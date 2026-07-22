Челси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омили

·28·Спорт
Челси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омили

Лондоннинг Челси клуби навбатдаги шов-шувли трансферни амалга оширди. Астон Вилла ҳужумчиси Морган Роджерс 117 миллион фунт стерлинг эвазига "аристократлар" сафига келиб қўшилди. Бу келишув Британия футболи тарихидаги энг қиммат трансфер сифатида қайд этилди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчининг ушбу қарорни қабул қилишида жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо ва унинг яқин дўсти Коул Палмер асосий ролни ўйнаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

22 ёшли футболчи Лондон клуби билан 2033-йилга қадар мўлжалланган этти йиллик шартнома имзолади. Трансфер суммаси бўйича у Моисес Кайседо (115 млн фунт) ва Эллиот Андерсонни (116 млн фунт) ортда қолдириб, клуб ва мамлакат тарихидаги янги рекордчини ўрнатди. Роджерснинг сўзларига кўра, Хаби Алонсо билан бўлган тактик суҳбатлар унинг келажаги борасидаги шубҳаларига якун ясаган.

Хаби Алонсо ва тактик эркинлик

Морган Роджерс ўзининг илк интервюсида нима учун айнан Челси лойиҳасини танлаганига тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, Хаби Алонсонинг ўйин услуби ва футболчиларга майдонда берадиган эркинлиги унинг қарашларига тўла мос келади. "Мураббий билан бир неча бор гаплашдим, унинг футболга бўлган фалсафаси ва мени қандай амплуада кўраётгани жуда муҳим эди. Унинг лойиҳасининг бир қисми бўлиш мен учун катта шараф", — дейди футболчи.

Маълумот ўрнида, Роджерснинг профессионал фаолиятида сўнгги йилларда кескин ўсиш кузатилди. Мидлсбро жамоасидан Астон Вилла сафига ўтган ҳужумчи Унаи Эмерй қўл остида ҳақиқий юлдуз даражасига кўтарилди. Унинг Англия терма жамоаси таркибида 2026-йилги Жаҳон чемпионатида кўрсатган ёрқин ўйинлари, хусусан, Аргентина билан ярим финалдаги самарали ҳаракатлари Челси скаутларининг эътиборини тортган эди.

Коул Палмер билан қадрдонлик ришталари

Трансфернинг яна бир муҳим жиҳати — Морган Роджерс ва Коул Палмер ўртасидаги дўстликдир. Ҳар икки футболчи Манчестер Сити академиясида бирга таҳсил олган ва 14 ёшидан буён Англия ёшлар терма жамоаларида бирга тўп суриб келишган. Роджерснинг айтишича, Палмер музокаралар давомида унга тиниmsиз қўнғироқ қилиб, Лондон жамоасига ўтишга ундаган.

"Коул билан бир жамоада ўйнашни доим орзу қилганмиз. У трансфер ҳал бўлмагунча менга тиниmsиз хабарлар ёзди. Энг яқин дўстингиз билан ҳар куни бирга машғулот ўтказиш ва майдонга тушиш — бу футболчи учун энг ажойиб ҳис туйғу", — дея қўшимча қилди Роджерс. Эндиликда ушбу дует Челси ҳужум чизиғининг асосий кучи бўлиши кутилмоқда.

Ушбу трансфер Англия Премер-лигасидаги кучлар нисбатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Челси ўз таркибини ёш ва иқтидорли футболчилар билан кучайтиришда давом этмоқда. Роджерснинг кўп қирралилиги — унинг ҳам марказда, ҳам қанотларда бирдек самарали ўйнай олиши Хаби Алонсо учун янги мавсумда кенг тактик имкониятлар яратади.

ЧелсиМорган РоджерсХаби АлонсоТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокаралардаJeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокаралардаБугун, 14:51117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?Бугун, 14:26Маттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиМаттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиБугун, 14:20«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошлади«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошладиБугун, 14:16Трамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атадиТрамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атадиБугун, 13:55Белгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч бериладиБелгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч бериладиБугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"