Кредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантиради

·32·Дунё
Кредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантиради

Россияда фуқаро номига кредит ёки микрозайм расмийлаштирилганда уни тезкор хабардор қилиш тизими жорий этилиши кутилмоқда. Давлат думаси тегишли қонун лойиҳасини учинчи ва якуний ўқишда қабул қилди.

Янги тартибга кўра, кредит ҳақидаги маълумот «Давлат хизматлари» портали орқали пуш-билдиришнома ёки СМС шаклида юборилади. Бу фуқароларга ўз номига уларнинг розилигисиз қарз расмийлаштирилганини тез аниқлаш имконини бериши мумкин.

Хабарнома 45 дақиқа ичида келиши керак

Қонун лойиҳасида кредит расмийлаштирилганидан кейин маълумотни узатиш учун аниқ муддатлар белгиланган.

Банк ёки микромолия ташкилоти кредит шартномаси имзоланганидан сўнг 30 дақиқа ичида бу ҳақда кредит тарихи бюросига маълумот юбориши шарт бўлади.

Кредит тарихи бюроси эса маълумотни олгач, 15 дақиқа ичида қарз олувчини «Давлат хизматлари» портали орқали хабардор қилиши керак.

Шу тариқа, барча жараён белгиланган тартибда ишласа, фуқаро ўз номига расмийлаштирилган кредит ҳақида кўпи билан 45 дақиқа ичида билиши мумкин.

Хабар қандай шаклда юборилади?

Кредит шартномаси ҳақидаги огоҳлантириш фойдаланувчининг «Давлат хизматлари»даги созламаларига қараб юборилади.

Хабар:

  • мобил илова орқали пуш-билдиришнома;

  • телефон рақамига СМС шаклида келиши мумкин.

Унда кредит расмийлаштирилгани ҳақидаги асосий маълумотлар кўрсатилиши кутилмоқда. Бу фуқарога шартномани ўзи имзолаганми ёки унинг номидан бошқа шахс ҳаракат қилганми, тез текшириш имконини беради.

Бегона кредит аниқланса, уни бекор қилиш мумкин

Фуқаро кредит унинг розилигисиз расмийлаштирилганини аниқласа, «совутиш даври»дан фойдаланиши мумкин бўлади.

Ушбу муддат давомида кредит маблағи дарҳол ишлатилиши чекланади ва шахс шубҳали шартномани бекор қилиш чораларини кўриши мумкин.

Совутиш даври кредит миқдорига қараб:

  • камида тўрт соат;

  • энг кўпи билан 48 соат давом этади.

Бу механизм фирибгарлар кредит маблағини тезда бошқа ҳисоб рақамларга ўтказиб юборишининг олдини олишга қаратилган.

«Фирибгарлар учун яна бир кучли тўсиқ»

Ташаббус муаллифларидан бири, Давлат думасининг молия бозори қўмитаси раиси Анатолий Аксаков янги тизим фуқаролар номига яширинча кредит олиш ҳолатларини камайтиришини айтди.

«Ушбу чора фирибгарларнинг ўзгалар номига кредит расмийлаштиришига тўсқинлик қилиш учун яна бир кучли тўсиқ бўлади», — деди у.

Аксаковнинг таъкидлашича, хабар бериш тизими молиявий фирибгарликка қарши бошқа воситалар билан биргаликда ишлайди.

Улар орасида кредит олишга ўз-ўзини тақиқлаш, совутиш даври, «иккинчи қўл» хизмати ва «Давлат хизматлари»даги махсус огоҳлантириш тугмаси бор.

Қонун қачон кучга киради?

Лойиҳада янги тартибни 2027 йил 1 октябрдан кучга киритиш назарда тутилган.

Бу вақтга қадар банклар, микромолия ташкилотлари, кредит тарихи бюролари ва «Давлат хизматлари» портали ўртасида тезкор ахборот алмашинуви йўлга қўйилиши керак бўлади.

Қонуннинг асосий мақсади — фуқарога унинг номидан амалга оширилаётган молиявий ҳаракатни имкон қадар тез кўрсатиш. Агар тизим режадагидек ишласа, жабрланувчилар кредит ҳақида қарз талаб қилинганидан кейин эмас, шартнома расмийлаштирилган заҳоти хабар топади.

РоссияГосуслугиДавлат думаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?Бугун, 14:3296 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солди96 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солдиБугун, 14:25Олимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқдиОлимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқдиБугун, 14:18Россиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиРоссиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиБугун, 14:05Батутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келдиБатутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келдиБугун, 13:41Wildberries омборлари яна нишонда: қурбон ва жароҳатланганлар борWildberries омборлари яна нишонда: қурбон ва жароҳатланганлар борБугун, 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?