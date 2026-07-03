Эркак сеп ва вазн можароси ортидан хотинини бўғиб ўлдирди

·0·Дунё
Эркак сеп ва вазн можароси ортидан хотинини бўғиб ўлдирди

Ҳиндистоннинг Карнатака штатида сеп можароси ва оилавий зўравонлик фожиа билан якунланди. Маҳаллий ОАВлар маълум қилишича, эркак 29 ёшли рафиқасини сеп талаби ҳамда унинг ташқи кўриниши билан боғлиқ мунтазам ҳақоратлар ортидан бўғиб ўлдирган.

Қайд этилишича, марҳума Приянка Камалакар 2024 йилда Басавараж Ваддарга турмушга чиққан. Дастлаб эр-хотиннинг оилавий ҳаёти тинч кечган бўлса-да, вақт ўтиши билан улар ўртасидаги муносабатлар кескинлашиб борган.

Тергов маълумотларига кўра, Басавараж ва унинг қариндошлари Приянкадан ота-онасидан қўшимча пул ҳамда тилла тақинчоқлар олиб келишни талаб қилиб келган. Бу талаблар бажарилмагани учун аёлга нисбатан мунтазам равишда руҳий ва жисмоний босим ўтказилган.

Шунингдек, гумонланувчи рафиқасини вазни сабаб тез-тез камситиб, уни ортиқча семиз экани ва фарзанд кўра олмаслигини айтиб ҳақорат қилган. Манбаларга кўра, бу ҳолат эр-хотин ўртасида доимий келишмовчилик ва жанжалларга сабаб бўлган.

Маълум қилинишича, жорий йилнинг 29 июнь куни кечқурун Ханаси қишлоғидаги уйда навбатдаги оилавий можаро келиб чиққан. Терговнинг дастлабки маълумотларига кўра, жанжал вақтида Басавараж рафиқасини бўғиб ўлдирган. Шунингдек, у жиноят изларини яширишга уринган бўлиши мумкинлиги ҳам айтилмоқда.

Мазкур ҳолат юзасидан қасддан одам ўлдириш моддаси бўйича жиноят иши қўзғатилган. Полиция Басавараж Ваддар ҳамда унинг уч нафар қариндоши — Ренавва, Субҳаш ва Сиддарамешни ҳибсга олган.

Ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ушбу ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украина ҳудудларига янги зарбалар: қурбонлар борУкраина ҳудудларига янги зарбалар: қурбонлар борБугун, 11:26Пхукетда икки ўзбекистонлик 26 кг каннабис билан ушландиПхукетда икки ўзбекистонлик 26 кг каннабис билан ушландиБугун, 11:23Исёнчиларнинг қонли ҳужуми: америкалик учувчи отиб ташландиИсёнчиларнинг қонли ҳужуми: америкалик учувчи отиб ташландиБугун, 09:37Олимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исидиОлимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исидиБугун, 09:33Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?Бугун, 02:46Венесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилдиВенесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилдиКеча, 22:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди