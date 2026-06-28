Такер Карлсон: “Бизга ислом ҳақида ёлғон гапиришган”

·57·Дунё
Такер Карлсон: “Бизга ислом ҳақида ёлғон гапиришган”

Америкалик машҳур журналист Такер Карлсон ислом ва мусулмонлар ҳақидаги кўп йиллик қарашлари хато бўлганини очиқчасига тан олди. У бу ҳақда Sky News телеканалига берган интервьюсида гапириб, узоқ йиллар давомида айтган айрим фикрлари ҳақиқатга тўғри келмаганини билдирди. Бу ҳақда Newsweek нашри хабар қилди.

Карлсоннинг айтишича, у узоқ вақт телевидение орқали исломни хавф сифатида кўрсатувчи фикрларни билдирган ва ўша пайтда бу гапларга чин дилдан ишонган.

“Мен телевидение орқали кўп марта: ‘Муаммо — исломда. Муаммо — мусулмонларда. Уларнинг ҳаммаси бизни ўлдирмоқчи. Улар ақлдан озган. Улар VII асрда Муҳаммад томонидан яратилган жонкуярликка асосланган ақидага эргашади’, деганман. Ва бунга ўзим ҳам ишонганман”, — деди Карлсон.

Унинг таъкидлашича, бугунги кунда у ўша қарашларини мутлақо нотўғри деб ҳисоблайди.

“Ўшанда мен ваҳимага тушган эканман. Чунки ҳақиқатан ҳам бунга ишонган эдим. Энди эса биламанки, бу фикрларнинг ҳеч бири тўғри эмас. Аммо ўша пайтда ишонганман”, — дея қўшимча қилди журналист.

Карлсон суҳбат давомида Исроилга бўлган муносабати ҳам кескин ўзгарганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, бир неча ўн йил аввал кўрган Исроил билан ҳозирги мамлакат ўртасида катта фарқ бор.

“Исроил бутунлай ўзгариб кетди. Мен Исроилга ачиняпман. Аммо ўнлаб йиллар аввал биринчи бор борганимдаги Исроил билан бугунги Исроил ўртасида ҳеч қандай ўхшашлик қолмаган”, — деди у.

Журналистнинг Исроил сиёсатига нисбатан танқидий муносабати сўнгги йилларда кучайиб бормоқда. Бу эса унга нисбатан антисемитизм ҳақидаги айбловларни ҳам кўпайтирган. Бироқ Карлсон бу даъволарни қатъий рад этиб келмоқда.

Anti-Defamation League (ADL) уни антисемитик қарашлар ва фитна назарияларини оммавий ахборот майдонига олиб чиққан энг таъсирли шахслардан бири сифатида баҳолаган.

2025 йил октябрида Карлсон эфирга миллатчилик ғояларини тарғиб қилувчи Ник Фуэнтесни таклиф қилган эди. Суҳбат давомида Фуэнтес дунёдаги кўплаб муаммолар учун яҳудийларни айблаган.

2026 йил апрелида эса Карлсон BBC бошловчиси Виктория Дербишир билан ҳам айнан шу мавзуда баҳслашган.

Журналистнинг таъкидлашича, унинг Исроил ҳукумати сиёсатига билдирган танқидлари миллат ёки дин билан боғлиқ эмас.

“Албатта, мен антисемит эмасман. Шунинг учун ҳам мени шундай аташяпти. Менинг Исроилга муносабатим исроилликларнинг миллати ёки дини билан боғлиқ эмас. Бу фақат менинг мамлакатим манфаатларига зарар етказадиган Исроил ҳукумати қарорларига нисбатан муносабатимдир”, — деди Карлсон.

Тукер КарлсонСкай НьюзНьюсвикИзраильНик Фуентес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсда ҳайратланарли кашфиёт: илк мураккаб органик излар аниқландиМарсда ҳайратланарли кашфиёт: илк мураккаб органик излар аниқландиКеча, 23:193 миллиард йиллик сир очилди: Ернинг энг қадимги кратери аниқланди3 миллиард йиллик сир очилди: Ернинг энг қадимги кратери аниқландиКеча, 22:43Олимлар пахтақанддан ҳам енгил улкан сайёраларни аниқладиОлимлар пахтақанддан ҳам енгил улкан сайёраларни аниқладиКеча, 20:03Уй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетдиУй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетдиКеча, 20:01Сунъий интеллект 2000 йиллик куйиб кетган қўлёзмани ўқишга муваффақ бўлдиСунъий интеллект 2000 йиллик куйиб кетган қўлёзмани ўқишга муваффақ бўлдиКеча, 19:59Бир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиКеча, 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди