«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошлади

·24·Спорт
«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошлади

Яқин бир неча соат ичида Саудия Арабистонининг «Ал-Ҳилол» клуби трансфер бозорида навбатдаги йирик сюрпризни тақдим этиши мумкин. Унчалик муваффақиятли кечмаган 2025/26 йилги мавсумдан сўнг Риёд клуби таркибни «алмаштириш ва янгилаш» ҳамда «Бавария»нинг инглиз ҳужумчиси Гарри Кейнни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлади.

Zamin.uz Al-Midan Al-Riyadi нашрига таяниб, кутилаётган шов-шувли трансфер тафсилотларини тақдим этади.

Симон Френсис Лондонда: Музокараларнинг ҳал қилувчи босқичи

Хабарларга кўра, ҳозирда «Ал-Ҳилол»нинг ёзги трансфер кампаниясига масъул бўлган спорт директори Симон Френсис шартномани расман якунлаш учун Лондонга йўл олган.

  • Музокаралар манзили: Френсис Лондонда 32 ёшли ҳужумчининг агенти ҳамда унинг атрофидаги инсонлар билан учрашув ўтказади.

  • Асосий мақсад: Бу учрашув орқали Кейннинг молиявий талабларини ва у рози бўладиган ён беришларни аниқлаб олиш ҳамда уларни бажариб, уни расман «Ал-Ҳилол» таркибига ўтказиш режалаштирилган.

  • Бўлажак ўзгариш: Яқин ҳафталарда клубда спорт директори вазифасини шотландиялик мутахассис Ричард Хюз ўз зиммасига олиши кутилмоқда.

Лондондаги ушбу музокаралар «Ал-Ҳилол»нинг «Бавария» клуби билан кейинги мулоқоти қай тарзда кечишини ва трансфер форматини белгилаб беради.

Гарри Кейннинг «Бавария»даги ҳайратланарли кўрсаткичлари

Гарри Кейн 2023 йилнинг ёзида «Тоттенҳэм»ни тарк этиб, «Бавария»га тахминан 95 миллион евро эвазига трансфер қилинган эди. Унинг Мюнхен клуби билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган.

Инглиз ҳужумчиси Германияда ўтган вақти давомида феноменал статистика ва натижалар қайд этди:

  • Майдонга тушган ўйинлари: 147 та расмий баҳс (барча мусобақаларда);

  • Урган голлари: 146 та гол;

  • Голли узатмалари: 33 та ассист.

Кейннинг Мюнхендаги совринлари:

Мюнхенликлар сафида Кейн 4 та расмий чемпионликни қўлга киритди:

  1. Германия чемпиони (Бундеслига) — 2 марта;

  2. Германия кубоги — 1 марта;

  3. Германия Суперкубоги — 1 марта.

Гарри Кейн трансфери бўйича қисқача маълумотнома

Кўрсаткич / Маълумот

Тафсилотлар

Футболчи

Гарри Кейн (32 ёш, Англия терма жамоаси)

Амалдаги клуби

«Бавария» (Шартнома 2027 йил 30 июнгача)

Қизиқаётган клуб

«Ал-Ҳилол» (Саудия Арабистони)

Асосий музокарачи

Симон Френсис (Спорт директори)

Музокара манзили

Лондон, Буюк Британия

«Бавария»даги статистикаси

147 ўйин / 146 гол / 33 ассист

Қўлга киритган совринлари

4 та расмий титул

Агар Симон Френсис Лондондаги музокараларни муваффақиятли якунласа, «Ал-Ҳилол» тез орада «Бавария» билан расмий келишув босқичига ўтади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокаралардаJeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокаралардаБугун, 14:51117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?Бугун, 14:26Маттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиМаттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиБугун, 14:20Трамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атадиТрамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атадиБугун, 13:55Челси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омилиЧелси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омилиБугун, 13:50Белгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч бериладиБелгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч бериладиБугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"