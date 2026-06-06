Нью-Деҳлидаги ёнғинда Ўзбекистон фуқароси ҳам ҳалок бўлди

·0·Дунё
Нью-Деҳлидаги ёнғинда Ўзбекистон фуқароси ҳам ҳалок бўлди

Ҳиндистон пойтахти Нью-Деҳлининг жанубий қисмида жойлашган меҳмонхонада юз берган йирик ёнғин оқибатида камида 13 нафар хорижий давлат фуқароси ҳалок бўлди. Улар орасида бир нафар Ўзбекистон фуқароси ҳам борлиги маълум қилинди. Бу ҳақда Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги вакили Рандхир Жайсвал ТАСС агентлигига маълумот берди.

Унинг сўзларига кўра, қурбонлар орасида Мозамбикдан 1 нафар, Нигериядан 4 нафар, Қирғизистондан 3 нафар, Ўзбекистондан 1 нафар, Бангладешдан 1 нафар, Либериядан 1 нафар, Конгодан 1 нафар ва Ироқдан 1 нафар фуқаро бўлган.

Шунингдек, 20 нафардан зиёд хорижлик тан жароҳати олган. Ҳиндистон ҳукумати тегишли элчихоналар билан ҳамкорлик олиб бораётгани, жабрланганларга тиббий ёрдам кўрсатилаётгани ва зарур ҳужжатлар расмийлаштирилаётганини билдирган.

Аввалроқ маҳаллий ОАВ қурбонлар сони 18 нафар хорижликка етиши мумкинлигини хабар қилган эди.

Ёнғин 3 июнь куни эрталаб меҳмонхонада бошланган. Ҳодиса оқибатида жами 21 киши ҳалок бўлган, 47 нафар инсон қутқариб қолинган. Ҳозирда ёнғин келиб чиқиш сабаблари ўрганилмоқда, меҳмонхона эгаси эса ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ҳибсга олинган.

ҲиндистонНью-ДеҳлиЎзбекистонТАССРандхир Жайсвал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Конгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият янада оғирлашмоқдаКонгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият янада оғирлашмоқдаБугун, 07:53Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Бугун, 07:38Яқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиЯқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиБугун, 07:14АҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиАҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиБугун, 07:10Дубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиДубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиБугун, 22:53Сониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиСониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиБугун, 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди