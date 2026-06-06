Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...
Жаҳон сиёсати майдони кутилмаган ва сермулоҳаза воқеаларга бой бўлишда давом этмоқда. Россия Федерацияси президенти Владимир Путин Москвадаги Кремль қароргоҳида Германиянинг собиқ канцлери, Европа сиёсий элитасининг энг баҳсли ва машҳур вакилларидан бири Герхард Шрёдер билан учрашув ўтказди. Халқаро ҳамжамият ва етакчи ОАВ эътиборини тортган ушбу суҳбат мутлақо ёпиқ ва яккама-якка форматда бўлиб ўтди.
Гарчи учрашувнинг расмий тафсилотлари сир тутилаётган бўлса-да, экспертлар Океан орти ва Европа Иттифоқи раҳбарияти бу мулоқотни катта ҳаяжон билан кузатаётганини таъкидлашмоқда.
Тет-а-тет учрашув: Ичкарида нималар муҳокама қилинди?
Россия президентининг халқаро масалалар бўйича ёрдамчиси Юрий Ушаков Кремлдаги ушбу мулоқот борасида қисқача баёнот берди. Бироқ у ҳам суҳбатнинг асл мазмунини ошкор қилмасликни маъқул кўрди.
Дўстона муҳит: Юрий Ушаковнинг сўзларига кўра, РФ раҳбари ва 82 ёшли германиялик таниқли сиёсатчи ўртасидаги учрашув "жуда самимий ва дўстона руҳда" кечган.
Сирли кун тартиби: Томонлар юзма-юз, учинчи шахсларсиз суҳбат қуришган. Аммо унда айнан қайси геосиёсий муаммолар тилга олингани айтилмади.
Тинчлик музокаралари сўроқ остида: Суҳбат давомида бутун дунёни ташвишга солаётган Украинадаги урушни тўхтатиш, тинчлик битими тузиш ёки ўзаро музокаралар столига қайтиш масалалари муҳокама қилинганми-йўқми — ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.
Бундан бир неча кун олдин Германиянинг нуфузли нашрлари Герхард Шрёдернинг кутилмаганда Москвада пайдо бўлгани ҳақида хабар тарқатган эди. Журналистлар собиқ сиёсатчини Кремль яқинидаги ҳашаматли меҳмонхоналардан бирида суратга олишга ҳам улгуришган. Аналитикларнинг фикрича, Шрёдернинг ушбу ташрифи айни кунларда (3–6 июнь) давом этаётган нуфузли Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПМЭФ-2026) билан бевосита боғлиқ бўлиши мумкин.
Баҳсли канцлер ва Европанинг "Тинчлик элчиси" лойиҳаси
Герхард Шрёдер 1998 йилдан 2005 йилгача Германия ҳукуматини бошқарган бўлиб, у узоқ йиллардан бери Россия билан яқин иқтисодий алоқалари ва шахсан Владимир Путин билан дўстона муносабатлари туфайли Ғарб дунёсида тинимсиз танқид қилинади.
Қизиқарли жиҳати шундаки, илгари Владимир Путин Украина инқирозини ҳал қилишда Шрёдерни Европа Иттифоқи номидан воситачи (медиатор) сифатида кўриш истагини яширмаган эди. Аммо расмий Берлин ва Брюссель унинг номзодини кескин рад этиб келади. Айни пайтда эса Европа Иттифоқи кулуарларида барибир Москва билан мулоқот ўрната оладиган махсус вакил тайинлаш масаласи жиддий кўриб чиқилмоқда.
Музокаралар учун эҳтимолий номзодлар
Илгари эгаллаган юқори лавозимлари
Сиёсий мақоми
Марио Драги
Европа Марказий банки собиқ раҳбари, Италия собиқ бош вазири
Иқтисодий ва молиявий доираларда катта таъсирга эга.
Ангела Меркель
Германиянинг собиқ федерал канцлери
Путин билан узоқ йиллик мураккаб музокаралар тажрибасига эга.
Александр Стубб
Финляндия президенти
Шимолий Европа ва НАТО блокининг фаол вакили.
Замин шарҳи: Герхард Шрёдернинг сиёсий фаолияти аллақачон якунланган бўлса-да, унинг Кремль эшикларини очиб, Путин билан тет-а-тет гаплаша олиши — уни ҳамон геосиёсатда муҳим "яширин канал" эканлигидан далолат беради. Расмий Ғарб Шрёдерни тан олишни истамаса-да, Оқ уй ва Европа раҳбарлари бу учрашувнинг ортидан қандай кутилмаган таклифлар чиқишини диққат билан кутишмоқда. Эҳтимол, ушбу сирли суҳбат яқин келажакдаги катта тинчлик музокараларининг дебочаси бўлиши ҳам ҳеч гап эмас. Вазиятни кузатишда давом этамиз.
Жаҳон сиёсий саҳнасидаги энг шов-шувли келишувлар, Кремль ва Европа ўртасидаги яширин музокаралар ҳамда энг қайноқ халқаро янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…