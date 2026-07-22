Wildberries омборлари яна нишонда: қурбон ва жароҳатланганлар бор

·53·Дунё
Wildberries омборлари яна нишонда: қурбон ва жароҳатланганлар бор

Россиянинг Краснодар ва Невинномиск шаҳарларида жойлашган Wildberries логистика марказларида дрон ҳужумларидан сўнг йирик ёнғинлар юз берди. Дастлабки хабарларда саккиз киши жароҳатлангани айтилган бўлса, кейинроқ маҳаллий ҳокимият Краснодар ўлкасида 10 киши жароҳатлангани ва Армавирда бир ишчи ҳалок бўлганини маълум қилди.

Wildberries асосчиси ва раҳбари Татяна Ким компаниянинг Краснодар ҳамда Невинномискдаги омборларига зарба берилганини тасдиқлади. Ҳужумлар 22 июлга ўтар кечаси содир бўлган, ёнғинларни ўчириш учун катта миқдордаги қутқарув кучлари жалб этилган.

Краснодарда логистика маркази ёнди

Краснодардаги Wildberries мажмуаси хавфсизлик талаблари асосида эвакуация қилинганидан кейин омбор ҳудудида ёнғин бошланган. Дастлаб шаҳар раҳбарияти уч нафар жабрланувчи шифохонага ётқизилганини билдирган.

Кейинроқ Краснодар ўлкаси губернатори Вениамин Кондратьев омбор мажмуасига қилинган ҳужум оқибатида 10 киши жароҳатланганини маълум қилди. Ёнғинни ўчириш ишларига вертолёт ва 105 нафар мутахассис жалб этилган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган ва Reuters томонидан текширилган кадрларда Краснодардаги омбор устидан катта тутун устуни кўтарилгани акс этган.

Дрон парчалари турар жойларга ҳам тушган

Краснодар ўлкаси тезкор штаби маълумотига кўра, учувчисиз аппаратлар парчалари Краснодардаги икки кўп қаватли уйга тушган. Динская қишлоғида эса икки хусусий уй зарарланган.

Ушбу манзилларда одамлар жабрланмаган. Айрим биноларнинг ойна ва балконлари, шунингдек, гараж ҳудудига шикаст етгани қайд этилди.

Невинномискда беш киши тиббий ёрдам сўради

Ставрополь ўлкасининг Невинномиск шаҳрида ҳам Wildberries логистика маркази эвакуация қилинган. Кейинчалик омборда кучли ёнғин юз берган.

Дастлаб икки киши жароҳатлангани хабар қилинган, кейин тиббий ёрдам сўраганлар сони беш нафарга етган. Уларга амбулатор ёрдам кўрсатилган ва шифохонага ётқизиш талаб этилмаган.

Армавирда нефт базасига 16 дан ортиқ дрон ҳужум қилган

Армавир шаҳри маъмурияти бу ҳужумни сўнгги вақтлардаги энг йирик дрон ҳужумларидан бири деб атади. Маҳаллий раҳбарият маълумотига кўра, шимолий саноат ҳудудидаги нефт базасига 16 тадан ортиқ дрон йўналтирилган.

Оқибатда тахминан 800 квадрат метр майдонда ёнғин чиққан. Дастлаб жабрланганлар ҳақида маълумот берилмаган бўлса-да, кейинроқ Reuters маҳаллий расмийларга таяниб, Армавирдаги корхоналардан бирига дрон парчалари тушиши оқибатида бир ишчи ҳалок бўлганини хабар қилди.

Олдинги ҳужумда саккиз ишчи ҳалок бўлганди

Бу Wildberries инфратузилмасига бир неча кун ичида қилинган иккинчи йирик ҳужум бўлди. 18 июл куни Котовск ва Электросталь шаҳарларидаги логистика марказларига берилган зарбалар оқибатида саккиз нафар ишчи ҳалок бўлган ва ўнлаб одамлар жароҳатланган эди.

Украина президенти Володимир Зеленский аввалги ҳужумларда нишонга олинган омборлардан учувчисиз аппаратлар ва навигация ускуналари учун бутловчи қисмларни етказиб беришда фойдаланилганини айтган. Кремль эса Wildberries ҳарбий таъминот билан шуғуллангани ҳақидаги даъволарни рад этди.

22 июлдаги янги ҳужумлар юзасидан Украина томони ҳозирча расмий изоҳ бермаган. Wildberries етказилган зарарнинг умумий миқдорини ҳам очиқлагани йўқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украинада янги бош қўмондон: Сирский ўрнига Михаил Драпатий тайинландиУкраинада янги бош қўмондон: Сирский ўрнига Михаил Драпатий тайинландиБугун, 11:54Футболчи Майкл Олисенинг икки ёшли қизи борлиги аммо ундан умуман хабар олмаслиги ҳақидаги ҳақиқатларФутболчи Майкл Олисенинг икки ёшли қизи борлиги аммо ундан умуман хабар олмаслиги ҳақидаги ҳақиқатларБугун, 10:06Макаодаги 98 минг япроқли дунёдаги энг қиммат олтин дарахтМакаодаги 98 минг япроқли дунёдаги энг қиммат олтин дарахтБугун, 09:37Соқолларини нуқсон деб билмайдиган аёл бошқалардан яшириш ўрнига, уларни ўстиришни танлади!Соқолларини нуқсон деб билмайдиган аёл бошқалардан яшириш ўрнига, уларни ўстиришни танлади!Бугун, 09:33Нима сабабдан Ламин Ямал иштонини пастроқ тушуриб ўйнайди? Бу кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиНима сабабдан Ламин Ямал иштонини пастроқ тушуриб ўйнайди? Бу кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиБугун, 09:25Мурманск вилоятида кечаси −2 даражагача совуқ тушадиМурманск вилоятида кечаси −2 даражагача совуқ тушадиБугун, 06:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди