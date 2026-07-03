Хориждаги талабаларга Ўзбекистон бренди учун грант берилади

·0·Ўзбекистон
Хориждаги талабаларга Ўзбекистон бренди учун грант берилади

Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистоннинг туристик ва экспорт салоҳиятини оширишга ҳисса қўшаётган ёшларни қўллаб-қувватлаш бўйича янги тизим йўлга қўйилишини маълум қилди.

Ташаббус хорижий олийгоҳларда таҳсил олаётган 150 мингдан ортиқ ўзбекистонлик талабани қамраб олиши кутилмоқда.

Янги дастур доирасида ёшлар Ўзбекистон тарихи, маданияти ва сайёҳлик имкониятлари ҳақида хорижий тилларда рақамли материаллар тайёрлайди. Бу ишлар учун ҳар йили 20 миллиард сўм ажратилади.

Хорижда ўқиётган талабаларга ўзи яшаётган мамлакат бозорини таҳлил қилиш, Ўзбекистоннинг туристик йўналишларини тақдим этиш ва маҳаллий маҳсулотларни тарғиб қилиш учун грантлар берилади.

Шу орқали чет тилларини биладиган 650 минг нафар ёшнинг билим ва имкониятларини даромад манбаига айлантириш, уларни Ўзбекистоннинг хориждаги норасмий элчилари сифатида жалб қилиш мақсад қилинган.

Дастур талабаларга ўқиш давомида қўшимча даромад топиш имконини беради. Улар таҳсил олаётган давлатларда Ўзбекистоннинг сайёҳлик салоҳияти ва маҳсулотларини тарғиб қилиш билан шуғулланади.

Шавкат МирзиёевЎзбекистонХориждаги талабаларТуризмЭкспортГрантлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда кимлар кўпроқ умр кўраётгани маълум бўлдиЎзбекистонда кимлар кўпроқ умр кўраётгани маълум бўлдиБугун, 09:50Жаҳон чемпионати Ўзбекистонни дунёга янада танитдиЖаҳон чемпионати Ўзбекистонни дунёга янада танитдиКеча, 22:36Бугун тунда кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда Бугун тунда кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда Кеча, 22:01Шавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топдиШавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топдиКеча, 21:34Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 туризм кампанияси 1 миллиарддан ортиқ кўрилдиЎзбекистоннинг ЖЧ-2026 туризм кампанияси 1 миллиарддан ортиқ кўрилдиКеча, 20:29Алишер Қодиров Мундиалдан қайтган футболчиларимизнинг нимасидан норози эканлигини очиқ айтдиАлишер Қодиров Мундиалдан қайтган футболчиларимизнинг нимасидан норози эканлигини очиқ айтдиКеча, 16:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди