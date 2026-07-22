Ўрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқда
Смартфонлар бозорида автономлик масаласи ҳамон энг оғриқли нуқталардан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ Хитой технология гигантлари бу муаммони тубдан ҳал қилишга киришган кўринади. Таниқли инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, айни пайтда Хитой брендларидан бири ўрта тоифадаги қурилмалар бозорини остун-устун қилиб юборадиган, рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга смартфон устида ишламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу қурилма нафақат қуввати, балки техник хусусиятлари билан ҳам ҳайратлантириши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, янги модел 6,84 дюймли, 1,5K аниқликдаги ясси OLED дисплей билан жиҳозланади. Шунингдек, унга Qualcomm компаниясининг «8-серияли» процессори ўрнатилиши айтилмоқда. Бу эса қурилманинг нафақат узоқ вақт ишлаши, балки юқори унумдорликка эга бўлишидан далолат беради.
Huawei Nova 16 SE ёки Энжой 90?Ҳозирча инсайдерлар ушбу «энергия монстери» қайси брендга тегишли эканини очиқ айтишмаган бўлса-да, кўплаб таҳлилчилар гап Huawei ҳақида кетаётганини тахмин қилишмоқда. Хусусан, яна бир нуфузли манба Фихед Фокус Дигитал компания янги Huawei Nova 16 SE моделини тақдимотга тайёрлаётганини билдирди. Тахминларга кўра, айнан шу модел ёки компаниянинг Энжой 90 туркумидаги янги вакили рекорд даражадаги батареяга эга бўлиши мумкин.
Huawei Nova 16 SE ҳақидаги маълумотлар шуни кўрсатадики, ушбу туркумда илк бор мультиспектрал тасвир сенсори қўлланилиши кутилмоқда. Бу технология рангларни янада аниқроқ ва табиийроқ тасвирлаш имконини беради. Қурилманинг нархи эса 2000 дан 3000 юангача (тахминан 280–420 АҚШ доллари) бўлиши кутилмоқда, бу эса уни ўрта тоифадаги рақобатчилари учун жиддий хавфга айлантиради.
Янги смартфоннинг ташқи кўриниши борасида ҳам баъзи тафсилотлар маълум. У қора, оқ, кўк ва тўқ сариқ рангларда сотувга чиқарилиши айтилмоқда. ixbt.com нашрининг ёзишича, агар ушбу маълумотлар тасдиқланса, Huawei ўзининг бозордаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаб, қувватлаш қурилмасига боғланиб қолган фойдаланувчиларнинг асосий танловига айланиши мумкин.
Таъкидлаш жоизки, Digital Chat Station аввал ҳам Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro дисплейи ҳақидаги маълумотларни биринчилардан бўлиб аниқ эълон қилган ишончли манба ҳисобланади. Фихед Фокус Дигитал эса iPhone 16 ранглари ва HarmonyOS операцион тизимининг компьютер версияси ҳақидаги маълумотлари билан танилган. Шу сабабли, ушбу инсайдлар ҳақиқатга яқин деб баҳоланмоқда.
Ўзбекистон бозори учун ҳам бундай қурилманинг кириб келиши катта аҳамиятга эга. Мамлакатимизда Huawei маҳсулотлари, айниқса, Nova туркуми ўзининг дизайни ва камераси билан ёшлар орасида оммалашган. 10 000 мА/соат сиғимли батарея эса, айниқса, узоқ сафарларда ва фаол ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари учун мисли кўрилмаган қулайлик яратиши шубҳасиз.
…