Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...

·0·Дунё
Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...

Жаҳон сиёсати майдони кутилмаган ва сермулоҳаза воқеаларга бой бўлишда давом этмоқда. Россия Федерацияси президенти Владимир Путин Москвадаги Кремль қароргоҳида Германиянинг собиқ канцлери, Европа сиёсий элитасининг энг баҳсли ва машҳур вакилларидан бири Герхард Шрёдер билан учрашув ўтказди. Халқаро ҳамжамият ва етакчи ОАВ эътиборини тортган ушбу суҳбат мутлақо ёпиқ ва яккама-якка форматда бўлиб ўтди.

Гарчи учрашувнинг расмий тафсилотлари сир тутилаётган бўлса-да, экспертлар Океан орти ва Европа Иттифоқи раҳбарияти бу мулоқотни катта ҳаяжон билан кузатаётганини таъкидлашмоқда.

Тет-а-тет учрашув: Ичкарида нималар муҳокама қилинди?

Россия президентининг халқаро масалалар бўйича ёрдамчиси Юрий Ушаков Кремлдаги ушбу мулоқот борасида қисқача баёнот берди. Бироқ у ҳам суҳбатнинг асл мазмунини ошкор қилмасликни маъқул кўрди.

  • Дўстона муҳит: Юрий Ушаковнинг сўзларига кўра, РФ раҳбари ва 82 ёшли германиялик таниқли сиёсатчи ўртасидаги учрашув "жуда самимий ва дўстона руҳда" кечган.

  • Сирли кун тартиби: Томонлар юзма-юз, учинчи шахсларсиз суҳбат қуришган. Аммо унда айнан қайси геосиёсий муаммолар тилга олингани айтилмади.

  • Тинчлик музокаралари сўроқ остида: Суҳбат давомида бутун дунёни ташвишга солаётган Украинадаги урушни тўхтатиш, тинчлик битими тузиш ёки ўзаро музокаралар столига қайтиш масалалари муҳокама қилинганми-йўқми — ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.

Бундан бир неча кун олдин Германиянинг нуфузли нашрлари Герхард Шрёдернинг кутилмаганда Москвада пайдо бўлгани ҳақида хабар тарқатган эди. Журналистлар собиқ сиёсатчини Кремль яқинидаги ҳашаматли меҳмонхоналардан бирида суратга олишга ҳам улгуришган. Аналитикларнинг фикрича, Шрёдернинг ушбу ташрифи айни кунларда (3–6 июнь) давом этаётган нуфузли Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПМЭФ-2026) билан бевосита боғлиқ бўлиши мумкин.

Баҳсли канцлер ва Европанинг "Тинчлик элчиси" лойиҳаси

Герхард Шрёдер 1998 йилдан 2005 йилгача Германия ҳукуматини бошқарган бўлиб, у узоқ йиллардан бери Россия билан яқин иқтисодий алоқалари ва шахсан Владимир Путин билан дўстона муносабатлари туфайли Ғарб дунёсида тинимсиз танқид қилинади.

Қизиқарли жиҳати шундаки, илгари Владимир Путин Украина инқирозини ҳал қилишда Шрёдерни Европа Иттифоқи номидан воситачи (медиатор) сифатида кўриш истагини яширмаган эди. Аммо расмий Берлин ва Брюссель унинг номзодини кескин рад этиб келади. Айни пайтда эса Европа Иттифоқи кулуарларида барибир Москва билан мулоқот ўрната оладиган махсус вакил тайинлаш масаласи жиддий кўриб чиқилмоқда.

Музокаралар учун эҳтимолий номзодлар

Илгари эгаллаган юқори лавозимлари

Сиёсий мақоми

Марио Драги

Европа Марказий банки собиқ раҳбари, Италия собиқ бош вазири

Иқтисодий ва молиявий доираларда катта таъсирга эга.

Ангела Меркель

Германиянинг собиқ федерал канцлери

Путин билан узоқ йиллик мураккаб музокаралар тажрибасига эга.

Александр Стубб

Финляндия президенти

Шимолий Европа ва НАТО блокининг фаол вакили.

Замин шарҳи: Герхард Шрёдернинг сиёсий фаолияти аллақачон якунланган бўлса-да, унинг Кремль эшикларини очиб, Путин билан тет-а-тет гаплаша олиши — уни ҳамон геосиёсатда муҳим "яширин канал" эканлигидан далолат беради. Расмий Ғарб Шрёдерни тан олишни истамаса-да, Оқ уй ва Европа раҳбарлари бу учрашувнинг ортидан қандай кутилмаган таклифлар чиқишини диққат билан кутишмоқда. Эҳтимол, ушбу сирли суҳбат яқин келажакдаги катта тинчлик музокараларининг дебочаси бўлиши ҳам ҳеч гап эмас. Вазиятни кузатишда давом этамиз.

Жаҳон сиёсий саҳнасидаги энг шов-шувли келишувлар, Кремль ва Европа ўртасидаги яширин музокаралар ҳамда энг қайноқ халқаро янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиЯқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиБугун, 07:14АҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиАҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиБугун, 07:10Дубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиДубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиБугун, 22:53Сониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиСониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиБугун, 21:28Рельсга тиқилиб қолган одам сўнгги сонияларда қутқарилдиРельсга тиқилиб қолган одам сўнгги сонияларда қутқарилдиБугун, 21:16Грецияда аёллар илк бор армияга кўнгилли сифатида қабул қилиндиГрецияда аёллар илк бор армияга кўнгилли сифатида қабул қилиндиБугун, 21:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди