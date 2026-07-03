Ҳамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсиялар

·0·Авто
Ҳамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсиялар

Автомобил бозорида арзон нарх ва юқори чидамлилик мувозанатини топиш ҳар доим ҳам осон кечмаган. Бироқ, Руминиянинг Дасиа бренди томонидан ишлаб чиқарилган Дустер модели ушбу тушунчани бутунлай ўзгартириб юборди. Айниқса, 2018-йилда тақдим этилган иккинчи авлод (Мк2) кроссовери нафақат ўзининг ҳамёнбоплиги, балки замонавий технологиялари билан ҳам кўплаб автомобил ишқибозлари эътиборини тортди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

What Car? нашри маълумотларига кўра, бугунги кунда иккинчи қўл бозорида ушбу моделнинг 4WD (тўлиқ узатмали) версиялари ўзининг тежамкорлиги ва йўлтанламаслик хусусиятлари билан энг жозибадор таклифлардан бири бўлиб қолмоқда. Дасиа Дустер нафақат шаҳар кўчаларида, балки мураккаб йўл шароитларида ҳам ўзини ишончли тутиши билан ажралиб туради.

Тежамкорлик ва техник имкониятлар

Иккинчи авлод Дустер моделларида двигател танлови анча кенгайган. Айниқса, 1,5 литрли дСи дизел двигатели ўзининг ёқилғи тежамкорлиги билан машҳур. Ушбу агрегат 100 километрга ўртача 4,5–5 литр атрофида ёқилғи сарфлайди, бу эса ҳозирги энергия нархлари шароитида катта устунликдир. Шунингдек, бензинли двигател ишқибозлари учун 1,3 литрли турбо-моторли версиялар ҳам мавжуд бўлиб, улар Mercedes-Benz билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган.

Тўлиқ узатмали (4WD) тизимга эга бўлган моделлар эса харидорларга ҳақиқий йўлтанламас имкониятларини тақдим этади. Ушбу тизим Nissan томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у уч хил режимда — 2WD (олдинги узатма), Ауто (автоматик тақсимлаш) ва Локк (блокировка қилинган тўлиқ узатма) режимларида ишлаши мумкин. Бу эса автомобилни қишки шароитларда ва лойли йўлларда тенгсиз қилади.

Салон қулайлиги ва жиҳозланиши

Биринчи авлод билан солиштирганда, Мк2 Дустер салони сезиларли даражада яхшиланган. Ишлаб чиқарувчи шовқин изоляциясига алоҳида эътибор қаратган, бу эса ҳайдаш давомида қулайликни оширади. Шунингдек, замонавий мультимедиа тизими, Apple КарПлай ва Android Auto қўллаб-қувватлови ҳамда кўп камерали кўриниш тизими (Мульти-виев камера) каби функциялар қўшилган.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ушбу моделга бўлган қизиқиш юқори. Гарчи бизда Renault бренди остида сотилса-да, Дасиа Дустер билан платформа ва асосий агрегатлар бир хил. Бу эса эҳтиёт қисмлар топишда ва сервис хизмати кўрсатишда ортиқча муаммолар туғдирмайди.

Иккинчи қўл бозордан Дустер танлаётганда қуйидаги жиҳатларга эътибор бериш тавсия этилади:

  • Двигател мойининг ўз вақтида алмаштирилгани ва сервис китобчаси мавжудлиги;
  • Тўлиқ узатмали тизимнинг (агар мавжуд бўлса) шовқинсиз ишлаши;
  • Электрон тизимлар ва сенсорларнинг созлиги;
  • Кузовнинг пастки қисмида йўлтанламас шароитларда олинган жиддий шикастлар йўқлиги.

Хулоса қилиб айтганда, Дасиа Дустер — бу ортиқча ҳашаматга интилмайдиган, лекин ишончли ва тежамкор улов қидираётганлар учун идеал танловдир. Унинг оддий конструкцияси ва чидамлилиги узоқ йиллар давомида хизмат қилишини таъминлайди.

Дасиа ДустерКроссоверАвтомобилТехнологияЙўлтанламас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Kia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошдиKia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошдиБугун, 04:24Volkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайдиVolkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайдиБугун, 03:57BMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқдиBMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқдиБугун, 03:24МкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқдиМкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқдиКеча, 18:52Renault автомобиллари Google тизими билан тўлиқ интеграция қилинмоқдаRenault автомобиллари Google тизими билан тўлиқ интеграция қилинмоқдаКеча, 18:50Lada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсдиLada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсдиКеча, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди