Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомлади

·75·Дунё
Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомлади

Англиянинг Таунтон шаҳрида яшовчи Саймон Рейнолдс ва унинг қизи Эмили Франклин тиббиёт соҳасидаги олий таълимни бир вақтнинг ўзида муваффақиятли якунлади. Улар Сомерсет кўп тармоқли университет марказини биргаликда битириб, бу билан кўпчиликнинг эътиборини тортди. Бу ҳақда “Lifehacker” нашри хабар берди.

Ҳозирда Саймон Рейнолдс ва Эмили Франклин Сомерсет NHS Foundation Trust жамғармасида тиббий хизматнинг турли йўналишларида меҳнат қилмоқда.

31 ёшли Эмили Франклиннинг айтишича, отаси билан бирга таҳсил олиш у учун унутилмас ва ноёб тажриба бўлган. Унинг таъкидлашича, биргаликда ўқиш дарслар, иш фаолияти ва шахсий ҳаёт ўртасидаги мувозанатни сақлашда бир-бирларини яхшироқ англаш имконини берган.

“Отам билан муносабатларимиз ҳар доим яхши бўлган. Лекин ўқиш жараёнида иш, оила ва таълимни бир вақтда олиб бориш қанчалик қийинлигини тушунадиган инсоннинг ёнингизда бўлиши инсонга алоҳида куч бағишлар экан”, дейди Эмили Франклин.

Саймон Рейнолдс эса узоқ йиллик танаффусдан кейин талабалик ҳаётига қайтиш осон бўлмаганини тан олди. У қарийб 20 йилдан буён соғлиқни сақлаш тизимида фаолият юритиб келаётган бўлса-да, дастлаб талабаликни бошлашдан хавотирланганини айтди.

Унинг сўзларига кўра, бир неча марта ўқишни ташлаб кетиш ҳақида ўйлаган. Бироқ қизи ва курсдошларининг қўллаб-қувватлаши туфайли таҳсилни давом эттиришга қарор қилган.

“Бир неча марта ўқишни ташлаш ҳақида ўйладим. Аммо Эмили ва гуруҳдошларим мени руҳлантириб турди. Қизимнинг ёнимда бўлиши мен учун катта ёрдам бўлди. Икки нафар фарзандни тарбия қилиш билан бирга Эмилининг эришган натижалари ҳақиқатан ҳам таҳсинга лойиқ”, деди Саймон Рейнолдс.

Эмили Франклин эса отасининг барча қийинчилик ва хавотирларни енгиб ўтганидан мамнун эканини билдириб, бу воқеа инсон учун янги билим ва кўникмаларни ўзлаштиришни бошлашга ҳеч қачон кеч эмаслигини кўрсатишини таъкидлади.

Психиатрик ёрдам бўлими раҳбари Жез Иглнинг фикрича, ота ва қизнинг таълим жараёнида бир-бирини қўллаб-қувватлаши бутун жамоа учун илҳомлантирувчи ва ижобий намуна бўлган.

Саймон РейнолдсЭмили ФранклинТаунтонСомерсет кўп тармоқли университетLifehacker
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганБугун, 12:52Хитойда робот болакайни тепиб юбордиХитойда робот болакайни тепиб юбордиБугун, 12:36“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олинди“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олиндиБугун, 12:09Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Бугун, 11:40Ҳиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҲиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиБугун, 08:28Эбола билан касалланиш ҳолатлари 488 тага кўпайдиЭбола билан касалланиш ҳолатлари 488 тага кўпайдиБугун, 08:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди