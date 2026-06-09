АҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилди
Америка Қўшма Штатларига саёҳат қилиш ёки бизнес мақсадларида боришни режалаштираётган ҳамюртларимиз ва халқаро сайёҳлар учун муҳим ҳамда қизиқарли янгилик эълон қилинди. Океан ортида Дональд Трамп маъмурияти АҚШ визасини расмийлаштириш ва элчихонадаги масъулиятли суҳбат жараёнидан ўтиш учун мутлақо янги пуллик тизимни жорий этмоқда. Янги тартибга кўра, 2026 йилнинг 1 июль кунидан бошлаб, сайёҳлик ва ишбилармонлик визалари (B1/B2) учун ҳужжат топширган ариза берувчилар бор-йўғи 10 иш куни ичида элчихона суҳбатига ёзилиш имкониятига эга бўладилар. Албатта, бундай тезкор ва имтиёзли қулайликдан фойдаланиш учун дастур доирасида қўшимча 750 АҚШ доллари миқдорида тўловни амалга ошириш талаб этилади.
Хўш, ушбу янги дастур Оқ уй томонидан виза изловчиларга нималарни таклиф этмоқда ва унинг асосий шартлари нималардан иборат? Қуйидаги махсус режада барча деталлар аниқ баён этилган:
Хизматнинг молиявий қиймати: Бугунги кунда амалда бўлган стандарт виза тўловидан (185 доллар) ташқари, тезкорлик учун алоҳида 750 доллар ундирилади;
Кафолатланган қисқа муддат: Белгиланган қўшимча маблағ муваффақиятли тўланганидан сўнг, роппа-роса 10 иш куни мобайнида сиз учун консуллик суҳбати ташкил этиб берилади;
Синов муддати: Мазкур дастур ҳозирча вақтинчалик пилот (тажриба) лойиҳа сифатида ишга туширилмоқда ва у 2026 йилнинг 1 июлидан то 31 декабрига қадар амал қилади;
Географик қамров маконлари: Ушбу премиум хизмат тури дунёдаги барча эмас, балки фақатгина маълум бир танлаб олинган элчихоналар ва консулликлардагина амал қилади (уларнинг тўлиқ ва батафсил рўйхати тез орада Давлат департаменти томонидан расман эълон қилиниши кутилмоқда).
Энг муҳим эслатма: Шуни алоҳида ёдда тутиш керакки, мазкур 750 долларлик тўлов ариза берувчига АҚШ визаси берилишини ҳеч қандай шаклда кафолатламайди ёки консул қарорига таъсир ўтказмайди. Ушбу маблағ фақатгина ойлаб чўзиладиган узун навбатларни четлаб ўтиб, суҳбат кунини максимал даражада тезлаштириш учун хизмат қилади, холос.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, сўнгги пайтларда АҚШда миграция сиёсати изчил равишда қатъийлаштирилгани сабабли, дунёнинг кўплаб мамлакатларида, хусусан, бизнинг минтақамизда ҳам B1/B2 тоифасидаги визаларни олиш учун жонли ва электрон навбатлар кутиш муддати фавқулодда узайиб кетган эди. Айрим ҳолларда фуқаролар ўз навбатларини ойлаб, ҳатто ярим йиллаб кутишларига тўғри келаётганди. Янги ташкил этилаётган мазкур премиум хизмат эса вақтни пулдан устун қўювчи ва тезкорлик учун ҳақ тўлашга тайёр бўлган инсонлар учун айни муддао бўлиб, тизимдаги ортиқча юкламани ҳам қисман енгиллаштиришга хизмат қилади.
Ушбу лойиҳа ҳозирча вақтинчалик ҳуқуқий қоида форматида ҳаётга татбиқ этилмоқда ва йил якунидаги синов натижаларига қараб, уни доимий қилиш масаласи кўриб чиқилади. АҚШ Давлат департаментининг расмий маълумотида қайд этилишича, хизмат учун белгиланган 750 долларлик нарх ҳаводан олинмаган, балки давлатнинг ушбу тезкор жараённи ташкил этиш учун сарфлайдиган ҳақиқий маъмурий харажатлари асосида пухта ҳисоблаб чиқилган.
АҚШ виза тизимидаги энг сўнгги ислоҳотлар, элчихоналардан келадиган муҳим хабарлар ва дунё миграция сиёсатидаги энг қайноқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…