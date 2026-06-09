АҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилди

·0·Дунё
АҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилди

Америка Қўшма Штатларига саёҳат қилиш ёки бизнес мақсадларида боришни режалаштираётган ҳамюртларимиз ва халқаро сайёҳлар учун муҳим ҳамда қизиқарли янгилик эълон қилинди. Океан ортида Дональд Трамп маъмурияти АҚШ визасини расмийлаштириш ва элчихонадаги масъулиятли суҳбат жараёнидан ўтиш учун мутлақо янги пуллик тизимни жорий этмоқда. Янги тартибга кўра, 2026 йилнинг 1 июль кунидан бошлаб, сайёҳлик ва ишбилармонлик визалари (B1/B2) учун ҳужжат топширган ариза берувчилар бор-йўғи 10 иш куни ичида элчихона суҳбатига ёзилиш имкониятига эга бўладилар. Албатта, бундай тезкор ва имтиёзли қулайликдан фойдаланиш учун дастур доирасида қўшимча 750 АҚШ доллари миқдорида тўловни амалга ошириш талаб этилади.

Хўш, ушбу янги дастур Оқ уй томонидан виза изловчиларга нималарни таклиф этмоқда ва унинг асосий шартлари нималардан иборат? Қуйидаги махсус режада барча деталлар аниқ баён этилган:

  • Хизматнинг молиявий қиймати: Бугунги кунда амалда бўлган стандарт виза тўловидан (185 доллар) ташқари, тезкорлик учун алоҳида 750 доллар ундирилади;

  • Кафолатланган қисқа муддат: Белгиланган қўшимча маблағ муваффақиятли тўланганидан сўнг, роппа-роса 10 иш куни мобайнида сиз учун консуллик суҳбати ташкил этиб берилади;

  • Синов муддати: Мазкур дастур ҳозирча вақтинчалик пилот (тажриба) лойиҳа сифатида ишга туширилмоқда ва у 2026 йилнинг 1 июлидан то 31 декабрига қадар амал қилади;

  • Географик қамров маконлари: Ушбу премиум хизмат тури дунёдаги барча эмас, балки фақатгина маълум бир танлаб олинган элчихоналар ва консулликлардагина амал қилади (уларнинг тўлиқ ва батафсил рўйхати тез орада Давлат департаменти томонидан расман эълон қилиниши кутилмоқда).

Энг муҳим эслатма: Шуни алоҳида ёдда тутиш керакки, мазкур 750 долларлик тўлов ариза берувчига АҚШ визаси берилишини ҳеч қандай шаклда кафолатламайди ёки консул қарорига таъсир ўтказмайди. Ушбу маблағ фақатгина ойлаб чўзиладиган узун навбатларни четлаб ўтиб, суҳбат кунини максимал даражада тезлаштириш учун хизмат қилади, холос.

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, сўнгги пайтларда АҚШда миграция сиёсати изчил равишда қатъийлаштирилгани сабабли, дунёнинг кўплаб мамлакатларида, хусусан, бизнинг минтақамизда ҳам B1/B2 тоифасидаги визаларни олиш учун жонли ва электрон навбатлар кутиш муддати фавқулодда узайиб кетган эди. Айрим ҳолларда фуқаролар ўз навбатларини ойлаб, ҳатто ярим йиллаб кутишларига тўғри келаётганди. Янги ташкил этилаётган мазкур премиум хизмат эса вақтни пулдан устун қўювчи ва тезкорлик учун ҳақ тўлашга тайёр бўлган инсонлар учун айни муддао бўлиб, тизимдаги ортиқча юкламани ҳам қисман енгиллаштиришга хизмат қилади.

Ушбу лойиҳа ҳозирча вақтинчалик ҳуқуқий қоида форматида ҳаётга татбиқ этилмоқда ва йил якунидаги синов натижаларига қараб, уни доимий қилиш масаласи кўриб чиқилади. АҚШ Давлат департаментининг расмий маълумотида қайд этилишича, хизмат учун белгиланган 750 долларлик нарх ҳаводан олинмаган, балки давлатнинг ушбу тезкор жараённи ташкил этиш учун сарфлайдиган ҳақиқий маъмурий харажатлари асосида пухта ҳисоблаб чиқилган.

АҚШ виза тизимидаги энг сўнгги ислоҳотлар, элчихоналардан келадиган муҳим хабарлар ва дунё миграция сиёсатидаги энг қайноқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Робот 6200 метрлик Чимборасо вулқони чўққисига чиқди, навбат ЭверестгаРобот 6200 метрлик Чимборасо вулқони чўққисига чиқди, навбат ЭверестгаБугун, 15:10Толибон амалдорларига смартфон ишлатиш тақиқландиТолибон амалдорларига смартфон ишлатиш тақиқландиБугун, 14:16Федерал суд Трамп жорий этган қимматбаҳо виза тўловини бекор қилдиФедерал суд Трамп жорий этган қимматбаҳо виза тўловини бекор қилдиБугун, 12:08Яшаш даражаси энг юқори давлатлар маълум бўлдиЯшаш даражаси энг юқори давлатлар маълум бўлдиБугун, 10:22“Толибон” смартфонларга қарши: айрим ҳудудларда қатъий тақиқ жорий этилди“Толибон” смартфонларга қарши: айрим ҳудудларда қатъий тақиқ жорий этилдиБугун, 08:20Берлинда Эбола юқтирган америкалик шифокор даволандиБерлинда Эбола юқтирган америкалик шифокор даволандиБугун, 08:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди