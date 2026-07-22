Маттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтди

·42·Спорт
Маттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтди

Германия миллий жамоаси ва «Бавария» клубининг собиқ ҳимоячиси Лотар Маттеус ЖЧ–2026 финалида Лионель Мессининг одатдагидан анча пассив кўрингани ҳақида фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, бу ҳолат аргентиналик футболчининг жисмоний тайёргарлигидан кўра, Испания терма жамоасининг тўғри танланган тактикаси билан боғлиқ бўлган.

Маттеус финалда Испания рақибидан кучлироқ кўринганини ва Аргентина чемпионликка муносиб ўйин намойиш эта олмаганини айтди.

«Месси ўзининг сояси каби эди»

Лотар Маттеус Bild нашрига берган изоҳида Мессининг ҳал қилувчи учрашувдаги ҳаракатларини кескин баҳолади.

«Месси финалда ўз сояси каби эди. Аммо бу, албатта, Испания миллий жамоасининг ўйини билан боғлиқ», — деди у.

Собиқ футболчининг фикрича, испанияликлар Аргентина етакчисини тўп қабул қилиш учун қулай ҳудудлардан маҳрум қилди. Месси ҳужумлар орасидаги боғловчи вазифасини бажара олмади ва дарвоза олдида ҳал қилувчи вазиятлар яратиш имконига деярли эга бўлмади.

Испания Мессини ўйиндан қандай узиб қўйди?

Финалда Испания футболчилари Мессига қарши алоҳида бир ҳимоячи эмас, балки жамоавий тизим орқали ҳаракат қилгани таъкидланмоқда.

Аргентина сардори тўпни қабул қилган ҳар бир вазиятда унга бир неча футболчи босим ўтказган. Испанлар яримҳимоя ва ҳимоя чизиқлари орасида бўш ҳудуд қолдирмай, Мессининг эркин ҳаракатланишини чеклаган.

Натижада у:

  • ҳужумларни тезлаштира олмади;

  • жарима майдони яқинида эркин тўп қабул қилмади;

  • гол ёки голли узатма билан ажралиб тура олмади.

Маттеуснинг баҳосига кўра, Испания айнан шу режа орқали Аргентинанинг энг хавфли қуролини зарарсизлантирган.

Мундиал давомидаги энг самарасиз ўйини

Финалгача Месси ЖЧ–2026да Аргентина миллий жамоасининг асосий етакчиси бўлиб келганди.

Маълумотларга кўра, у яримфиналга қадар кетма-кет ҳар бир учрашувда гол урган. Англияга қарши яримфиналда эса дарвозани ишғол қилмаган бўлса-да, шерикларига иккита голли узатма бериб, жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшган.

Фақат финалда Месси бирорта ҳам самарали ҳаракатни амалга ошира олмади. Бу унинг бутун мусобақадаги энг пассив учрашуви бўлди.

«Аргентина ғалабага лойиқ эмасди»

Маттеус Испаниянинг умумий ўйинини ҳам юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, финалда испанлар тўп назорати, босим ва ҳимоявий интизом бўйича рақибдан устун бўлган.

Собиқ ҳимоячи Аргентина ҳал қилувчи баҳсда чемпионликка лойиқ даражада ўйнамаганини таъкидлади. Унинг фикрича, Испания ғалабани тасодифий эпизод эмас, балки бутун учрашув давомидаги устунлиги билан қўлга киритган.

Финал Месси учун оғир хотира бўлиб қолди

Аргентина мусобақа давомида ҳужумкор ва самарали футбол намойиш этиб, финалгача етиб келди. Бироқ ҳал қилувчи баҳсда жамоанинг энг муҳим футболчиси ўйиндан узиб қўйилди.

Месси аввалги учрашувларда голлар ва узатмалар билан натижага таъсир ўтказган бўлса, финалда Испания унга бундай имконият қолдирмади. Маттеуснинг фикрича, чемпионлик баҳси тақдирини белгилаган асосий омиллардан бири ҳам айнан шу бўлган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?Бугун, 14:26«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошлади«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошладиБугун, 14:16Трамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атадиТрамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атадиБугун, 13:55Челси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омилиЧелси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омилиБугун, 13:50Белгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч бериладиБелгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч бериладиБугун, 13:50Неймар Копа Судамерикана ўйинини ўтказиб юбориб, покер турнирида иштирок этдиНеймар Копа Судамерикана ўйинини ўтказиб юбориб, покер турнирида иштирок этдиБугун, 13:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"