“Толибон” смартфонларга қарши: айрим ҳудудларда қатъий тақиқ жорий этилди

·0·Дунё
“Толибон” смартфонларга қарши: айрим ҳудудларда қатъий тақиқ жорий этилди

Толибон етакчиси Ҳайбатуллоҳ Охунзода гуруҳ аъзолари ҳамда ҳукумат ходимлари учун смартфонлардан фойдаланишни тақиқлаш бўйича янги оғзаки фармойиш бергани маълум бўлди.

Afghanistan International хабарига кўра, ушбу тақиқни бузган шахслар жиноятчи сифатида баҳоланиб, ҳарбий суд орқали жавобгарликка тортилиши мумкин. Буйруқ мамлакатнинг саккизта ҳудудида фаолият юритувчи ҳарбий суд раҳбарларига етказилган.

Ҳужжатда кўрсатилишича, масъулларга буйруқ ижросини қатъий назорат қилиш топширилган. Шу мақсадда махсус рўйхатлар тузилиб, унда ҳар бир ходимнинг шахсий маълумотлари — исми, лавозими, иш жойи, мобил оператори ва телефон рақами қайд этилиши белгиланган.

Бундан ташқари, раҳбарларга ўз қўл остидаги хизматчилар орасида ушбу тартибга риоя этилаётганини тасдиқлаш вазифаси юклатилган.

Маълумки, бундан аввал ҳам “Толибон” талабалар ва мадраса ўқувчиларига таълим масканларига телефон олиб киришни чеклаган эди. Сўнгги баёнотларда эса смартфонлар “мусулмонларнинг асосий душманларидан бири” сифатида талқин қилинмоқда.

Мутахассислар фикрича, бундай чоралар ахборот оқимини назорат қилиш ва ички тартибни кучайтиришга қаратилган бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Берлинда Эбола юқтирган америкалик шифокор даволандиБерлинда Эбола юқтирган америкалик шифокор даволандиБугун, 08:03300 дан ортиқ муҳожир ўғирлаб кетилди300 дан ортиқ муҳожир ўғирлаб кетилдиБугун, 07:50АҚШнинг Apache вертолёти Ҳормуз яқинида ҳалокатга учрадиАҚШнинг Apache вертолёти Ҳормуз яқинида ҳалокатга учрадиБугун, 07:45Эрон ва Исроил ўртасида ракета ҳужумлари авж олдиЭрон ва Исроил ўртасида ракета ҳужумлари авж олдиБугун, 06:49Ўзбекистон терма жамоаси кутилмаган хавфсизлик текширувидан ўтказилдиЎзбекистон терма жамоаси кутилмаган хавфсизлик текширувидан ўтказилдиБугун, 05:04Собиқ вазир Қўчқоров АҚШда курьер бўлиб ишлаётгани очиқланди (видео)Собиқ вазир Қўчқоров АҚШда курьер бўлиб ишлаётгани очиқланди (видео)Бугун, 05:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди