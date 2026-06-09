Олимлар янги хавф ҳақида огоҳлантирди: Ер вақти ўзгармоқда

·0·Дунё
Олимлар янги хавф ҳақида огоҳлантирди: Ер вақти ўзгармоқда

Сўнгги йилларда иқлим ўзгариши билан боғлиқ муаммолар кўпроқ ҳаво ҳарорати, қурғоқчилик ёки тошқинлар билан тилга олинаётган эди. Аммо олимлар энди бу жараён сайёрамизнинг ҳаракатига ҳам таъсир кўрсатаётганини маълум қилди.

Тадқиқотларга кўра, қутб ҳудудларидаги улкан муз қатламларининг эриши Ердаги масса тақсимотини ўзгартирмоқда. Бу эса сайёранинг ўз ўқи атрофидаги айланиш тезлигига таъсир қилиб, сутка давомийлигининг аста-секин узайишига сабаб бўлмоқда.

Мутахассислар ҳисоб-китобига кўра, ҳозирги кунда сутка узунлиги ҳар асрда ўртача 1,33 миллисонияга ортиб бормоқда. Илмий манбаларда қайд этилишича, бундай кўрсаткич миллионлаб йиллар давомида кузатилмаган.

Бу ўзгаришлар оддий инсон учун сезилмаслиги мумкин. Бироқ GPS навигацияси, сунъий йўлдошлар ва юқори аниқликка асосланган технологиялар учун вақт ҳисобидаги ҳатто кичик фарқлар ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Шу билан бирга, аввалги тадқиқотлар музликлар эриши денгиз сатҳининг кўтарилиши ва Ер шаклидаги айрим ўзгаришларга ҳам сабаб бўлаётганини кўрсатган. Мутахассислар мазкур жараёнларнинг узоқ муддатли оқибатларини ўрганишда давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиялик машҳур блогер Роналдунинг қимматбаҳо суперкарини сотиб олдиРоссиялик машҳур блогер Роналдунинг қимматбаҳо суперкарини сотиб олдиКеча, 18:14АҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчиАҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчиКеча, 14:137,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазият7,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазиятКеча, 13:53Филиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлдиФилиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлдиКеча, 13:53Туркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиТуркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиКеча, 13:21Каспий денгизида сув сатҳи тез суръатларда пасаймоқдаКаспий денгизида сув сатҳи тез суръатларда пасаймоқдаКеча, 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди