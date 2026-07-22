«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошлади
Яқин бир неча соат ичида Саудия Арабистонининг «Ал-Ҳилол» клуби трансфер бозорида навбатдаги йирик сюрпризни тақдим этиши мумкин. Унчалик муваффақиятли кечмаган 2025/26 йилги мавсумдан сўнг Риёд клуби таркибни «алмаштириш ва янгилаш» ҳамда «Бавария»нинг инглиз ҳужумчиси Гарри Кейнни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлади.
Zamin.uz Al-Midan Al-Riyadi нашрига таяниб, кутилаётган шов-шувли трансфер тафсилотларини тақдим этади.
Симон Френсис Лондонда: Музокараларнинг ҳал қилувчи босқичи
Хабарларга кўра, ҳозирда «Ал-Ҳилол»нинг ёзги трансфер кампаниясига масъул бўлган спорт директори Симон Френсис шартномани расман якунлаш учун Лондонга йўл олган.
Музокаралар манзили: Френсис Лондонда 32 ёшли ҳужумчининг агенти ҳамда унинг атрофидаги инсонлар билан учрашув ўтказади.
Асосий мақсад: Бу учрашув орқали Кейннинг молиявий талабларини ва у рози бўладиган ён беришларни аниқлаб олиш ҳамда уларни бажариб, уни расман «Ал-Ҳилол» таркибига ўтказиш режалаштирилган.
Бўлажак ўзгариш: Яқин ҳафталарда клубда спорт директори вазифасини шотландиялик мутахассис Ричард Хюз ўз зиммасига олиши кутилмоқда.
Лондондаги ушбу музокаралар «Ал-Ҳилол»нинг «Бавария» клуби билан кейинги мулоқоти қай тарзда кечишини ва трансфер форматини белгилаб беради.
Гарри Кейннинг «Бавария»даги ҳайратланарли кўрсаткичлари
Гарри Кейн 2023 йилнинг ёзида «Тоттенҳэм»ни тарк этиб, «Бавария»га тахминан 95 миллион евро эвазига трансфер қилинган эди. Унинг Мюнхен клуби билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган.
Инглиз ҳужумчиси Германияда ўтган вақти давомида феноменал статистика ва натижалар қайд этди:
Майдонга тушган ўйинлари: 147 та расмий баҳс (барча мусобақаларда);
Урган голлари: 146 та гол;
Голли узатмалари: 33 та ассист.
Кейннинг Мюнхендаги совринлари:
Мюнхенликлар сафида Кейн 4 та расмий чемпионликни қўлга киритди:
Германия чемпиони (Бундеслига) — 2 марта;
Германия кубоги — 1 марта;
Германия Суперкубоги — 1 марта.
Гарри Кейн трансфери бўйича қисқача маълумотнома
Кўрсаткич / Маълумот
Тафсилотлар
Футболчи
Гарри Кейн (32 ёш, Англия терма жамоаси)
Амалдаги клуби
«Бавария» (Шартнома 2027 йил 30 июнгача)
Қизиқаётган клуб
«Ал-Ҳилол» (Саудия Арабистони)
Асосий музокарачи
Симон Френсис (Спорт директори)
Музокара манзили
Лондон, Буюк Британия
«Бавария»даги статистикаси
147 ўйин / 146 гол / 33 ассист
Қўлга киритган совринлари
4 та расмий титул
Агар Симон Френсис Лондондаги музокараларни муваффақиятли якунласа, «Ал-Ҳилол» тез орада «Бавария» билан расмий келишув босқичига ўтади.
…