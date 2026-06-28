Такер Карлсон: “Бизга ислом ҳақида ёлғон гапиришган”
Америкалик машҳур журналист Такер Карлсон ислом ва мусулмонлар ҳақидаги кўп йиллик қарашлари хато бўлганини очиқчасига тан олди. У бу ҳақда Sky News телеканалига берган интервьюсида гапириб, узоқ йиллар давомида айтган айрим фикрлари ҳақиқатга тўғри келмаганини билдирди. Бу ҳақда Newsweek нашри хабар қилди.
Карлсоннинг айтишича, у узоқ вақт телевидение орқали исломни хавф сифатида кўрсатувчи фикрларни билдирган ва ўша пайтда бу гапларга чин дилдан ишонган.
“Мен телевидение орқали кўп марта: ‘Муаммо — исломда. Муаммо — мусулмонларда. Уларнинг ҳаммаси бизни ўлдирмоқчи. Улар ақлдан озган. Улар VII асрда Муҳаммад томонидан яратилган жонкуярликка асосланган ақидага эргашади’, деганман. Ва бунга ўзим ҳам ишонганман”, — деди Карлсон.
Унинг таъкидлашича, бугунги кунда у ўша қарашларини мутлақо нотўғри деб ҳисоблайди.
“Ўшанда мен ваҳимага тушган эканман. Чунки ҳақиқатан ҳам бунга ишонган эдим. Энди эса биламанки, бу фикрларнинг ҳеч бири тўғри эмас. Аммо ўша пайтда ишонганман”, — дея қўшимча қилди журналист.
Карлсон суҳбат давомида Исроилга бўлган муносабати ҳам кескин ўзгарганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, бир неча ўн йил аввал кўрган Исроил билан ҳозирги мамлакат ўртасида катта фарқ бор.
“Исроил бутунлай ўзгариб кетди. Мен Исроилга ачиняпман. Аммо ўнлаб йиллар аввал биринчи бор борганимдаги Исроил билан бугунги Исроил ўртасида ҳеч қандай ўхшашлик қолмаган”, — деди у.
Журналистнинг Исроил сиёсатига нисбатан танқидий муносабати сўнгги йилларда кучайиб бормоқда. Бу эса унга нисбатан антисемитизм ҳақидаги айбловларни ҳам кўпайтирган. Бироқ Карлсон бу даъволарни қатъий рад этиб келмоқда.
Anti-Defamation League (ADL) уни антисемитик қарашлар ва фитна назарияларини оммавий ахборот майдонига олиб чиққан энг таъсирли шахслардан бири сифатида баҳолаган.
2025 йил октябрида Карлсон эфирга миллатчилик ғояларини тарғиб қилувчи Ник Фуэнтесни таклиф қилган эди. Суҳбат давомида Фуэнтес дунёдаги кўплаб муаммолар учун яҳудийларни айблаган.
2026 йил апрелида эса Карлсон BBC бошловчиси Виктория Дербишир билан ҳам айнан шу мавзуда баҳслашган.
Журналистнинг таъкидлашича, унинг Исроил ҳукумати сиёсатига билдирган танқидлари миллат ёки дин билан боғлиқ эмас.
“Албатта, мен антисемит эмасман. Шунинг учун ҳам мени шундай аташяпти. Менинг Исроилга муносабатим исроилликларнинг миллати ёки дини билан боғлиқ эмас. Бу фақат менинг мамлакатим манфаатларига зарар етказадиган Исроил ҳукумати қарорларига нисбатан муносабатимдир”, — деди Карлсон.
…