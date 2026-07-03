Ҳамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсиялар
Автомобил бозорида арзон нарх ва юқори чидамлилик мувозанатини топиш ҳар доим ҳам осон кечмаган. Бироқ, Руминиянинг Дасиа бренди томонидан ишлаб чиқарилган Дустер модели ушбу тушунчани бутунлай ўзгартириб юборди. Айниқса, 2018-йилда тақдим этилган иккинчи авлод (Мк2) кроссовери нафақат ўзининг ҳамёнбоплиги, балки замонавий технологиялари билан ҳам кўплаб автомобил ишқибозлари эътиборини тортди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
What Car? нашри маълумотларига кўра, бугунги кунда иккинчи қўл бозорида ушбу моделнинг 4WD (тўлиқ узатмали) версиялари ўзининг тежамкорлиги ва йўлтанламаслик хусусиятлари билан энг жозибадор таклифлардан бири бўлиб қолмоқда. Дасиа Дустер нафақат шаҳар кўчаларида, балки мураккаб йўл шароитларида ҳам ўзини ишончли тутиши билан ажралиб туради.
Тежамкорлик ва техник имкониятларИккинчи авлод Дустер моделларида двигател танлови анча кенгайган. Айниқса, 1,5 литрли дСи дизел двигатели ўзининг ёқилғи тежамкорлиги билан машҳур. Ушбу агрегат 100 километрга ўртача 4,5–5 литр атрофида ёқилғи сарфлайди, бу эса ҳозирги энергия нархлари шароитида катта устунликдир. Шунингдек, бензинли двигател ишқибозлари учун 1,3 литрли турбо-моторли версиялар ҳам мавжуд бўлиб, улар Mercedes-Benz билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган.
Тўлиқ узатмали (4WD) тизимга эга бўлган моделлар эса харидорларга ҳақиқий йўлтанламас имкониятларини тақдим этади. Ушбу тизим Nissan томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у уч хил режимда — 2WD (олдинги узатма), Ауто (автоматик тақсимлаш) ва Локк (блокировка қилинган тўлиқ узатма) режимларида ишлаши мумкин. Бу эса автомобилни қишки шароитларда ва лойли йўлларда тенгсиз қилади.
Салон қулайлиги ва жиҳозланишиБиринчи авлод билан солиштирганда, Мк2 Дустер салони сезиларли даражада яхшиланган. Ишлаб чиқарувчи шовқин изоляциясига алоҳида эътибор қаратган, бу эса ҳайдаш давомида қулайликни оширади. Шунингдек, замонавий мультимедиа тизими, Apple КарПлай ва Android Auto қўллаб-қувватлови ҳамда кўп камерали кўриниш тизими (Мульти-виев камера) каби функциялар қўшилган.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ушбу моделга бўлган қизиқиш юқори. Гарчи бизда Renault бренди остида сотилса-да, Дасиа Дустер билан платформа ва асосий агрегатлар бир хил. Бу эса эҳтиёт қисмлар топишда ва сервис хизмати кўрсатишда ортиқча муаммолар туғдирмайди.
Иккинчи қўл бозордан Дустер танлаётганда қуйидаги жиҳатларга эътибор бериш тавсия этилади:
- Двигател мойининг ўз вақтида алмаштирилгани ва сервис китобчаси мавжудлиги;
- Тўлиқ узатмали тизимнинг (агар мавжуд бўлса) шовқинсиз ишлаши;
- Электрон тизимлар ва сенсорларнинг созлиги;
- Кузовнинг пастки қисмида йўлтанламас шароитларда олинган жиддий шикастлар йўқлиги.
Хулоса қилиб айтганда, Дасиа Дустер — бу ортиқча ҳашаматга интилмайдиган, лекин ишончли ва тежамкор улов қидираётганлар учун идеал танловдир. Унинг оддий конструкцияси ва чидамлилиги узоқ йиллар давомида хизмат қилишини таъминлайди.
…