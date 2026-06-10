Хитойлик олимлар инсонга чўчқанинг жигари ва буйрагини кўчириб ўтказди

·0·Дунё
Хитойлик олимлар инсонга чўчқанинг жигари ва буйрагини кўчириб ўтказди

Тиббиёт олами ва замонавий илм-фан соҳасида инсоният тарихида мутлақо янги саҳифа очган оламшумул ва мисли кўрилмаган технологик воқелик юз берди. Хитойлик тадқиқотчилар тиббий амалиётда илк маротаба мия ўлими ҳолати қайд этилган эркак организмига бир вақтнинг ўзида ҳам чўчқа буйраги, ҳам унинг жигарини муваффақиятли равишда кўчириб ўтказишди. Бу ҳақдаги ҳайратланарли ва тарихий янгиликни Осиёнинг энг нуфузли нашрларидан бири ҳисобланган South China Morning Post газетаси кенг жамоатчиликка маълум қилди. Ушбу амалиёт бир вақтнинг ўзида бир нечта ҳайвон аъзоларини инсон танасига трансплантация қилиш бўйича жаҳон тиббиётидаги биринчи муваффақиятли тажриба ўлароқ эътироф этилмоқда.

Мазкур ноёб илмий лойиҳани амалга оширган Гуанси тиббиёт университети таркибидаги клиника олимлари ўз тадқиқот ишларида муҳим бир жиҳатга алоҳида тўхталиб ўтишган. Яқин вақтларгача дунё тиббиётида чўчқанинг фақатгина битта алоҳида аъзосини инсонга кўчириш тажрибалари ўтказиб келинган бўлса-да, бироқ мураккаб инсон организми бир вақтнинг ўзида бир нечта бегона трансплантатларни қандай қабул қилиши ва унга қандай реакция билдириши илм-фан учун мутлақо номаълум ва сирли бўлиб қолаётган эди.

Ушбу оламшумул тиббий тажрибада мия ўлими ташхиси қўйилган 53 ёшли эркак кўнгилли бемор сифатида иштирок этди. Тажрибали жарроҳлар унга чўчқанинг бир йўла иккита буйрагини ҳамда жигарини жойлаштиришга муваффақ бўлишди. Энг қувонарлиси, мазкур трансплантация қилинган аъзолар беш кунлик узлуксиз кузатув ва синов муддати давомида инсон танасида ҳеч қандай муаммосиз, жуда фаол ва барқарор равишда ишлаб берди. Шундан сўнг, бемор яқинларининг расмий илтимоси ва талабига кўра, мазкур илмий кузатув ишлари муваффақиятли якунланиб, тўхтатилди.

Хитойлик олимларнинг таъкидлашича, ушбу муваффақиятли қадам ҳайвонлардан инсонга бутун бир жигар комплекси ва иккала буйракни тўлиқ кўчириб ўтказиш мумкинлигини амалда исботлаб берди. Қўлга киритилган ушбу ноёб натижалар яқин келажакда дунё клиникаларида аъзолар етишмовчилигидан азият чекаётган миллионлаб беморларнинг ҳаётини сақлаб қолишда бебаҳо пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Жаҳон тиббиётидаги ушбу йўналишнинг ривожланиш тарихига назар ташласак, олис бўлмаган 2024 йилнинг март ойида Америка Қўшма Штатларида дунёда биринчи марта одамга генетик жиҳатдан ўзгартирилган чўчқа буйраги муваффақиятли кўчирилган эди. Ўшанда буйрак хасталигининг энг оғир, терминал босқичи билан оғриган 62 ёшли бемор ушбу амалиётдан сўнг бир неча ой яшаб, ўша йилнинг май ойида вафот этганди.

Шунингдек, ўтган йилнинг октябрь ойида генетик модификация қилинган чўчқа буйраги кўчириб ўтказилган дунёдаги тўртинчи бемор ҳам ҳаётдан кўз юмди. Бу эркак тиббиёт оламида янги рекорд ўрнатиб, трансплантация қилинган чўчқа буйраги билан нақд 271 кун давомида яшашга муваффақ бўлган эди. Унга ушбу аъзо 2025 йилнинг январь ойида муваффақиятли кўчирилган бўлиб, октябрь ойига келиб функциясининг пасайиб кетгани сабабли қайта олиб ташланган ва бемор вақтинчалик диализ аппаратига ўтказилган эди. Нима бўлган тақдирда ҳам, илм-фан кун сайин илгарилаб бормоқда.

Тиббиёт оламининг энг сўнгги мўъжизалари, олимларнинг оламшумул кашфиётлари, саломатлик сирлари ва дунё ҳамда юртимиз ҳаётига оид энг қайноқ, қизиқарли ва эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исроилдаги ўзбекистонликлар хавфдан огоҳлантирилдиИсроилдаги ўзбекистонликлар хавфдан огоҳлантирилдиКеча, 18:46БМТ экспертлари қотиллиги: Конго суди ўлим ҳукмини тасдиқладиБМТ экспертлари қотиллиги: Конго суди ўлим ҳукмини тасдиқладиКеча, 18:30Си Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунладиСи Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунладиКеча, 17:12Япония­да битта айиқ сабабли 94 та мактаб ёпилдиЯпония­да битта айиқ сабабли 94 та мактаб ёпилдиКеча, 15:41Филиппинда кучли зилзила: қурбонлар сони ортмоқдаФилиппинда кучли зилзила: қурбонлар сони ортмоқдаКеча, 15:3214 кун овқатсиз қолган аёл Малайзия тоғларидан тирик топилди14 кун овқатсиз қолган аёл Малайзия тоғларидан тирик топилдиКеча, 15:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди