваффақиятли парвозларни амалга ошириб, гипертовушли технологияларни мунтазам ва арзон синовдан ўтказиш тизимини яратишга бир қадам яқинлашди. Ушбу лойиҳа нафақат ҳарбий, балки фуқаролик авиацияси келажаги учун ҳам пойдевор бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Талон-А — бу ҳаводан старт олувчи, тўлиқ автоном ва кўп марта ишлатиладиган учиш аппаратидир. У махсус ташувчи самолётдан ажралиб чиққач, ўз двигателлари ёрдамида 5 Max (соатига тахминан 6170 километр) дан юқори тезликка эришади. Белгиланган синов дастурини бажарганидан сўнг, аппарат мустақил равишда оддий учиш-қўниш йўлагига қайтиб қўнади. Бу эса уни техник кўрикдан ўтказиб, қисқа вақт ичида қайта парвозга тайёрлаш имконини беради.
Арзон ва самарали синов платформасиixbt.com маълумотига кўра, битта Талон-А аппарати аллақачон бир неча бор ҳавога кўтарилиб, қайта тикланиш ва такрорий фойдаланиш имкониятини амалда исботлади. Бундай ёндашув анъанавий бир марталик гипертовушли ракеталар ва аппаратларга қараганда синовлар таннархини кескин камайтиришга хизмат қилади. Муҳандислар парвозлар давомида аэродинамика, куч қурилмасининг ишлаши, иссиқликдан ҳимоя қилиш самарадорлиги ва бошқарув тизимлари ҳақида қимматли маълумотларни тўплашмоқда.
Олинган маълумотлар янги авлод гипертовушли двигателлари, чидамли материаллар ва датчикларни ишлаб чиқишни сезиларли даражада тезлаштиради. Ҳозирда дастур ихтиёрида иккита ташувчи самолёт ва иккита Талон-А аппарати мавжуд. Гигант икки фузеляжли Рок самолётидан ташқари, компания қайта жиҳозланган Boeing 747-400 Спирит оф Можаве платформасидан ҳам фойдаланмоқда.
Ҳарбий ва тижорий истиқболларМазкур синовлар АҚШ Мудофаа вазирлиги буюртмасига биноан МАЧ-TB (Мульти-Сервисе Адвансед Капабилитй Hypeрсоникс Тест Бед) дастури доирасида амалга оширилмоқда. Ушбу дастурнинг асосий мақсади гипертовушли технологияларни ривожлантиришни жадаллаштириш ва бу борадаги тадқиқотларни кундалик амалиётга айлантиришдир. Стратолаунч келажакда парвозлар частотасини ошириш ва ўз паркини кенгайтиришни режалаштирган.
Гипертовушли тезликда ҳаракатланиш технологияси нафақат стратегик қуролланиш пойгасида, балки глобал логистика ва йўловчи ташиш соҳасида ҳам инқилоб ясаши мумкин. Талон-А каби лойиҳалар муваффақияти дунёнинг исталган нуқтасига бир неча соат ичида етиб бориш имконини берувчи ҳаво кемаларини яратиш йўлидаги муҳим техник тўсиқларни бартараф этишга ёрдам беради.
…