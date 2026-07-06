Киевга оммавий ҳужум: камида 7 киши ҳалок бўлди

·1·Дунё
Киевга оммавий ҳужум: камида 7 киши ҳалок бўлди

Украина пойтахти Киев 6 июлга ўтар кечаси ракета ва дронлар иштирокидаги кенг кўламли ҳужумга учради. Дастлабки маълумотларга кўра, шаҳарда камида етти киши ҳалок бўлган, 24 нафар фуқаро жароҳатланган.

Украина Ҳаво кучлари ҳужумда баллистик ва қанотли ракеталар, шунингдек, камикадзе дронлар бир вақтнинг ўзида қўлланганини маълум қилди.

Жароҳатланганлар орасида болалар ҳам бор

Киев шаҳар ҳарбий маъмурияти раҳбари Тимур Ткаченко ҳужум оқибатида камида етти киши ҳалок бўлганини билдирди.

Шаҳар мэри Виталий Кличконинг маълум қилишича, 24 нафар жабрланувчининг 14 нафари шифохонага ётқизилган. Жароҳатланганлар орасида икки нафар бола ҳам бор. Қутқарув ишлари давом этаётгани сабаб қурбонлар сони ўзгариши мумкин.

Подолскда кўп қаватли уйнинг бир қисми вайрон бўлди

Ҳужумдан Киевнинг бир нечта тумани зарар кўрди. Подолск туманида кўп қаватли турар жой биносининг бир қисми қулаган ва дастлаб 7–9-қаватлар орасида одамлар қамалиб қолгани хабар қилинган.

Қутқарувчилар бинодан 15 нафар фуқарони эвакуация қилди. Жумладан, юқори қаватлардан уч нафар аёл ва олти нафар бола хавфсиз жойга олиб тушилган.

Подолск туманида ракета ва дрон парчалари яна бир турар жой ҳамда гаражлар ҳудудига тушган. Айрим жойларда автомобиллар ёниб кетгани ҳам хабар қилинди.

Бошқа туманларда ҳам уйлар зарарланди

Дарницкий туманида камида учта турар жой биноси шикастланган. Подолск, Оболонский ва Голосеевский туманларидаги кўп қаватли уйларга ҳам зарар етган. Айрим биноларда ёнғинлар келиб чиққан.

Фавқулодда хизматлар вайроналар остида одамлар қолган бўлиши мумкин бўлган нуқталарда қидирув-қутқарув ишларини олиб бормоқда.

Киев вилоятида ҳам қурбон бор

Ҳужум Киев вилоятига ҳам таъсир кўрсатди. Вилоят ҳарбий маъмурияти раҳбари Николай Калашникнинг маълум қилишича, Буча туманида бир киши ҳалок бўлган.

Яна ўн нафар фуқаро жароҳатланган, уларнинг олти нафари синиш ва парча жароҳатлари билан шифохонага ётқизилган. Буча, Вишгород ва Бровари туманларида уйлар, корхоналар ҳамда фуқаролик инфратузилмасига зарар етган.

Одессада 23 ёшли йигит жароҳатланди

6 июлга ўтар кечаси Одесса шаҳри ҳам дронлар ҳужумига учради.

Вилоят маъмурияти маълумотига кўра, 23 ёшли йигит жароҳатланган. Бир нечта хусусий уй ва ётоқхона шикастланган, айрим ҳудудларда ёнғинлар келиб чиққан.

Зеленский ҳужум ҳақида олдиндан огоҳлантирганди

Украина президенти Володимир Зеленский ҳужумдан бир кун аввал разведка маълумотларига таяниб, Россия яқин кунларда оммавий ракета ва дрон зарбаларига тайёрланаётганини айтган эди.

У халқаро ҳамкорларни Украина ҳаво мудофааси, хусусан, баллистик ракеталарга қарши мўлжалланган тизимлар учун ракеталар етказиб беришни тезлаштиришга чақирди. Ҳужум Анқарада ўтказилиши режалаштирилган НАТО саммити арафасида содир бўлди.

Ҳодиса жойларида қутқарувчилар, шифокорлар ва коммунал хизматлар ишламоқда. Вайроналарни тозалаш давом этар экан, қурбонлар ва жабрланганлар ҳақидаги маълумотлар янгиланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда денгиз тўшагида узоқлашиб кетган бола қутқариб қолиндиТуркияда денгиз тўшагида узоқлашиб кетган бола қутқариб қолиндиБугун, 12:02Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқдиОлимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқдиБугун, 09:54Космик ҳожатхонани тозалаган қиз Марс лойиҳасига раҳбар бўлдиКосмик ҳожатхонани тозалаган қиз Марс лойиҳасига раҳбар бўлдиКеча, 22:26Цунами лақабли ит 26 инсонни вайроналар остидан тирик топдиЦунами лақабли ит 26 инсонни вайроналар остидан тирик топдиКеча, 21:58Венесуэлада зилзила қурбонлари сони 3 мингга яқинлашдиВенесуэлада зилзила қурбонлари сони 3 мингга яқинлашдиКеча, 21:52Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?Кеча, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди