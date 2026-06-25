Венесуэлада кетма-кет юз берган кучли зилзилалар ваҳима уйғотди

·0·Дунё
Венесуэлада кетма-кет юз берган кучли зилзилалар ваҳима уйғотди

Венесуэлада қисқа вақт оралиғида кетма-кет иккита кучли зилзила содир бўлди. Маълумотларга кўра, дастлаб 7,2 магнитудали ер силкиниши қайд этилган бўлса, орадан атиги 39 сония ўтиб 7,5 магнитудали янада кучлироқ зилзила юз берган.

Кучли ер силкинишлари пойтахт Каракас ва мамлакатнинг бошқа йирик шаҳарларида сезилиб, қатор бинолар ва инфратузилма объектларига зарар етказган. Айрим ҳудудларда турар жойлар ҳамда маъмурий бинолар қулагани, одамлар вайроналар остида қолиб кетгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда.

Қутқарув хизматлари тун бўйи вайроналар остида қолганларни қидириш ва жабрланганларга ёрдам кўрсатиш ишларини олиб борган. Фавқулодда вазият сабаб Каракасдаги шифохоналарда махсус режим жорий этилиб, қўшимча тиббиёт ходимлари жалб қилинган.

Ҳозирча қурбонлар ва жабрланганлар сони расман эълон қилинмаган. Бироқ айрим ҳудудлардан ҳалок бўлганлар ва ўнлаб ярадорлар борлиги ҳақидаги дастлабки маълумотлар келиб тушмоқда.

Мутахассислар фикрича, бу Венесуэлада кейинги юз йил ичида содир бўлган энг кучли зилзилалардан бири бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япониядаги 7,2 баллли зилзиладан кейин нима бўлди?Япониядаги 7,2 баллли зилзиладан кейин нима бўлди?Бугун, 09:4840 йил фақат картошка еган аёлнинг ҳаёти ўзгарди40 йил фақат картошка еган аёлнинг ҳаёти ўзгардиКеча, 23:42Покистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилиндиПокистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилиндиКеча, 23:00Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилдиНидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилдиКеча, 22:48Эркак деб ўйланган мушук болаладиЭркак деб ўйланган мушук болаладиКеча, 22:33Филнинг кутилмаган меҳрибонлиги: жайронни қутқариб қолдиФилнинг кутилмаган меҳрибонлиги: жайронни қутқариб қолдиКеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда