Ногиронлар аравачасидаги эркак дарёга тушиб кетди

·34·Дунё
Ногиронлар аравачасидаги эркак дарёга тушиб кетди

Хитойнинг Цзиньан шаҳрида юз берган воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Ногиронлар аравачасида ҳаракатланаётган эркак эҳтиётсизлик оқибатида аравачаси билан бирга тўсатдан дарёга тушиб кетган.

Ҳодисани кўрган атрофдаги сайёҳлар ва гувоҳлар бир зум ҳам иккиланмай ёрдамга ошиқди. Бир неча киши сувга сакраб, эркакнинг боши сув остида қолиб кетмаслигини таъминлаган бўлса, қирғоқдагилар қўл ушлашиб тирик занжир ҳосил қилган. Ҳамжиҳатликдаги саъй-ҳаракатлар натижасида эркак ҳам, унинг ногиронлик аравачаси ҳам сувдан соғ-саломат олиб чиқилди.

Кейинчалик маълум бўлишича, қутқариб қолинган эркак ҳодиса вақтида маст ҳолатда бўлган. Шунга қарамай, воқеа гувоҳларининг бирдамлиги ва тезкор ҳаракати кўплаб интернет фойдаланувчилари томонидан олқишланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбул сувларида сузиб юрган дельфинлар яна кўрина бошладиИстанбул сувларида сузиб юрган дельфинлар яна кўрина бошладиБугун, 12:25Тозалик ҳаётдан устун: бешинчи қаватга чиқиб дераза соябонларини тозалаётган икки кекса аёл муҳокамада Тозалик ҳаётдан устун: бешинчи қаватга чиқиб дераза соябонларини тозалаётган икки кекса аёл муҳокамада Бугун, 12:12Испания терма жамоаси чемпионлик суратидан Доналд Трампни олиб ташлади ва турли муҳокамаларга сабаб бўлди!Испания терма жамоаси чемпионлик суратидан Доналд Трампни олиб ташлади ва турли муҳокамаларга сабаб бўлди!Бугун, 11:57Бир ой вайроналар остида қолган мушук тирик топилдиБир ой вайроналар остида қолган мушук тирик топилдиБугун, 11:38Ламин Ямал севгилиси Инес Гарсия билан қандай танишган?Ламин Ямал севгилиси Инес Гарсия билан қандай танишган?Бугун, 11:30Лифтдаги агрессив ит ижтимоий тармоқларда баҳс-мунозарага сабаб бўлдиЛифтдаги агрессив ит ижтимоий тармоқларда баҳс-мунозарага сабаб бўлдиБугун, 10:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?