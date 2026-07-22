Кредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантиради
Россияда фуқаро номига кредит ёки микрозайм расмийлаштирилганда уни тезкор хабардор қилиш тизими жорий этилиши кутилмоқда. Давлат думаси тегишли қонун лойиҳасини учинчи ва якуний ўқишда қабул қилди.
Янги тартибга кўра, кредит ҳақидаги маълумот «Давлат хизматлари» портали орқали пуш-билдиришнома ёки СМС шаклида юборилади. Бу фуқароларга ўз номига уларнинг розилигисиз қарз расмийлаштирилганини тез аниқлаш имконини бериши мумкин.
Хабарнома 45 дақиқа ичида келиши керак
Қонун лойиҳасида кредит расмийлаштирилганидан кейин маълумотни узатиш учун аниқ муддатлар белгиланган.
Банк ёки микромолия ташкилоти кредит шартномаси имзоланганидан сўнг 30 дақиқа ичида бу ҳақда кредит тарихи бюросига маълумот юбориши шарт бўлади.
Кредит тарихи бюроси эса маълумотни олгач, 15 дақиқа ичида қарз олувчини «Давлат хизматлари» портали орқали хабардор қилиши керак.
Шу тариқа, барча жараён белгиланган тартибда ишласа, фуқаро ўз номига расмийлаштирилган кредит ҳақида кўпи билан 45 дақиқа ичида билиши мумкин.
Хабар қандай шаклда юборилади?
Кредит шартномаси ҳақидаги огоҳлантириш фойдаланувчининг «Давлат хизматлари»даги созламаларига қараб юборилади.
Хабар:
мобил илова орқали пуш-билдиришнома;
телефон рақамига СМС шаклида келиши мумкин.
Унда кредит расмийлаштирилгани ҳақидаги асосий маълумотлар кўрсатилиши кутилмоқда. Бу фуқарога шартномани ўзи имзолаганми ёки унинг номидан бошқа шахс ҳаракат қилганми, тез текшириш имконини беради.
Бегона кредит аниқланса, уни бекор қилиш мумкин
Фуқаро кредит унинг розилигисиз расмийлаштирилганини аниқласа, «совутиш даври»дан фойдаланиши мумкин бўлади.
Ушбу муддат давомида кредит маблағи дарҳол ишлатилиши чекланади ва шахс шубҳали шартномани бекор қилиш чораларини кўриши мумкин.
Совутиш даври кредит миқдорига қараб:
камида тўрт соат;
энг кўпи билан 48 соат давом этади.
Бу механизм фирибгарлар кредит маблағини тезда бошқа ҳисоб рақамларга ўтказиб юборишининг олдини олишга қаратилган.
«Фирибгарлар учун яна бир кучли тўсиқ»
Ташаббус муаллифларидан бири, Давлат думасининг молия бозори қўмитаси раиси Анатолий Аксаков янги тизим фуқаролар номига яширинча кредит олиш ҳолатларини камайтиришини айтди.
«Ушбу чора фирибгарларнинг ўзгалар номига кредит расмийлаштиришига тўсқинлик қилиш учун яна бир кучли тўсиқ бўлади», — деди у.
Аксаковнинг таъкидлашича, хабар бериш тизими молиявий фирибгарликка қарши бошқа воситалар билан биргаликда ишлайди.
Улар орасида кредит олишга ўз-ўзини тақиқлаш, совутиш даври, «иккинчи қўл» хизмати ва «Давлат хизматлари»даги махсус огоҳлантириш тугмаси бор.
Қонун қачон кучга киради?
Лойиҳада янги тартибни 2027 йил 1 октябрдан кучга киритиш назарда тутилган.
Бу вақтга қадар банклар, микромолия ташкилотлари, кредит тарихи бюролари ва «Давлат хизматлари» портали ўртасида тезкор ахборот алмашинуви йўлга қўйилиши керак бўлади.
Қонуннинг асосий мақсади — фуқарога унинг номидан амалга оширилаётган молиявий ҳаракатни имкон қадар тез кўрсатиш. Агар тизим режадагидек ишласа, жабрланувчилар кредит ҳақида қарз талаб қилинганидан кейин эмас, шартнома расмийлаштирилган заҳоти хабар топади.
…