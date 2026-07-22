Маттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтди
Германия миллий жамоаси ва «Бавария» клубининг собиқ ҳимоячиси Лотар Маттеус ЖЧ–2026 финалида Лионель Мессининг одатдагидан анча пассив кўрингани ҳақида фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, бу ҳолат аргентиналик футболчининг жисмоний тайёргарлигидан кўра, Испания терма жамоасининг тўғри танланган тактикаси билан боғлиқ бўлган.
Маттеус финалда Испания рақибидан кучлироқ кўринганини ва Аргентина чемпионликка муносиб ўйин намойиш эта олмаганини айтди.
«Месси ўзининг сояси каби эди»
Лотар Маттеус Bild нашрига берган изоҳида Мессининг ҳал қилувчи учрашувдаги ҳаракатларини кескин баҳолади.
«Месси финалда ўз сояси каби эди. Аммо бу, албатта, Испания миллий жамоасининг ўйини билан боғлиқ», — деди у.
Собиқ футболчининг фикрича, испанияликлар Аргентина етакчисини тўп қабул қилиш учун қулай ҳудудлардан маҳрум қилди. Месси ҳужумлар орасидаги боғловчи вазифасини бажара олмади ва дарвоза олдида ҳал қилувчи вазиятлар яратиш имконига деярли эга бўлмади.
Испания Мессини ўйиндан қандай узиб қўйди?
Финалда Испания футболчилари Мессига қарши алоҳида бир ҳимоячи эмас, балки жамоавий тизим орқали ҳаракат қилгани таъкидланмоқда.
Аргентина сардори тўпни қабул қилган ҳар бир вазиятда унга бир неча футболчи босим ўтказган. Испанлар яримҳимоя ва ҳимоя чизиқлари орасида бўш ҳудуд қолдирмай, Мессининг эркин ҳаракатланишини чеклаган.
Натижада у:
ҳужумларни тезлаштира олмади;
жарима майдони яқинида эркин тўп қабул қилмади;
гол ёки голли узатма билан ажралиб тура олмади.
Маттеуснинг баҳосига кўра, Испания айнан шу режа орқали Аргентинанинг энг хавфли қуролини зарарсизлантирган.
Мундиал давомидаги энг самарасиз ўйини
Финалгача Месси ЖЧ–2026да Аргентина миллий жамоасининг асосий етакчиси бўлиб келганди.
Маълумотларга кўра, у яримфиналга қадар кетма-кет ҳар бир учрашувда гол урган. Англияга қарши яримфиналда эса дарвозани ишғол қилмаган бўлса-да, шерикларига иккита голли узатма бериб, жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшган.
Фақат финалда Месси бирорта ҳам самарали ҳаракатни амалга ошира олмади. Бу унинг бутун мусобақадаги энг пассив учрашуви бўлди.
«Аргентина ғалабага лойиқ эмасди»
Маттеус Испаниянинг умумий ўйинини ҳам юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, финалда испанлар тўп назорати, босим ва ҳимоявий интизом бўйича рақибдан устун бўлган.
Собиқ ҳимоячи Аргентина ҳал қилувчи баҳсда чемпионликка лойиқ даражада ўйнамаганини таъкидлади. Унинг фикрича, Испания ғалабани тасодифий эпизод эмас, балки бутун учрашув давомидаги устунлиги билан қўлга киритган.
Финал Месси учун оғир хотира бўлиб қолди
Аргентина мусобақа давомида ҳужумкор ва самарали футбол намойиш этиб, финалгача етиб келди. Бироқ ҳал қилувчи баҳсда жамоанинг энг муҳим футболчиси ўйиндан узиб қўйилди.
Месси аввалги учрашувларда голлар ва узатмалар билан натижага таъсир ўтказган бўлса, финалда Испания унга бундай имконият қолдирмади. Маттеуснинг фикрича, чемпионлик баҳси тақдирини белгилаган асосий омиллардан бири ҳам айнан шу бўлган.
…