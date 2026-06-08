АҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчи

·0·Дунё
АҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчи

Вашингтондан ўзбек дипломатияси ва иқтисодиёти учун ниҳоятда муҳим ва қувончли хабарлар келмоқда. АҚШ Конгресси Вакиллар палатасининг Ташқи ишлар қўмитасида бўлиб ўтган расмий эшитувлар давомида Марказий Осиё минтақаси, хусусан, Ўзбекистон билан иқтисодий алоқаларни янги босқичга олиб чиқувчи баёнот берилди. Давлат котиби Марко Рубио президент Дональд Трамп маъмурияти узоқ йиллардан бери ўзаро савдо айланмасига салбий таъсир кўрсатиб келаётган, эскирган «Жексон-Вэник тузатиши»ни бутунлай бекор қилиш ташаббусини тўлиқ қўллаб-қувватлашини расман тасдиқлади. Бу эса минтақамиз мамлакатлари учун Америка бозорига тўғридан-тўғри ва кенг йўл очилишини англатади.

АҚШ ташқи сиёсат идораси раҳбари ушбу чекловларнинг олиб ташланиши икки томонлама муносабатлар учун ниҳоятда манфаатли эканини алоҳида эътироф этди. «Биз бу қарорни ўзаро ҳамкорликни рижвожлантириш йўлида жуда фойдали ва зарур қадам деб ҳисоблаймиз», дея таъкидлади Марко Рубио. Ушбу тузатишнинг бекор қилиниши йиллар давомида иқтисодий алоқалар қаршисида турган сунъий тўсиқларни парчалаб ташлайди ва океан орти билан савдо-сотиқ ҳажмининг кескин ўсишига хизмат қилади.

Бундан ташқари, Давлат котиби яқин истиқболдаги режалар билан ўртоқлашиб, Марказий Осиё халқлари учун яна бир муҳим янгиликни маълум қилди. «Фурсатдан фойдаланиб айтишим жоизки, биз яқин вақт ичида минтақада анъанавий „C5+1“ форматидаги олий даражадаги учрашувни ўтказишни режалаштиряпмиз. Худо хоҳласа, жорий йилнинг охиригача мазкур саммитда шахсан ўзим иштирок этиш учун минтақага ташриф буюраман», деди АҚШ ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбари.

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, «C5+1» дипломатик механизми АҚШ ҳамда Марказий Осиёнинг бешта суверен давлати — Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон ўртасидаги кўп томонлама ва жамоавий ҳамкорликнинг ўзига хос платформаси ҳисобланади. Вашингтон мазкур самарали мулоқот форматидан 2015 йилдан буён хавфсизлик, иқтисодиёт ва гуманитар соҳалардаги лойиҳаларни ҳаётга татбиқ этишда муваффақиятли фойдаланиб келмоқда. Бўлажак янги учрашув ва чекловларнинг олиб ташланиши эса ушбу кўприкни янада мустаҳкамлаши шубҳасиз.

АҚШ ва Марказий Осиё ўртасидаги геосиёсий ва иқтисодий янгиланишлар, Марко Рубионинг кутилаётган ташрифи тафсилотлари ҳамда халқаро майдондаги энг сара таҳлилларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазият7,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазиятБугун, 13:53Филиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлдиФилиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлдиБугун, 13:53Туркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиТуркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиБугун, 13:21Каспий денгизида сув сатҳи тез суръатларда пасаймоқдаКаспий денгизида сув сатҳи тез суръатларда пасаймоқдаБугун, 13:14Эрон Исроилга “қаттиқ зарба” ҳақида огоҳлантириш бердиЭрон Исроилга “қаттиқ зарба” ҳақида огоҳлантириш бердиБугун, 13:05Трамп Исроил ва Эронни зудлик билан сулҳга чақирдиТрамп Исроил ва Эронни зудлик билан сулҳга чақирдиБугун, 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди