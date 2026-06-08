АҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчи
Вашингтондан ўзбек дипломатияси ва иқтисодиёти учун ниҳоятда муҳим ва қувончли хабарлар келмоқда. АҚШ Конгресси Вакиллар палатасининг Ташқи ишлар қўмитасида бўлиб ўтган расмий эшитувлар давомида Марказий Осиё минтақаси, хусусан, Ўзбекистон билан иқтисодий алоқаларни янги босқичга олиб чиқувчи баёнот берилди. Давлат котиби Марко Рубио президент Дональд Трамп маъмурияти узоқ йиллардан бери ўзаро савдо айланмасига салбий таъсир кўрсатиб келаётган, эскирган «Жексон-Вэник тузатиши»ни бутунлай бекор қилиш ташаббусини тўлиқ қўллаб-қувватлашини расман тасдиқлади. Бу эса минтақамиз мамлакатлари учун Америка бозорига тўғридан-тўғри ва кенг йўл очилишини англатади.
АҚШ ташқи сиёсат идораси раҳбари ушбу чекловларнинг олиб ташланиши икки томонлама муносабатлар учун ниҳоятда манфаатли эканини алоҳида эътироф этди. «Биз бу қарорни ўзаро ҳамкорликни рижвожлантириш йўлида жуда фойдали ва зарур қадам деб ҳисоблаймиз», дея таъкидлади Марко Рубио. Ушбу тузатишнинг бекор қилиниши йиллар давомида иқтисодий алоқалар қаршисида турган сунъий тўсиқларни парчалаб ташлайди ва океан орти билан савдо-сотиқ ҳажмининг кескин ўсишига хизмат қилади.
Бундан ташқари, Давлат котиби яқин истиқболдаги режалар билан ўртоқлашиб, Марказий Осиё халқлари учун яна бир муҳим янгиликни маълум қилди. «Фурсатдан фойдаланиб айтишим жоизки, биз яқин вақт ичида минтақада анъанавий „C5+1“ форматидаги олий даражадаги учрашувни ўтказишни режалаштиряпмиз. Худо хоҳласа, жорий йилнинг охиригача мазкур саммитда шахсан ўзим иштирок этиш учун минтақага ташриф буюраман», деди АҚШ ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбари.
Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, «C5+1» дипломатик механизми АҚШ ҳамда Марказий Осиёнинг бешта суверен давлати — Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон ўртасидаги кўп томонлама ва жамоавий ҳамкорликнинг ўзига хос платформаси ҳисобланади. Вашингтон мазкур самарали мулоқот форматидан 2015 йилдан буён хавфсизлик, иқтисодиёт ва гуманитар соҳалардаги лойиҳаларни ҳаётга татбиқ этишда муваффақиятли фойдаланиб келмоқда. Бўлажак янги учрашув ва чекловларнинг олиб ташланиши эса ушбу кўприкни янада мустаҳкамлаши шубҳасиз.
АҚШ ва Марказий Осиё ўртасидаги геосиёсий ва иқтисодий янгиланишлар, Марко Рубионинг кутилаётган ташрифи тафсилотлари ҳамда халқаро майдондаги энг сара таҳлилларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…