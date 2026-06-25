АҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилди

·1·Дунё
АҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилди

Сўнгги бир неча соат ичида АҚШ, Венесуэла ва Японияда кетма-кет кучли зилзилалар содир бўлди. Энг оғир оқибатлар Венесуэлада кузатилган. У ерда ўнлаб одамлар ҳалок бўлган, юзлаб кишилар жароҳатланган.

Биринчи ер силкиниши 24 июнь куни Тошкент вақти билан соат 20:10 да АҚШнинг Калифорния штатида қайд этилди. Зилзила магнитудаси 5,6 ни ташкил қилган. Ҳодиса оқибатида қурбонлар бўлмаган, бироқ бир неча киши жароҳат олган. Мендосино округида 7 427 нафар истеъмолчи электр энергиясисиз қолган.

25 июнь куни соат 03:04 ва 03:05 да Венесуэлада магнитудаси 7,2 ҳамда 7,5 бўлган иккита кучли зилзила содир бўлган. Асосий силкинишлардан кейин яна 20 та афтершок кузатилган.

Расмий маълумотларга кўра, Венесуэлада камида 32 киши ҳалок бўлган, 700 дан ортиқ одам жароҳатланган. Кўплаб бинолар қулаб тушган. Аэропорт ва метро фаолияти ҳам тўхтатилган.

АҚШ Геология хизмати қурбонлар сони яна ортиши мумкинлигини билдирган.

Шу куни Тошкент вақти билан соат 03:30 да Япониянинг Хонсю ороли яқинида ҳам кучли ер силкиниши қайд этилди. Дастлаб зилзила магнитудаси 6,9 деб баҳоланган, кейинги ҳисоб-китоблардан сўнг бу кўрсаткич 7,2 га ўзгартирилган.

Японияда тўрт киши енгил жароҳат олган. Темирйўл қатновлари вақтинча тўхтатилган, аммо сунами хавфи эълон қилинмаган.

АҚШВенесуэлаЯпонияКалифорнияХонсюЗилзила
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6 нафар бош вазирни “кузатган” мушук Британия сиёсатининг тирик афсонасига айланди6 нафар бош вазирни “кузатган” мушук Британия сиёсатининг тирик афсонасига айландиБугун, 11:02Венесуэлада кетма-кет юз берган кучли зилзилалар ваҳима уйғотдиВенесуэлада кетма-кет юз берган кучли зилзилалар ваҳима уйғотдиБугун, 10:09Япониядаги 7,2 баллли зилзиладан кейин нима бўлди?Япониядаги 7,2 баллли зилзиладан кейин нима бўлди?Бугун, 09:4840 йил фақат картошка еган аёлнинг ҳаёти ўзгарди40 йил фақат картошка еган аёлнинг ҳаёти ўзгардиКеча, 23:42Покистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилиндиПокистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилиндиКеча, 23:00Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилдиНидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилдиКеча, 22:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда