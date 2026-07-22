Wildberries омборлари яна нишонда: қурбон ва жароҳатланганлар бор
Россиянинг Краснодар ва Невинномиск шаҳарларида жойлашган Wildberries логистика марказларида дрон ҳужумларидан сўнг йирик ёнғинлар юз берди. Дастлабки хабарларда саккиз киши жароҳатлангани айтилган бўлса, кейинроқ маҳаллий ҳокимият Краснодар ўлкасида 10 киши жароҳатлангани ва Армавирда бир ишчи ҳалок бўлганини маълум қилди.
Wildberries асосчиси ва раҳбари Татяна Ким компаниянинг Краснодар ҳамда Невинномискдаги омборларига зарба берилганини тасдиқлади. Ҳужумлар 22 июлга ўтар кечаси содир бўлган, ёнғинларни ўчириш учун катта миқдордаги қутқарув кучлари жалб этилган.
Краснодарда логистика маркази ёнди
Краснодардаги Wildberries мажмуаси хавфсизлик талаблари асосида эвакуация қилинганидан кейин омбор ҳудудида ёнғин бошланган. Дастлаб шаҳар раҳбарияти уч нафар жабрланувчи шифохонага ётқизилганини билдирган.
Кейинроқ Краснодар ўлкаси губернатори Вениамин Кондратьев омбор мажмуасига қилинган ҳужум оқибатида 10 киши жароҳатланганини маълум қилди. Ёнғинни ўчириш ишларига вертолёт ва 105 нафар мутахассис жалб этилган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган ва Reuters томонидан текширилган кадрларда Краснодардаги омбор устидан катта тутун устуни кўтарилгани акс этган.
Дрон парчалари турар жойларга ҳам тушган
Краснодар ўлкаси тезкор штаби маълумотига кўра, учувчисиз аппаратлар парчалари Краснодардаги икки кўп қаватли уйга тушган. Динская қишлоғида эса икки хусусий уй зарарланган.
Ушбу манзилларда одамлар жабрланмаган. Айрим биноларнинг ойна ва балконлари, шунингдек, гараж ҳудудига шикаст етгани қайд этилди.
Невинномискда беш киши тиббий ёрдам сўради
Ставрополь ўлкасининг Невинномиск шаҳрида ҳам Wildberries логистика маркази эвакуация қилинган. Кейинчалик омборда кучли ёнғин юз берган.
Дастлаб икки киши жароҳатлангани хабар қилинган, кейин тиббий ёрдам сўраганлар сони беш нафарга етган. Уларга амбулатор ёрдам кўрсатилган ва шифохонага ётқизиш талаб этилмаган.
Армавирда нефт базасига 16 дан ортиқ дрон ҳужум қилган
Армавир шаҳри маъмурияти бу ҳужумни сўнгги вақтлардаги энг йирик дрон ҳужумларидан бири деб атади. Маҳаллий раҳбарият маълумотига кўра, шимолий саноат ҳудудидаги нефт базасига 16 тадан ортиқ дрон йўналтирилган.
Оқибатда тахминан 800 квадрат метр майдонда ёнғин чиққан. Дастлаб жабрланганлар ҳақида маълумот берилмаган бўлса-да, кейинроқ Reuters маҳаллий расмийларга таяниб, Армавирдаги корхоналардан бирига дрон парчалари тушиши оқибатида бир ишчи ҳалок бўлганини хабар қилди.
Олдинги ҳужумда саккиз ишчи ҳалок бўлганди
Бу Wildberries инфратузилмасига бир неча кун ичида қилинган иккинчи йирик ҳужум бўлди. 18 июл куни Котовск ва Электросталь шаҳарларидаги логистика марказларига берилган зарбалар оқибатида саккиз нафар ишчи ҳалок бўлган ва ўнлаб одамлар жароҳатланган эди.
Украина президенти Володимир Зеленский аввалги ҳужумларда нишонга олинган омборлардан учувчисиз аппаратлар ва навигация ускуналари учун бутловчи қисмларни етказиб беришда фойдаланилганини айтган. Кремль эса Wildberries ҳарбий таъминот билан шуғуллангани ҳақидаги даъволарни рад этди.
22 июлдаги янги ҳужумлар юзасидан Украина томони ҳозирча расмий изоҳ бермаган. Wildberries етказилган зарарнинг умумий миқдорини ҳам очиқлагани йўқ.
…