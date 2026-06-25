АҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилди
Сўнгги бир неча соат ичида АҚШ, Венесуэла ва Японияда кетма-кет кучли зилзилалар содир бўлди. Энг оғир оқибатлар Венесуэлада кузатилган. У ерда ўнлаб одамлар ҳалок бўлган, юзлаб кишилар жароҳатланган.
Биринчи ер силкиниши 24 июнь куни Тошкент вақти билан соат 20:10 да АҚШнинг Калифорния штатида қайд этилди. Зилзила магнитудаси 5,6 ни ташкил қилган. Ҳодиса оқибатида қурбонлар бўлмаган, бироқ бир неча киши жароҳат олган. Мендосино округида 7 427 нафар истеъмолчи электр энергиясисиз қолган.
25 июнь куни соат 03:04 ва 03:05 да Венесуэлада магнитудаси 7,2 ҳамда 7,5 бўлган иккита кучли зилзила содир бўлган. Асосий силкинишлардан кейин яна 20 та афтершок кузатилган.
Расмий маълумотларга кўра, Венесуэлада камида 32 киши ҳалок бўлган, 700 дан ортиқ одам жароҳатланган. Кўплаб бинолар қулаб тушган. Аэропорт ва метро фаолияти ҳам тўхтатилган.
АҚШ Геология хизмати қурбонлар сони яна ортиши мумкинлигини билдирган.
Шу куни Тошкент вақти билан соат 03:30 да Япониянинг Хонсю ороли яқинида ҳам кучли ер силкиниши қайд этилди. Дастлаб зилзила магнитудаси 6,9 деб баҳоланган, кейинги ҳисоб-китоблардан сўнг бу кўрсаткич 7,2 га ўзгартирилган.
Японияда тўрт киши енгил жароҳат олган. Темирйўл қатновлари вақтинча тўхтатилган, аммо сунами хавфи эълон қилинмаган.
…