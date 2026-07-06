Киевга оммавий ҳужум: камида 7 киши ҳалок бўлди
Украина пойтахти Киев 6 июлга ўтар кечаси ракета ва дронлар иштирокидаги кенг кўламли ҳужумга учради. Дастлабки маълумотларга кўра, шаҳарда камида етти киши ҳалок бўлган, 24 нафар фуқаро жароҳатланган.
Украина Ҳаво кучлари ҳужумда баллистик ва қанотли ракеталар, шунингдек, камикадзе дронлар бир вақтнинг ўзида қўлланганини маълум қилди.
Жароҳатланганлар орасида болалар ҳам бор
Киев шаҳар ҳарбий маъмурияти раҳбари Тимур Ткаченко ҳужум оқибатида камида етти киши ҳалок бўлганини билдирди.
Шаҳар мэри Виталий Кличконинг маълум қилишича, 24 нафар жабрланувчининг 14 нафари шифохонага ётқизилган. Жароҳатланганлар орасида икки нафар бола ҳам бор. Қутқарув ишлари давом этаётгани сабаб қурбонлар сони ўзгариши мумкин.
Подолскда кўп қаватли уйнинг бир қисми вайрон бўлди
Ҳужумдан Киевнинг бир нечта тумани зарар кўрди. Подолск туманида кўп қаватли турар жой биносининг бир қисми қулаган ва дастлаб 7–9-қаватлар орасида одамлар қамалиб қолгани хабар қилинган.
Қутқарувчилар бинодан 15 нафар фуқарони эвакуация қилди. Жумладан, юқори қаватлардан уч нафар аёл ва олти нафар бола хавфсиз жойга олиб тушилган.
Подолск туманида ракета ва дрон парчалари яна бир турар жой ҳамда гаражлар ҳудудига тушган. Айрим жойларда автомобиллар ёниб кетгани ҳам хабар қилинди.
Бошқа туманларда ҳам уйлар зарарланди
Дарницкий туманида камида учта турар жой биноси шикастланган. Подолск, Оболонский ва Голосеевский туманларидаги кўп қаватли уйларга ҳам зарар етган. Айрим биноларда ёнғинлар келиб чиққан.
Фавқулодда хизматлар вайроналар остида одамлар қолган бўлиши мумкин бўлган нуқталарда қидирув-қутқарув ишларини олиб бормоқда.
Киев вилоятида ҳам қурбон бор
Ҳужум Киев вилоятига ҳам таъсир кўрсатди. Вилоят ҳарбий маъмурияти раҳбари Николай Калашникнинг маълум қилишича, Буча туманида бир киши ҳалок бўлган.
Яна ўн нафар фуқаро жароҳатланган, уларнинг олти нафари синиш ва парча жароҳатлари билан шифохонага ётқизилган. Буча, Вишгород ва Бровари туманларида уйлар, корхоналар ҳамда фуқаролик инфратузилмасига зарар етган.
Одессада 23 ёшли йигит жароҳатланди
6 июлга ўтар кечаси Одесса шаҳри ҳам дронлар ҳужумига учради.
Вилоят маъмурияти маълумотига кўра, 23 ёшли йигит жароҳатланган. Бир нечта хусусий уй ва ётоқхона шикастланган, айрим ҳудудларда ёнғинлар келиб чиққан.
Зеленский ҳужум ҳақида олдиндан огоҳлантирганди
Украина президенти Володимир Зеленский ҳужумдан бир кун аввал разведка маълумотларига таяниб, Россия яқин кунларда оммавий ракета ва дрон зарбаларига тайёрланаётганини айтган эди.
У халқаро ҳамкорларни Украина ҳаво мудофааси, хусусан, баллистик ракеталарга қарши мўлжалланган тизимлар учун ракеталар етказиб беришни тезлаштиришга чақирди. Ҳужум Анқарада ўтказилиши режалаштирилган НАТО саммити арафасида содир бўлди.
Ҳодиса жойларида қутқарувчилар, шифокорлар ва коммунал хизматлар ишламоқда. Вайроналарни тозалаш давом этар экан, қурбонлар ва жабрланганлар ҳақидаги маълумотлар янгиланиши мумкин.
…