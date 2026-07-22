Ўрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқда

·31·Техно
Ўрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқда

Смартфонлар бозорида автономлик масаласи ҳамон энг оғриқли нуқталардан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ Хитой технология гигантлари бу муаммони тубдан ҳал қилишга киришган кўринади. Таниқли инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, айни пайтда Хитой брендларидан бири ўрта тоифадаги қурилмалар бозорини остун-устун қилиб юборадиган, рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга смартфон устида ишламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу қурилма нафақат қуввати, балки техник хусусиятлари билан ҳам ҳайратлантириши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, янги модел 6,84 дюймли, 1,5K аниқликдаги ясси OLED дисплей билан жиҳозланади. Шунингдек, унга Qualcomm компаниясининг «8-серияли» процессори ўрнатилиши айтилмоқда. Бу эса қурилманинг нафақат узоқ вақт ишлаши, балки юқори унумдорликка эга бўлишидан далолат беради.

Huawei Nova 16 SE ёки Энжой 90?

Ҳозирча инсайдерлар ушбу «энергия монстери» қайси брендга тегишли эканини очиқ айтишмаган бўлса-да, кўплаб таҳлилчилар гап Huawei ҳақида кетаётганини тахмин қилишмоқда. Хусусан, яна бир нуфузли манба Фихед Фокус Дигитал компания янги Huawei Nova 16 SE моделини тақдимотга тайёрлаётганини билдирди. Тахминларга кўра, айнан шу модел ёки компаниянинг Энжой 90 туркумидаги янги вакили рекорд даражадаги батареяга эга бўлиши мумкин.

Huawei Nova 16 SE ҳақидаги маълумотлар шуни кўрсатадики, ушбу туркумда илк бор мультиспектрал тасвир сенсори қўлланилиши кутилмоқда. Бу технология рангларни янада аниқроқ ва табиийроқ тасвирлаш имконини беради. Қурилманинг нархи эса 2000 дан 3000 юангача (тахминан 280–420 АҚШ доллари) бўлиши кутилмоқда, бу эса уни ўрта тоифадаги рақобатчилари учун жиддий хавфга айлантиради.

Янги смартфоннинг ташқи кўриниши борасида ҳам баъзи тафсилотлар маълум. У қора, оқ, кўк ва тўқ сариқ рангларда сотувга чиқарилиши айтилмоқда. ixbt.com нашрининг ёзишича, агар ушбу маълумотлар тасдиқланса, Huawei ўзининг бозордаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаб, қувватлаш қурилмасига боғланиб қолган фойдаланувчиларнинг асосий танловига айланиши мумкин.

Таъкидлаш жоизки, Digital Chat Station аввал ҳам Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro дисплейи ҳақидаги маълумотларни биринчилардан бўлиб аниқ эълон қилган ишончли манба ҳисобланади. Фихед Фокус Дигитал эса iPhone 16 ранглари ва HarmonyOS операцион тизимининг компьютер версияси ҳақидаги маълумотлари билан танилган. Шу сабабли, ушбу инсайдлар ҳақиқатга яқин деб баҳоланмоқда.

Ўзбекистон бозори учун ҳам бундай қурилманинг кириб келиши катта аҳамиятга эга. Мамлакатимизда Huawei маҳсулотлари, айниқса, Nova туркуми ўзининг дизайни ва камераси билан ёшлар орасида оммалашган. 10 000 мА/соат сиғимли батарея эса, айниқса, узоқ сафарларда ва фаол ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари учун мисли кўрилмаган қулайлик яратиши шубҳасиз.

HuaweiСмартфонТехнологияАккумуляторГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкорSpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкорБугун, 14:57АҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқдаАҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқдаБугун, 14:29Сйнтесиа корпоратив ўқитишда инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ходимлар билан мулоқот қиладиСйнтесиа корпоратив ўқитишда инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ходимлар билан мулоқот қиладиБугун, 13:30Хитойда 47 турдаги смартфон учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилдиХитойда 47 турдаги смартфон учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилдиБугун, 13:21Коинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашдиКоинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашдиБугун, 12:54Москва бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилдиМосква бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилдиБугун, 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда