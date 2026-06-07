Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”

·0·Дунё
Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”

Афғонистоннинг Ҳирот вилоятида “Толибон”нинг Эзгуликни тарғиб қилиш ва иллатларнинг олдини олиш бошқармаси аҳолига янги огоҳлантириш билан мурожаат қилди. Унда оилалар аёлларнинг белгиланган кийиниш қоидаларига қатъий риоя этишини таъминлаши шартлиги қайд этилган. Акс ҳолда, ҳуқуқий чоралар кўрилиши ва ҳибсга олиш ҳолатлари юз бериши мумкин. Бу ҳақда маҳаллий манбалар ва қўлга киритилган ҳужжатларга таяниб, AmuTV хабар қилди.

Нашр эълон қилган ҳужжат нусхасига кўра, эркаклар ўз оиласидаги аёлларнинг кўчага ҳижобсиз чиқишига йўл қўймаслиги лозим. Қуйидаги ҳолатларда аёллар “Толибон” ахлоқ полицияси томонидан қўлга олиниши ва махсус аёллар қамоқхонасига жойлаштирилиши мумкин:

  • кўчада рўмолсиз юрса;

  • юзи очиқ ҳолда бўлса;

  • тор кийимда кўринса;

  • пардоз воситаларидан фойдаланган бўлса.

Ҳужжатда бу талаблар “Толибон”нинг ахлоқ қонунига асослангани таъкидланган. Унга кўра, оиладаги эркак васийлар аёлларнинг белгиланган кийиниш меъёрларига амал қилиши учун бевосита масъул ҳисобланади. Қоидалар бузилса, ҳуқуқий чоралар қўлланиши ва аёлларни ҳибсга олиш мумкинлиги қайд этилган.

Шунингдек, буйруқда талабларни бажариш ҳамда эркак қариндошларнинг жавобгарлиги қатъий белгиланган. Қоидаларга амал қилмаган шахслар қўлга олиниб, “Толибон” суд органларига топширилиши мумкин.

Маълум қилинишича, мазкур қарор Ҳиротда тарқалган аудиоёзув ортидан маълум бўлган. Маҳаллий манбаларнинг билдиришича, аудиоёзув “Толибон” ахлоқ полициясига тегишли бўлиб, унда бу чора маҳаллий йиғилишдан кейин қабул қилингани ва 6 июндан кучга кириши айтилган.

Аудиода маҳалла фаоллари ва масжид имомларига янги талаблар ҳақида аҳолини хабардор қилиш вазифаси юклатилгани ҳам қайд этилган. Маҳаллий аҳолининг сўзларига кўра, сўнгги ойларда Ҳирот шаҳрида аёлларнинг кийинишини назорат қилиш ишлари янада кучайтирилган. Бу мақсадда шаҳарнинг гавжум нуқталарида махсус назорат жойлари ташкил этилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҲиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиБугун, 08:28Эбола билан касалланиш ҳолатлари 488 тага кўпайдиЭбола билан касалланиш ҳолатлари 488 тага кўпайдиБугун, 08:04Исроил АҚШ расмийларининг суҳбатларини тинглагани айтилдиИсроил АҚШ расмийларининг суҳбатларини тинглагани айтилдиБугун, 08:01Исроил ҳарбийлари билан боғлиқ ҳодисада 7 ойлик чақалоқ ҳалок бўлдиИсроил ҳарбийлари билан боғлиқ ҳодисада 7 ойлик чақалоқ ҳалок бўлдиБугун, 05:03Пит Хегсет Европа мамлакатларини миграция инқирозидан огоҳлантирдиПит Хегсет Европа мамлакатларини миграция инқирозидан огоҳлантирдиБугун, 04:08Ироқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилиндиИроқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилиндиКеча, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди